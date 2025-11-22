+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnis – 6:2 – Wer überträgt FC Bayern – SC Freiburg live im TV & Stream?

von

Am 11. Spieltag der Bundesliga steht mit dem Duell FC Bayern München gegen den SC Freiburg ein Traditionsspiel auf dem Plan. Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag, den 22. November 2025, um 15:30 Uhr. Im Fokus steht diesmal nicht nur das sportliche Geschehen – sondern auch, wo und wie Fans das Spiel live verfolgen können. Denn: Free-TV-Zuschauer gehen leer aus. Nur Pay-TV-Kunden kommen in den Genuss der Live-Übertragung.

Harry Kane in der UEFA Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen (Foto Depositphotos.com)

Nur auf Sky live – mit Schmidt-Sommerfeld und Wasserziehr

Die komplette Live-Übertragung des Spiels übernimmt exklusiv Sky Deutschland. Zu sehen ist die Partie als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga, kommentiert von Florian Schmidt-Sommerfeld. Als Experte ist wie gewohnt Patrick Wasserziehr als Field-Reporter direkt am Spielfeldrand dabei und liefert Stimmen und Eindrücke unmittelbar vor und nach dem Spiel.

Alternativ bietet DAZN die Samstagskonferenz an, bei der auch Bayern – Freiburg eingebunden ist. Wer das komplette Spiel ohne Unterbrechung sehen möchte, kommt aber an Sky nicht vorbei. Das Spiel läuft nicht im Free-TV – weder die ARD noch ProSiebenSat.1 zeigen es live.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 11
| Allianz Arena | 22.11.2025-15:30
FC Bayern München
S S S S U
6 : 2
2.39
xG
0.57
Endergebnis
SC Freiburg
N S U S S
Lennart Karl
22'
Michael Olise
45'+2'
Dayot Upamecano
55'
Harry Kane
60'
N. Jackson
78'
Michael Olise
84'
Yuito Suzuki
12'
J. Manzambi
17'
| Schiedsrichter: S. Jablonski | Halbzeit: 2-2
Aufstellungen
FC Bayern München
1
T
Manuel Neuer
6.2
44
D
J. Stanišić
6.3
2
D
Dayot Upamecano
55'77'
7.9
4
D
Jonathan Tah
6.6
20
M
Tom Bischof
6.3
45
M
Aleksandar Pavlović
40'83'
7.3
8
M
Leon Goretzka
46'
6.9
17
M
Michael Olise
45'84'
10
42
M
Lennart Karl
22'71'
8.7
14
M
Luis Díaz
5.9
9
O
Harry Kane
60'83'
7.9
Ersatzspieler
27
D
Konrad Laimer
46'
6.6
40
T
J. Urbig
23
D
S. Boey
22
D
Raphaël Guerreiro
21
D
H. Ito
83'
3
D
Min-jae Kim
77'
6
M
Joshua Kimmich
36
M
Wisdom Mike
83'
11
O
N. Jackson
71'78'
7.3
Coach
V. Kompany
SC Freiburg
1
T
Noah Atubolu
5.2
29
D
P. Treu
5.3
28
D
M. Ginter
5.2
37
D
M. Rosenfelder
77'
5.6
33
D
J. Makengo
6.2
8
M
M. Eggestein
6.2
44
M
J. Manzambi
17'64'
7.7
19
M
Jan-Niklas Beste
6.2
14
M
Yuito Suzuki
12'77'
6.9
7
O
D. Scherhant
64'
6.3
9
O
L. Höler
64'
6.5
Ersatzspieler
21
T
F. Müller
17
D
L. Kübler
30
D
C. Günter
3
D
Philipp Lienhart
77'
6
M
P. Osterhage
64'
7
18
O
E. Dinkçi
64'
6.7
32
M
V. Grifo
77'
31
O
I. Matanović
64'
6.5
20
O
J. Adamu
Coach
J. Schuster
1
Manuel Neuer
20
Tom Bischof
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
8
Leon Goretzka
45
Aleksandar Pavlović
14
Luis Díaz
42
Lennart Karl
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
Noah Atubolu
33
J. Makengo
37
M. Rosenfelder
28
M. Ginter
29
P. Treu
44
J. Manzambi
8
M. Eggestein
7
D. Scherhant
14
Yuito Suzuki
19
Jan-Niklas Beste
9
L. Höler
field field
Tore
12'
Tor
Yuito Suzuki (Assist: M. Ginter)
17'
Tor
J. Manzambi (Assist: Jan-Niklas Beste)
Tor
Lennart Karl (Assist: Michael Olise)
22'
Tor
Michael Olise (Assist: Lennart Karl)
45'
+2
Tor
Dayot Upamecano (Assist: Michael Olise)
55'
Tor
Harry Kane (Assist: Aleksandar Pavlović)
60'
Tor
N. Jackson (Assist: Michael Olise)
78'
Tor
Michael Olise (Assist: H. Ito)
84'

Sportlich klare Rollenverteilung

Trotz des Fokus auf die Übertragung lohnt sich ein Blick auf das sportliche Kräfteverhältnis: Der FC Bayern führt mit 28 Punkten die Tabelle souverän an, hat alle Heimspiele gewonnen und ein Torverhältnis von 35:6. Trainer Vincent Kompany setzt auf eine dominante Spielweise mit viel Tempo über die Flügel – trotz des Ausfalls von Musiala, Gnabry und Davies bleibt die Offensivabteilung mit Kane, Olise und Jackson brandgefährlich.

Der SC Freiburg kommt mit 13 Punkten als Tabellenzehnter nach München. Auswärts ist die Bilanz ausbaufähig – nur ein Sieg aus fünf Spielen. Personell muss Coach Julian Schuster auf den Langzeitverletzten Kyereh verzichten. Im Fokus stehen schnelle Umschaltmomente über Adamu und Manzambi.

Bilanz, Wettquoten und TV-Fazit

Die letzten Duelle sprechen klar für den Rekordmeister: Vier Bayern-Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Auch diesmal sind die Münchner der klare Favorit – Interwetten bietet eine 1.20er-Quote für den Heimsieg.

Wer das Spiel live sehen möchte, hat nur eine Option: Sky Einzelspiel mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Patrick Wasserziehr. Wer lieber mehrere Spiele gleichzeitig verfolgt, kann zur DAZN-Konferenz greifen. Im Free-TV gibt’s das Spiel nicht – auch nicht als Zusammenfassung vor 18:30 Uhr.

