Fußball heute live: Wer überträgt Irland – Portugal im Free-TV/Stream?

Portugal zu Gast in Dublin: DAZN zeigt das WM-Qualifikationsspiel live

Heute am 13. November 2025 trifft Irland im heimischen Aviva Stadium auf Portugal. Es ist das neunte Spiel der europäischen WM-Qualifikation und für beide Teams von großer Bedeutung. Während Irland um den Anschluss kämpft, will Portugal seine Tabellenführung festigen. Wer das Spiel in Deutschland live sehen will, braucht allerdings ein DAZN-Abo – eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Irland mit Heimvorteil und Kampfgeist

Die Iren liegen nach vier Spieltagen auf dem dritten Platz ihrer Qualifikationsgruppe. Mit vier Punkten aus einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen ist die Bilanz durchwachsen. Positiv ist jedoch: Zu Hause ist Irland bislang ungeschlagen. Das letzte Spiel, ein 1:0-Erfolg gegen Armenien, gibt Grund zur Hoffnung. Vor allem defensiv zeigte sich die Mannschaft stabil, auch wenn die Offensive mit nur vier Treffern bislang eher zurückhaltend agiert hat. Gegen Portugal wird es auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel ankommen.

Portugal souverän an der Spitze

Die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez hat in den ersten vier Spielen starke Leistungen gezeigt und steht mit zehn Punkten auf Rang eins. Drei Siege und ein Unentschieden, dazu ein Torverhältnis von 11:4 – das spricht eine klare Sprache. Besonders auswärts präsentierte sich Portugal effektiv: Zwei Siege in fremden Stadien sind eine Ansage. Die Offensive um Spieler wie Bruno Fernandes, João Félix und Gonçalo Ramos zeigt sich in Torlaune, während die Abwehr nur punktuell Schwächen offenbart hat.

Bilanz spricht klar für Portugal

Ein Blick auf die letzten direkten Duelle unterstreicht die Favoritenrolle der Gäste. Irland konnte keines der vergangenen fünf Spiele gegen Portugal gewinnen – vier Niederlagen und ein Unentschieden lautet die ernüchternde Bilanz. Das letzte Aufeinandertreffen endete 2023 mit einem 1:0-Erfolg für Portugal. Auch diesmal deuten die Vorzeichen auf einen portugiesischen Sieg hin, auch wenn Irland vor heimischer Kulisse traditionell schwer zu bespielen ist.

Übertragung: DAZN zeigt das Spiel exklusiv

Wer das Spiel am Donnerstag live verfolgen möchte, braucht den Streamingdienst DAZN. Eine Übertragung im deutschen Free-TV findet nicht statt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr deutscher Zeit. DAZN überträgt mit Vorberichterstattung und bietet die Partie auch im Re-Live an.

Wettquoten: Klare Tendenz für die Gäste

Die Buchmacher sehen Portugal deutlich im Vorteil. Für einen Auswärtssieg bietet Merkur Bets eine Quote von 1.36 an. Wer darauf tippt, dass nicht beide Teams treffen, kann sich bei Tipico eine Quote von 1.83 sichern. Für risikofreudige Tipper lohnt sich ein Blick auf die Quotenboost-Angebote, die speziell für dieses Spiel zusammengestellt wurden.