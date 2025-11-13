+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute live: Wer überträgt Norwegen – Estland im Free-TV/Stream?

von

Norwegen gegen Estland: Klare Rollenverteilung in der WM-Qualifikation

Am heutigen Donnerstagabend steigt in Oslo das WM-Qualifikationsspiel zwischen Norwegen und Estland. Die Ausgangslage vor dem 9. Spieltag ist eindeutig: Während Norwegen souverän Kurs auf die WM 2026 nimmt, geht es für Estland nur noch um Schadensbegrenzung. Übertragen wird die Partie hierzulande exklusiv bei DAZN.

Norwegens Stürmer #09 Erling Braut Haaland jubelt nach einem Tor während des UEFA Nations League, Liga B, Gruppe 3 Fußballspiels zwischen Slowenien und Norwegen, im Stozice-Stadion in Ljubljana, am 14. November 2024. (Foto: Jure Makovec / AFP)
Norwegens Stürmer #09 Erling Braut Haaland jubelt nach einem Tor während des UEFA Nations League, Liga B, Gruppe 3 Fußballspiels zwischen Slowenien und Norwegen, im Stozice-Stadion in Ljubljana, am 14. November 2024. (Foto: Jure Makovec / AFP)

Favorit Norwegen auf direktem Weg zur Weltmeisterschaft

Norwegen präsentiert sich bislang als das Maß der Dinge in seiner Qualifikationsgruppe. Mit 18 Punkten aus sechs Spielen, einem imposanten Torverhältnis von 29:3 und zuletzt einem überzeugenden 5:0 gegen Israel zeigt die Mannschaft von Trainer Ståle Solbakken, dass sie zur Weltspitze aufschließen will. Die Offensive um Erling Haaland läuft heiß, die Defensive steht stabil – vier Siege und ein Remis aus den letzten fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Gegen Estland sollen die nächsten drei Punkte her, um den Gruppensieg vorzeitig abzusichern.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9
| 13.11.2025-18:00
Norwegen
S S S S U
4 : 1
Endergebnis
Estland
N N N N U
A. Sørloth
50'
A. Sørloth
52'
E. Haaland
56'
E. Haaland
62'
R. Saarma
65'
| Schiedsrichter: M. Jug | Halbzeit: 0-0
1
Ø. Nyland
5
David Möller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
3
Kristoffer Ajer
14
J. Ryerson
20
Antonio Nusa
6
Patrick Berg
8
Sander Berge
22
Oscar Bobb
9
E. Haaland
7
A. Sørloth
1
Karl Hein
23
Vlasiy Sinyavskiy
18
Karol Mets
2
Märten Kuusk
6
R. Peetson
19
Michael Schjonning-Larsen
5
Rocco Robert Shein
4
M. Soomets
10
K. Palumets
7
R. Saarma
15
Rauno Sappinen
field field
Aufstellungen
Norwegen
1
T
Ø. Nyland
6.7
14
D
J. Ryerson
8.6
3
D
Kristoffer Ajer
6.9
17
D
Torbjørn Heggem
7.3
5
D
David Möller Wolfe
86'
7.2
22
M
Oscar Bobb
69'
6.6
8
M
Sander Berge
8
6
M
Patrick Berg
74'
7.2
20
M
Antonio Nusa
86'
7.9
7
O
A. Sørloth
50'52'74'
8.9
9
O
E. Haaland
56'62'
8.7
Ersatzspieler
10
O
A. Schjelderup
69'
6.2
12
T
Matias Dyngeland
13
T
S. Tangvik
4
D
Leo Østigård
15
D
Fredrik André Bjørkan
86'
16
D
Marcus Pedersen
21
D
Sondre Klingen Langås
2
M
M. Thorsby
74'
6.3
18
M
Kristian Thorstvedt
74'
6.3
19
M
Aron Dønnum
86'
23
Kristian Arnstad
11
O
Jørgen Strand Larsen
Coach
S. Solbakken
Estland
1
T
Karl Hein
6.2
19
D
Michael Schjonning-Larsen
5.9
6
D
R. Peetson
6.2
2
D
Märten Kuusk
6.6
18
D
Karol Mets
6.7
23
D
Vlasiy Sinyavskiy
6.2
7
M
R. Saarma
65'69'
7
10
M
K. Palumets
83'
6.9
4
M
M. Soomets
75'
6.7
5
M
Rocco Robert Shein
83'
6.6
15
O
Rauno Sappinen
83'
6.6
Ersatzspieler
17
M
M. Miller
69'
6.3
12
H. Perk
22
T
Andre Karl Vallner
11
D
E. Tõugjas
13
D
Joseph Saliste
9
M
Martin Vetkal
75'
6.7
14
M
Patrik Kristal
83'
6.5
20
M
M. Poom
83'
6.3
3
M
K. Käit
8
O
Henri Anier
16
M. Paalberg
83'
6.7
21
O
A. Tamm
Coach
J. Henn
Tore
Tor
A. Sørloth (Assist: Sander Berge)
50'
Tor
A. Sørloth (Assist: J. Ryerson)
52'
Tor
E. Haaland (Assist: J. Ryerson)
56'
Tor
E. Haaland (Assist: David Möller Wolfe)
62'
65'
Tor
R. Saarma

Estland bleibt nur die Rolle des Außenseiters

Die Situation für Estland ist eine ganz andere: Mit nur vier Punkten rangiert das Team aus dem Baltikum im unteren Tabellendrittel. Defensiv anfällig (17 Gegentore), offensiv harmlos (7 Treffer) – die Bilanz liest sich ernüchternd. Auch die jüngste Formkurve ist alles andere als vielversprechend: Kein Sieg in den letzten fünf Spielen, lediglich zwei Unentschieden stehen zu Buche. Dass ausgerechnet in Oslo der Knoten platzt, erscheint eher unwahrscheinlich.

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Norwegen
Norwegen
S S S S S
>
7
7
0
0
33
4
29
21
2
Italien
Italien
S S S S S
>
6
5
0
1
18
8
10
15
3
Israel
Israel
S S N N N
>
7
3
0
4
15
19
-4
9
4
Estland
Estland
N N N U N
8
1
1
6
8
21
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
N N N N U
>
6
0
1
5
4
26
-22
1
WM 2026 Qualifikation in Europa

Direkter Vergleich: Norwegen mit der besseren Bilanz

In den vergangenen Duellen hatte Norwegen meist das bessere Ende für sich. Zwei Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage aus den letzten fünf Aufeinandertreffen sprechen für die Skandinavier. Das letzte Pflichtspiel-Duell gewannen die Norweger mit 1:0 in Estland – ein Ergebnis, das bei der aktuellen Form wohl noch geschmeichelt wäre.

Übertragung: Kein Free-TV, nur Stream

Wer das Spiel in Deutschland live verfolgen will, benötigt ein DAZN-Abo. Die Partie wird nicht im Free-TV ausgestrahlt, sondern exklusiv über den Streamingdienst gezeigt. Anstoß im Ullevaal Stadion ist um 18:00 Uhr.

Wettprognose: Alles spricht für Norwegen

Die Wettquoten lassen keinen Zweifel zu: Ein Heimsieg Norwegens (Tipp 1) wird von Bet365 mit einer Quote von 1.03 bewertet. Auch ein Spiel ohne Treffer beider Mannschaften (Tipp: „Beide Teams treffen – NEIN“) gilt als wahrscheinlich, Interwetten bietet hier eine Quote von 1.35. Für neutrale Zuschauer oder Sportwetter ist das Spiel vielleicht nicht das spannendste des Abends – aber wer klare Verhältnisse mag, kommt auf seine Kosten.

