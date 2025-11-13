Fußball heute live: Wer überträgt Frankreich gegen Ukraine im Free-TV/Stream?

Heute am 13. November 2025 kommt es in der europäischen WM-Qualifikation zum wegweisenden Duell zwischen Frankreich und der Ukraine. Der Gastgeber liegt auf Kurs Richtung Weltmeisterschaft, die Gäste kämpfen um das Playoff-Ticket – live zu sehen ist das Spiel ausschließlich im Pay-TV.

Frankreich setzt auf Heimstärke im Parc des Princes

Wenn die Équipe Tricolore im Pariser Parc des Princes aufläuft, dann meist mit breiter Brust. Auch in der laufenden Qualifikation ist die Heimstatistik makellos: zwei Spiele, zwei Siege. Insgesamt führt Frankreich die Gruppe mit zehn Punkten an und hat nach vier Partien noch keine Niederlage kassiert. Einzig das 2:2 bei Island brachte kleine Risse ins weiße Weste-Korsett, doch die Defensive – mit nur drei Gegentoren – steht weiterhin stabil.

Nationaltrainer Didier Deschamps hat aus seiner Mannschaft ein funktionierendes Konstrukt geformt, das vor allem über Tempo, Technik und taktische Disziplin kommt. Besonders im Mittelfeld dominiert Frankreich das Geschehen, während vorne individuelle Klasse den Unterschied macht. Die Rollenverteilung gegen die Ukraine ist damit klar: Frankreich geht als Favorit ins Spiel.

Ukraine auf Kurs Richtung Playoffs

Die Ukraine hat sich unter Trainer Serhiy Rebrov eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Mit sieben Punkten nach vier Spielen rangiert man auf Rang zwei und hat das Ziel Playoff fest im Blick. Der jüngste 2:1-Sieg gegen Aserbaidschan dürfte für weiteres Selbstvertrauen sorgen – ebenso wie die insgesamt solide Bilanz mit zwei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage.

Taktisch dürfte Rebrov auf ein kompaktes System mit schnellem Umschaltspiel setzen. Die Defensive steht bislang stabil, doch gegen Frankreich wird vor allem die Disziplin auf den Außenbahnen gefragt sein. Ob das reicht, um die Serie gegen die Franzosen zu beenden, ist offen – denn: In den letzten fünf Duellen gelang der Ukraine kein einziger Sieg.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S S S U > 4 3 1 0 9 3 6 10 2 ▲ Island S N N U S > 5 2 1 2 13 9 4 7 3 ▼ Ukraine N U S S > 4 2 1 1 8 7 1 7 4 Aserbaidschan N U N N N > 5 0 1 4 2 13 -11 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

Wer überträgt das Spiel? Keine Option im Free-TV

Fußballfans, die das Topspiel live verfolgen wollen, benötigen ein Abo: Die Partie wird exklusiv bei DAZN Deutschland übertragen. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. Anpfiff ist um 20:45 Uhr, die Übertragung beginnt wie gewohnt mit Vorberichten und Expertenmeinungen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Wettquoten deuten auf klaren Favoriten hin

Die Buchmacher sehen Frankreich deutlich im Vorteil. Bei Betano liegt die Quote für einen Heimsieg bei 1.20 – ein klares Zeichen für die Favoritenrolle. Auch die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ ist mit einer 1.60 bei Tipico relativ niedrig quotiert. Wer auf die Ukraine setzen möchte, wird mit entsprechend hohen Quoten belohnt – aber die bisherigen Ergebnisse sprechen gegen einen Überraschungscoup.

Direkter Vergleich spricht klar für Frankreich

Dreimal Frankreich-Sieg, zweimal Unentschieden – die jüngsten fünf direkten Duelle liefern ein klares Bild. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 2:0-Erfolg der Franzosen – auswärts. Die Ukraine bleibt der erste Sieg gegen Frankreich weiterhin verwehrt, doch jede Serie kann reißen. Gerade in einem Spiel mit WM-Bedeutung.