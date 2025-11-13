+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute live: Wer überträgt Frankreich gegen Ukraine im Free-TV/Stream?

von

Heute am 13. November 2025 kommt es in der europäischen WM-Qualifikation zum wegweisenden Duell zwischen Frankreich und der Ukraine. Der Gastgeber liegt auf Kurs Richtung Weltmeisterschaft, die Gäste kämpfen um das Playoff-Ticket – live zu sehen ist das Spiel ausschließlich im Pay-TV.

Frankreichs Stürmer Nr. 10, Kylian Mbappe, feiert den Führungstreffer während des Endspiels um den dritten Platz der UEFA Nations League zwischen Deutschland und Frankreich in Stuttgart, Südwestdeutschland, am 8. Juni 2025. (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)
Frankreichs Stürmer Nr. 10, Kylian Mbappe, feiert den Führungstreffer während des Endspiels um den dritten Platz der UEFA Nations League zwischen Deutschland und Frankreich in Stuttgart, Südwestdeutschland, am 8. Juni 2025. (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

Frankreich setzt auf Heimstärke im Parc des Princes

Wenn die Équipe Tricolore im Pariser Parc des Princes aufläuft, dann meist mit breiter Brust. Auch in der laufenden Qualifikation ist die Heimstatistik makellos: zwei Spiele, zwei Siege. Insgesamt führt Frankreich die Gruppe mit zehn Punkten an und hat nach vier Partien noch keine Niederlage kassiert. Einzig das 2:2 bei Island brachte kleine Risse ins weiße Weste-Korsett, doch die Defensive – mit nur drei Gegentoren – steht weiterhin stabil.

Nationaltrainer Didier Deschamps hat aus seiner Mannschaft ein funktionierendes Konstrukt geformt, das vor allem über Tempo, Technik und taktische Disziplin kommt. Besonders im Mittelfeld dominiert Frankreich das Geschehen, während vorne individuelle Klasse den Unterschied macht. Die Rollenverteilung gegen die Ukraine ist damit klar: Frankreich geht als Favorit ins Spiel.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 9
| 13.11.2025-20:45
Frankreich
S S S S U
- : -
Ukraine
S N U S S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
16
Mike Maignan
3
L. Digne
4
Dayot Upamecano
17
William Saliba
5
Jules Koundé
8
M. Koné
13
N. Kanté
20
B. Barcola
14
R. Cherki
11
Michael Olise
10
Kylian Mbappé
12
Anatolii Trubin
3
B. Mykhailichenko
22
T. Mykhavko
4
Oleksandr Svatok
13
Illia Zabarnyi
21
O. Karavaiev
8
Y. Nazaryna
18
Y. Yarmolyuk
14
O. Ocheretko
9
R. Yaremchuk
11
Oleksii Hutsuliak
field field
Aufstellungen
Frankreich
16
T
Mike Maignan
5
D
Jules Koundé
17
D
William Saliba
4
D
Dayot Upamecano
3
D
L. Digne
13
M
N. Kanté
8
M
M. Koné
11
M
Michael Olise
14
M
R. Cherki
20
O
B. Barcola
10
O
Kylian Mbappé
Ersatzspieler
1
T
Brice Samba
23
T
L. Chevalier
2
D
Malo Gusto
15
D
Ibrahima Konaté
21
D
L. Hernández
22
D
Theo Hernández
6
M
K. Thuram
12
M
M. Akliouche
18
M
W. Zaïre-Emery
7
O
C. Nkunku
9
O
Hugo Ekitike
19
O
J. Mateta
Ukraine
12
T
Anatolii Trubin
21
M
O. Karavaiev
13
D
Illia Zabarnyi
4
D
Oleksandr Svatok
22
D
T. Mykhavko
3
D
B. Mykhailichenko
14
M
O. Ocheretko
18
M
Y. Yarmolyuk
8
M
Y. Nazaryna
11
M
Oleksii Hutsuliak
9
O
R. Yaremchuk
Ersatzspieler
23
T
D. Riznyk
1
Y. Volynets
2
D
Yukhym Konoplia
5
D
Valeriy Bondar
16
D
Vitaliy Mykolenko
10
M
M. Shaparenko
15
O
Viktor Tsygankov
17
M
Heorhii Sudakov
19
M
N. Voloshyn
20
M
Oleksandr Zubkov
6
M
Ivan Kalyuzhnyi
7
O
Vladyslav Vanat

Ukraine auf Kurs Richtung Playoffs

Die Ukraine hat sich unter Trainer Serhiy Rebrov eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Mit sieben Punkten nach vier Spielen rangiert man auf Rang zwei und hat das Ziel Playoff fest im Blick. Der jüngste 2:1-Sieg gegen Aserbaidschan dürfte für weiteres Selbstvertrauen sorgen – ebenso wie die insgesamt solide Bilanz mit zwei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage.

Taktisch dürfte Rebrov auf ein kompaktes System mit schnellem Umschaltspiel setzen. Die Defensive steht bislang stabil, doch gegen Frankreich wird vor allem die Disziplin auf den Außenbahnen gefragt sein. Ob das reicht, um die Serie gegen die Franzosen zu beenden, ist offen – denn: In den letzten fünf Duellen gelang der Ukraine kein einziger Sieg.

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Frankreich
Frankreich
S S S U
>
4
3
1
0
9
3
6
10
2
Island
Island
S N N U S
>
5
2
1
2
13
9
4
7
3
Ukraine
Ukraine
N U S S
>
4
2
1
1
8
7
1
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
N U N N N
>
5
0
1
4
2
13
-11
1
WM 2026 Qualifikation in Europa

Wer überträgt das Spiel? Keine Option im Free-TV

Fußballfans, die das Topspiel live verfolgen wollen, benötigen ein Abo: Die Partie wird exklusiv bei DAZN Deutschland übertragen. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. Anpfiff ist um 20:45 Uhr, die Übertragung beginnt wie gewohnt mit Vorberichten und Expertenmeinungen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Wettquoten deuten auf klaren Favoriten hin

Die Buchmacher sehen Frankreich deutlich im Vorteil. Bei Betano liegt die Quote für einen Heimsieg bei 1.20 – ein klares Zeichen für die Favoritenrolle. Auch die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ ist mit einer 1.60 bei Tipico relativ niedrig quotiert. Wer auf die Ukraine setzen möchte, wird mit entsprechend hohen Quoten belohnt – aber die bisherigen Ergebnisse sprechen gegen einen Überraschungscoup.

Direkter Vergleich spricht klar für Frankreich

Dreimal Frankreich-Sieg, zweimal Unentschieden – die jüngsten fünf direkten Duelle liefern ein klares Bild. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 2:0-Erfolg der Franzosen – auswärts. Die Ukraine bleibt der erste Sieg gegen Frankreich weiterhin verwehrt, doch jede Serie kann reißen. Gerade in einem Spiel mit WM-Bedeutung.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++