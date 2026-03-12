Fußball heute live – Wer zeigt VfB Stuttgart – Porto im Free-TV & Livestream?

Am Donnerstag, 12.03.2026, steigt das Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Porto in der MHPArena. Die Partie läuft in Deutschland im Free-TV auf RTL und RTL Nitro und zusätzlich im Live-Stream auf RTL+. Anpfiff ist um 18:45 Uhr — alle relevanten Infos zur Live-Übertragung, zum Anpfiff und zu den verfügbaren Livestream-Optionen finden Sie hier.

Übertragung: Wer zeigt Stuttgart – Porto (12.03.2026)?

Die Live-Übertragung des Achtelfinal-Hinspiels VfB Stuttgart gegen FC Porto erfolgt in Deutschland breit: RTL und RTL Nitro übertragen die Partie linear im Free-TV. Gleichzeitig bietet RTL+ die Begegnung als Livestream an, sodass Zuschauer zwischen klassischem Free-TV und Stream wählen können. Für Fans bedeutet das: kein Paywall-Zwang auf den linearen Sendern, während RTL+ zusätzlichen Komfort für mobile Geräte und Streaming-Setups liefert.

Europa League 2025/2026 - Achtelfinale | | - 18:45 VfB Stuttgart S U N S U - : - FC Porto U S S S U Tage Stunden Minuten Sekunden

Datum und Anstoß: Donnerstag, 12.03.2026, 18:45 Uhr. Spielort ist die MHPArena in Stuttgart, Austragungsort des Europa-League-Achtelfinal-Hinspiels. Das Duell zählt zum K.o.-Modus der Europa League; im Hinspiel geht es für beide Teams darum, eine Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen. Stadionatmosphäre und Heimvorteil könnten für den VfB eine Rolle spielen, während Porto seine internationale Turniererfahrung einbringen will.

Form, Schlüsselspieler und direkter Vergleich

Die Ausgangslagen der Teams unterscheiden sich: Stuttgart schloss die Ligaphase auf Rang 11 ab und kämpfte sich über die Playoffs ins Achtelfinale, Porto qualifizierte sich als Fünfter direkt. In der Europa League weist Stuttgart in den letzten fünf Partien drei Siege und zwei Niederlagen auf; zuletzt erlebte der VfB ein Hin- und Rückspiel gegen Celtic (Hinspiel 4:1-Auswärtssieg, Rückspiel 0:1-Heimniederlage). Porto zeigte in der Gruppenphase Stabilität (drei Siege, zwei Unentschieden in den letzten fünf EL-Partien) und gewann zuletzt 3:1 gegen Rangers FC.

Direkter Vergleich: Es gibt keine vorherigen Pflichtspiele zwischen VfB Stuttgart und FC Porto — Head-to-Head: 0 Duelle. Das Fehlen historischer Begegnungen erhöht die Bedeutung von Scouting, taktischer Analyse und individueller Klasse. Bei Stuttgart könnten Offensivkräfte wie Deniz Undav oder Chris Führich für Großchancen sorgen; Porto verfügt mit Diogo Costa sowie Spielern wie Pepê oder Gabri Veiga über individuelle Qualität, die Spiele entscheiden kann.

Wett-Tipps, Quoten und Einschätzung der Buchmacher

Die Buchmacher sehen ein enges Duell, bieten aber konkrete Value-Optionen: Tipp 1 (Heimsieg VfB Stuttgart) führt unsere Liste an — Interwetten nennt dafür die beste Quote mit 2.15. Für den Markt „Beide Teams treffen“ ist Betway mit Quote 1.67 aktuell am attraktivsten; die Gegenoption „Nein“ liegt bei Tipico (2.25). Weitere Orientierung: Tipp X (Unentschieden) am besten bei Tipico (3.60), Tipp 2 (Auswärtssieg) bestes Angebot bei Betano (3.65). Diese Quoten können sich bis Anpfiff ändern; wer wetten will, sollte Quoten- und Bonusvergleiche prüfen.

