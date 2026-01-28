Fußball heute live – 1:2 -Wer überträgt PSV Eindhoven vs FC Bayern im Free-TV/Stream?

Das Duell zwischen PSV Eindhoven und Bayern München am 28. Januar 2026 um 21:00 Uhr im Philips Stadion verspricht ein aufregendes Highlight der UEFA Champions League zu werden. Fußballfans müssen sich jedoch darauf einstellen, dass die Begegnung exklusiv auf DAZN Deutschland im Stream übertragen wird. Ein Blick auf die aktuelle Form beider Teams zeigt interessante Vorzeichen für dieses entscheidende Spiel der Gruppenphase. Hier die Aufstellungen Bayern gegen Eindhoven.

Liveticker Bayern gegen PSV Eindhoven

Fußball heute Ergebnis: FC Bayern München besiegen PSV 2:1 – 2.Tabellenplatz!

Übertragung des Spiels: Wo kann ich PSV Eindhoven – Bayern sehen?

Die Partie zwischen PSV Eindhoven und dem FC Bayern München wird am Mittwoch, den 28. Januar 2026, live auf DAZN Deutschland übertragen. Damit haben nur Abonnenten von DAZN die Möglichkeit, dieses hochkarätige Aufeinandertreffen zu verfolgen. Ein Freenet-Zugang oder eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben, was die Reichweite für die breitere Fußballgemeinschaft einschränkt.

Aufstellung

Update: Die Aufstellung des FC Bayern München:

Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Bischof, Ito, Karl, Pavlović

Aktuelle Form und Tabellenstand der Teams

PSV Eindhoven hat in der laufenden Champions-League-Saison bislang 8 Punkte gesammelt und belegt den 22. Tabellenplatz. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen zeigt das Team eine durchwachsene Bilanz. Ihr Torverhältnis von 15:14 deutet auf eine offensive Spielweise hin, jedoch konnten sie nur einen Sieg im heimischen Philips Stadion feiern, mussten jedoch auch zwei Niederlagen hinnehmen. Zuletzt unterlag der PSV mit 0:3 gegen Newcastle United, was die Stimmung im Team nicht gerade hebt.

Im Gegensatz dazu präsentieren sich die Bayern aus München in herausragender Form. Mit 18 Punkten führen sie die Gruppe an und haben beeindruckende sechs Siege bei nur einer Niederlage erzielt. Ihr Torverhältnis von 20:7 belegt die offensive Dominanz der Münchner. Auswärts haben sie zwei Spiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt feierten die Bayern einen 2:0-Heimsieg gegen Union Saint-Gilloise und zeigen sich somit in bestechender Form.

Direkte Duelle: Bayern dominiert gegen PSV

Die Head-to-Head-Bilanz zwischen PSV Eindhoven und Bayern München spricht klar für die Münchner. Im letzten Aufeinandertreffen setzten sich die Bayern mit 2:1 in Eindhoven durch. Auch in den beiden vorherigen Begegnungen gingen die Münchner als Sieger vom Platz. Diese Statistiken unterstreichen die Dominanz des deutschen Rekordmeisters in direkten Duellen mit dem niederländischen Klub.

Wett Tipps und Quoten für das Spiel

Für das bevorstehende Spiel gibt es einige interessante Wettmöglichkeiten. Ein Auswärtssieg der Bayern wird von Interwetten mit einer Quote von 1.63 angeboten, während ODDSET für die Wette „Beide Teams treffen: Ja“ eine Quote von 1.38 bereithält. Fußballfans, die auf die Entwicklung der Quoten achten möchten, sollten unsere Quotenboost-Seite besuchen, um aktuelle Angebote und mögliche Gewinne zu entdecken.