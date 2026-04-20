+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++

Fußball heute im DFB Pokal – Wer überträgt Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Free-TV?

von

Am Mittwoch, 22. April 2026, um 20:45 Uhr steigt in der BayArena das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. Es ist das Duell zweier Bundesliga-Giganten um einen Platz im Finale in Berlin – und das Beste: Die Partie läuft live und kostenlos im ZDF. DFB Pokal Spielplan Halbfinale: Warum wird an einem Donnerstag gespielt?

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
DFB-Pokal Auslosung TV ZDF Übertragung live * Olympiasieger zieht die Lose fürs DFB-Pokal Halbfinale (Foto Depositphotos.com)
DFB-Pokal Auslosung TV ZDF Übertragung live * Olympiasieger zieht die Lose fürs DFB-Pokal Halbfinale (Foto Depositphotos.com)

Übertragung: Leverkusen gegen Bayern live im ZDF – kostenlos!

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Leverkusen und Bayern wird live und kostenlos im ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wer kein Fernsehen schaut, kann das Spiel alternativ gratis im Livestream auf Joyn oder in der ZDF-Mediathek verfolgen. Sky- und WOW-Abonnenten können das Halbfinale zusätzlich über ihre Plattformen sehen.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale |
| BayArena | 22.4.2026-20:45
Bayer 04 Leverkusen
N U S S N
- : -
FC Bayern München
S S S S S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Combo Doppelchance : Bayer Leverkusen oder Unentschieden und +1.5 Tore

Kommentatoren & Moderatoren Leverkusen gegen Bayern

  • Experten: Christoph Kramer & Per Mertesacker
  • Moderation: Sven Voss
  • Kommentiert von: Oliver Schmidt

Titelverteidiger gegen Pokal-Gigant – was erwartet uns?

Bayer 04 Leverkusen marschierte mit beeindruckender Souveränität ins Halbfinale: Sonnenhof Großaspach 4:0, Paderborn 4:2 nach Verlängerung, Borussia Dortmund 1:0 auswärts, St. Pauli 3:0 – die Werkself kassierte in den letzten drei Pokalrunden kein einziges Gegentor. Trainer Xabi Alonso schickt sein Team hochmotiviert in dieses Prestige-Duell.

Bayern zeigt sich nach anfänglichen Mühen immer überzeugender: Nach einem nervenaufreibenden 3:2 in letzter Minute bei Wehen Wiesbaden starteten die Münchner durch – Köln 4:1, Union Berlin 3:2, RB Leipzig 2:0. Dazu kommen der mögliche frische Bundesliga-Titel und das Selbstbewusstsein nach dem Champions-League-Halbfinale gegen PSG. Bayern ist leichter Favorit – doch in der BayArena, vor heimischem Publikum, ist Leverkusen eine echte Macht.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Liveticker heute

20:45 Uhr

Anpfiff

Das ZDF beginnt ab 20:45 Uhr mit der TV-Übertragung. Christoph Kramer & Per Mertesacker mit Sven Voss führen ins Spiel ein, Oliver Schmidt wird das Spiel kommentieren.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++