+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute live: Wer überträgt FC Bayern – SC Freiburg live im TV & Stream?

von

Am 11. Spieltag der Bundesliga steht mit dem Duell FC Bayern München gegen den SC Freiburg ein Traditionsspiel auf dem Plan. Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag, den 22. November 2025, um 15:30 Uhr. Im Fokus steht diesmal nicht nur das sportliche Geschehen – sondern auch, wo und wie Fans das Spiel live verfolgen können. Denn: Free-TV-Zuschauer gehen leer aus. Nur Pay-TV-Kunden kommen in den Genuss der Live-Übertragung.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Harry Kane in der UEFA Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen (Foto Depositphotos.com)
Harry Kane in der UEFA Champions League gegen Bayer 04 Leverkusen (Foto Depositphotos.com)

Nur auf Sky live – mit Schmidt-Sommerfeld und Wasserziehr

Die komplette Live-Übertragung des Spiels übernimmt exklusiv Sky Deutschland. Zu sehen ist die Partie als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga, kommentiert von Florian Schmidt-Sommerfeld. Als Experte ist wie gewohnt Patrick Wasserziehr als Field-Reporter direkt am Spielfeldrand dabei und liefert Stimmen und Eindrücke unmittelbar vor und nach dem Spiel.

Alternativ bietet DAZN die Samstagskonferenz an, bei der auch Bayern – Freiburg eingebunden ist. Wer das komplette Spiel ohne Unterbrechung sehen möchte, kommt aber an Sky nicht vorbei. Das Spiel läuft nicht im Free-TV – weder die ARD noch ProSiebenSat.1 zeigen es live.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 11
| Allianz Arena | 22.11.2025-15:30
FC Bayern München
S S S S U
- : -
SC Freiburg
N S U S S
| Schiedsrichter: S. Jablonski
Vorschau: Gewinner : Bayern München
Aufstellungen
FC Bayern München
1
T
Manuel Neuer
44
D
J. Stanišić
2
D
Dayot Upamecano
4
D
Jonathan Tah
20
M
Tom Bischof
45
M
Aleksandar Pavlović
8
M
Leon Goretzka
42
M
Lennart Karl
17
M
Michael Olise
14
M
Luis Díaz
9
O
Harry Kane
Ersatzspieler
40
T
J. Urbig
27
D
Konrad Laimer
23
D
S. Boey
22
D
Raphaël Guerreiro
21
D
H. Ito
3
D
Min-jae Kim
6
M
Joshua Kimmich
36
M
Wisdom Mike
11
O
N. Jackson
SC Freiburg
1
T
Noah Atubolu
29
D
P. Treu
28
D
M. Ginter
37
D
M. Rosenfelder
33
D
J. Makengo
8
M
M. Eggestein
44
M
J. Manzambi
19
M
Jan-Niklas Beste
14
M
Yuito Suzuki
7
O
D. Scherhant
9
O
L. Höler
Ersatzspieler
21
T
F. Müller
17
D
L. Kübler
30
D
C. Günter
3
D
Philipp Lienhart
6
M
P. Osterhage
18
O
E. Dinkçi
32
M
V. Grifo
31
O
I. Matanović
20
O
J. Adamu
1
Manuel Neuer
20
Tom Bischof
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
8
Leon Goretzka
45
Aleksandar Pavlović
14
Luis Díaz
17
Michael Olise
42
Lennart Karl
9
Harry Kane
1
Noah Atubolu
33
J. Makengo
37
M. Rosenfelder
28
M. Ginter
29
P. Treu
44
J. Manzambi
8
M. Eggestein
7
D. Scherhant
14
Yuito Suzuki
19
Jan-Niklas Beste
9
L. Höler
field field

Sportlich klare Rollenverteilung

Trotz des Fokus auf die Übertragung lohnt sich ein Blick auf das sportliche Kräfteverhältnis: Der FC Bayern führt mit 28 Punkten die Tabelle souverän an, hat alle Heimspiele gewonnen und ein Torverhältnis von 35:6. Trainer Vincent Kompany setzt auf eine dominante Spielweise mit viel Tempo über die Flügel – trotz des Ausfalls von Musiala, Gnabry und Davies bleibt die Offensivabteilung mit Kane, Olise und Jackson brandgefährlich.

Der SC Freiburg kommt mit 13 Punkten als Tabellenzehnter nach München. Auswärts ist die Bilanz ausbaufähig – nur ein Sieg aus fünf Spielen. Personell muss Coach Julian Schuster auf den Langzeitverletzten Kyereh verzichten. Im Fokus stehen schnelle Umschaltmomente über Adamu und Manzambi.

Bilanz, Wettquoten und TV-Fazit

Die letzten Duelle sprechen klar für den Rekordmeister: Vier Bayern-Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Auch diesmal sind die Münchner der klare Favorit – Interwetten bietet eine 1.20er-Quote für den Heimsieg.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Wer das Spiel live sehen möchte, hat nur eine Option: Sky Einzelspiel mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Patrick Wasserziehr. Wer lieber mehrere Spiele gleichzeitig verfolgt, kann zur DAZN-Konferenz greifen. Im Free-TV gibt’s das Spiel nicht – auch nicht als Zusammenfassung vor 18:30 Uhr.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++