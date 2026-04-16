Fußball heute live – 4:0 – Wer überträgt Racing Straßburg vs. FSV Mainz 05 heute live?

Am Donnerstagabend steht für den 1. FSV Mainz 05 das Rückspiel im Viertelfinale der Conference League bei Racing Straßburg an. Anstoß im Stade de la Meinau in Straßburg ist um 21 Uhr. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel reisen die Rheinhessen mit einer starken Ausgangsposition ins Elsass. RTL zeigt das Spiel live im Free-TV.

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa Conference League



UEFA Europa Conference League AZ Alkmaar 0.61 xG 1.38 2 2 Shakhtar Donetsk UEFA Europa Conference League Strasbourg 2.89 xG 0.22 4 0 1. FSV Mainz 05 UEFA Europa Conference League AC Florenz 1.71 xG 1.26 2 1 Crystal Palace UEFA Europa Conference League AEK Athens FC 2.87 xG 1.73 3 1 Rayo Vallecano

Ein Halbfinaleinzug wäre für die Mainzer ein historischer Schritt. Im ersten Duell legten sie den Grundstein mit einem Blitzstart: Kaishu Sano brachte die 05er nach einem starken Solo in Führung, kurz darauf erhöhte Stefan Posch per Volley. Auch im weiteren Verlauf kontrollierte Mainz die Partie und ließ die eigentlich leicht favorisierten Franzosen kaum zur Entfaltung kommen.

RTL zeigt Straßburg gegen Mainz live im Free-TV und Stream

Wer das Rückspiel verfolgen will, wird bei RTL fündig. Der Privatsender überträgt die Partie nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream über RTL+. Die Vorberichte beginnen um 20.45 Uhr.

Durch die Sendung führen Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus. Die eigentliche Übertragung startet rund 20 Minuten vor dem Anpfiff, also um 20.40 Uhr.

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Personalsituation und Formkurve vor dem Duell

Für Mainz spricht neben dem Hinspielergebnis auch die personelle Lage. Nadiem Amiri und Anthony Caci stehen nach ihren Verletzungspausen vor einer möglichen Rückkehr in die Startelf; gegen Freiburg wurden beide bereits eingewechselt. Dennoch wird die Aufgabe in Straßburg kein Selbstläufer.

Die Franzosen verfügen über einen jungen, technisch starken Kader mit viel Qualität. Auch die Nähe zum Chelsea-Konsortium verleiht dem Team zusätzliche Substanz. Zudem konnte sich Straßburg am Wochenende vollständig auf das Rückspiel vorbereiten, weil die Ligue-1-Partie verlegt wurde.

Mainz-Serie gerissen

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag kassierte Mainz einen Rückschlag: Gegen den SC Freiburg verlor die Mannschaft in einem intensiven, kampfbetonten Spiel mit 0:1. Damit endete die Serie von zuvor neun Pflichtspielen ohne Niederlage.

Das Viertelfinal-Rückspiel der Conference League wird am Donnerstag, 16. April 2026, um 21:00 Uhr im Stade de la Meinau ausgetragen.

Liveticker heute

22:30 Uhr 4:0 4:0 – War es das nun?



22:28 Uhr 3:0 Und nun steht es doch 3:0 für die Gastgeber! Nun muss Mainz mindestens ein Tor schießen für den Ausgleich und eine mögliche Verlängerung!



22:25 Uhr Elfmeter für Strasbourg! Und Batz hält ihn, lässt Mainz im Spiel! Immerhin noch 2:2 nach 2 Spielen!



22:08 Uhr 0:2 - geht es in Frankreich in die Verlängerung? In Strasbourg steht es 2:0 für die Gastgeber. Bleibt es so, gibt es Verlängerung – doch Mainz hat noch eine Halbzeit für ein weiteres Tor!



20:15 Uhr Die Aufstellung heute von Mainz Gute Nachrichten für die 05er: Mwene steht in der Startelf. Trainer Urs Fischer setzt auf dieselbe Elf wie im Hinspiel! Batz – da Costa, Posch, Kohr – Widmer, Kai. Sano, Mwene, Nebel, Kawasaki – Weiper, P. Tietz



16:40 Uhr Erfahrung ist Trumpf! Vorteil Mainz – eine junge Mannschaft aus Frankreich steht heute den Mainzer entgegen. Bei den Mainzern könnte der Österreicher Philipp Mwene ausfallen, für ihn könnte Widmer ins Spiel kommen.

