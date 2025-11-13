Fußball heute live: Wer überträgt Italien – Moldau im Free-TV/Stream?

Italien auf Kurs Richtung WM – Pflichtaufgabe in Moldau

Am Donnerstagabend trifft Italien im Rahmen der europäischen WM-Qualifikation auf Moldau. Ein Duell, das sportlich klare Vorzeichen mitbringt: Während Moldau bislang sieglos ist, marschiert Italien souverän in Richtung Weltmeisterschaft 2026. Gespielt wird ab 20:45 Uhr im Stadionul Zimbru in Chișinău, übertragen wird die Partie exklusiv bei DAZN. Hier alle Länderspiele heute

Italiens Dominanz in der Qualifikation

Die italienische Nationalmannschaft hat in dieser Qualifikationsrunde bislang kaum Schwächen gezeigt. Mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen steht die Mannschaft bei 15 Punkten und hat gute Chancen, sich direkt für die WM 2026 zu qualifizieren. Besonders die stabile Defensive und die Effizienz im Angriffsspiel machen Italien derzeit zu einer schwer zu bezwingenden Einheit. Die aktuelle Formkurve zeigt klar nach oben, und auch die Kaderbreite sorgt dafür, dass Ausfälle problemlos kompensiert werden können.

Im Gegensatz dazu ist Moldau weit von einem konkurrenzfähigen Niveau entfernt. Mit nur einem Punkt aus sechs Spielen steht das Team auf dem vorletzten Platz in der Gruppe. Die Bilanz ist ernüchternd: kein Sieg, fünf Niederlagen und lediglich ein Unentschieden gegen Estland – das war allerdings der erste kleine Lichtblick in einer sonst enttäuschenden Qualifikationsrunde.

Historische Bilanz spricht klar für Italien

Auch die bisherigen Begegnungen der beiden Nationen unterstreichen die klare Rollenverteilung: Italien hat alle fünf bisherigen Duelle gegen Moldau gewonnen, meist ohne größere Probleme. Das letzte direkte Aufeinandertreffen endete mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg für die Squadra Azzurra. Moldau gelang es bisher noch nie, ein Tor oder auch nur einen Punkt gegen Italien zu erzielen – das spricht eine deutliche Sprache.

Tabelle I mit Italien

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Norwegen S S S S S > 7 7 0 0 33 4 29 21 2 Italien S S S S S > 6 5 0 1 18 8 10 15 3 Israel S S N N N > 7 3 0 4 15 19 -4 9 4 Estland N N N U N 8 1 1 6 8 21 -13 4 5 Moldawien N N N N U > 6 0 1 5 4 26 -22 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

Für Italien geht es in dieser Partie nicht nur um die nächsten drei Punkte, sondern auch darum, die Tabellenführung zu attackieren und sich vorzeitig die Teilnahme an der WM 2026 zu sichern. Moldau hingegen kann befreit aufspielen, da sportlich kaum noch etwas zu holen ist.

Übertragung: Exklusiv bei DAZN

Fußballfans in Deutschland können die Begegnung am Donnerstag, den 13. November 2025, ab 20:45 Uhr live bei DAZN verfolgen. Eine Übertragung im Free-TV findet nicht statt. Wer die Partie sehen will, benötigt also ein DAZN-Abo. Gespielt wird im Stadionul Zimbru in Chișinău, das rund 10.000 Zuschauern Platz bietet – für viele moldauische Fans dürfte der Auftritt gegen den großen Favoriten aus Italien das Highlight der Quali sein.

Wettquoten und Prognose

Die Quoten auf einen italienischen Sieg liegen bei nur 1.06 (Betano) – ein klares Zeichen für die erwartete Überlegenheit der Gäste. Wer auf ein Spiel ohne beidseitigen Torerfolg setzen möchte (also „Beide Teams treffen: Nein“), findet bei Merkur Bets eine Quote von 1.32. Die Buchmacher gehen also von einer klaren Angelegenheit mit einem zu-Null-Sieg für Italien aus. Überraschungen sind im Fußball zwar nie ausgeschlossen – doch in diesem Fall scheint der Leistungsunterschied zu groß.