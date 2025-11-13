Fußball heute live: Wer überträgt Norwegen – Estland im Free-TV/Stream?

Norwegen gegen Estland: Klare Rollenverteilung in der WM-Qualifikation

Am heutigen Donnerstagabend steigt in Oslo das WM-Qualifikationsspiel zwischen Norwegen und Estland. Die Ausgangslage vor dem 9. Spieltag ist eindeutig: Während Norwegen souverän Kurs auf die WM 2026 nimmt, geht es für Estland nur noch um Schadensbegrenzung. Übertragen wird die Partie hierzulande exklusiv bei DAZN.

Favorit Norwegen auf direktem Weg zur Weltmeisterschaft

Norwegen präsentiert sich bislang als das Maß der Dinge in seiner Qualifikationsgruppe. Mit 18 Punkten aus sechs Spielen, einem imposanten Torverhältnis von 29:3 und zuletzt einem überzeugenden 5:0 gegen Israel zeigt die Mannschaft von Trainer Ståle Solbakken, dass sie zur Weltspitze aufschließen will. Die Offensive um Erling Haaland läuft heiß, die Defensive steht stabil – vier Siege und ein Remis aus den letzten fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Gegen Estland sollen die nächsten drei Punkte her, um den Gruppensieg vorzeitig abzusichern.

Estland bleibt nur die Rolle des Außenseiters

Die Situation für Estland ist eine ganz andere: Mit nur vier Punkten rangiert das Team aus dem Baltikum im unteren Tabellendrittel. Defensiv anfällig (17 Gegentore), offensiv harmlos (7 Treffer) – die Bilanz liest sich ernüchternd. Auch die jüngste Formkurve ist alles andere als vielversprechend: Kein Sieg in den letzten fünf Spielen, lediglich zwei Unentschieden stehen zu Buche. Dass ausgerechnet in Oslo der Knoten platzt, erscheint eher unwahrscheinlich.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Norwegen S S S S S > 7 7 0 0 33 4 29 21 2 Italien S S S S S > 6 5 0 1 18 8 10 15 3 Israel S S N N N > 7 3 0 4 15 19 -4 9 4 Estland N N N U N 8 1 1 6 8 21 -13 4 5 Moldawien N N N N U > 6 0 1 5 4 26 -22 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

Direkter Vergleich: Norwegen mit der besseren Bilanz

In den vergangenen Duellen hatte Norwegen meist das bessere Ende für sich. Zwei Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage aus den letzten fünf Aufeinandertreffen sprechen für die Skandinavier. Das letzte Pflichtspiel-Duell gewannen die Norweger mit 1:0 in Estland – ein Ergebnis, das bei der aktuellen Form wohl noch geschmeichelt wäre.

Übertragung: Kein Free-TV, nur Stream

Wer das Spiel in Deutschland live verfolgen will, benötigt ein DAZN-Abo. Die Partie wird nicht im Free-TV ausgestrahlt, sondern exklusiv über den Streamingdienst gezeigt. Anstoß im Ullevaal Stadion ist um 18:00 Uhr.

Wettprognose: Alles spricht für Norwegen

Die Wettquoten lassen keinen Zweifel zu: Ein Heimsieg Norwegens (Tipp 1) wird von Bet365 mit einer Quote von 1.03 bewertet. Auch ein Spiel ohne Treffer beider Mannschaften (Tipp: „Beide Teams treffen – NEIN“) gilt als wahrscheinlich, Interwetten bietet hier eine Quote von 1.35. Für neutrale Zuschauer oder Sportwetter ist das Spiel vielleicht nicht das spannendste des Abends – aber wer klare Verhältnisse mag, kommt auf seine Kosten.