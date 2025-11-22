Fußball heute live: Wer überträgt FC Bayern – SC Freiburg live im TV & Stream?

Am 11. Spieltag der Bundesliga steht mit dem Duell FC Bayern München gegen den SC Freiburg ein Traditionsspiel auf dem Plan. Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag, den 22. November 2025, um 15:30 Uhr. Im Fokus steht diesmal nicht nur das sportliche Geschehen – sondern auch, wo und wie Fans das Spiel live verfolgen können. Denn: Free-TV-Zuschauer gehen leer aus. Nur Pay-TV-Kunden kommen in den Genuss der Live-Übertragung.

Nur auf Sky live – mit Schmidt-Sommerfeld und Wasserziehr

Die komplette Live-Übertragung des Spiels übernimmt exklusiv Sky Deutschland. Zu sehen ist die Partie als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga, kommentiert von Florian Schmidt-Sommerfeld. Als Experte ist wie gewohnt Patrick Wasserziehr als Field-Reporter direkt am Spielfeldrand dabei und liefert Stimmen und Eindrücke unmittelbar vor und nach dem Spiel.

Alternativ bietet DAZN die Samstagskonferenz an, bei der auch Bayern – Freiburg eingebunden ist. Wer das komplette Spiel ohne Unterbrechung sehen möchte, kommt aber an Sky nicht vorbei. Das Spiel läuft nicht im Free-TV – weder die ARD noch ProSiebenSat.1 zeigen es live.

Sportlich klare Rollenverteilung

Trotz des Fokus auf die Übertragung lohnt sich ein Blick auf das sportliche Kräfteverhältnis: Der FC Bayern führt mit 28 Punkten die Tabelle souverän an, hat alle Heimspiele gewonnen und ein Torverhältnis von 35:6. Trainer Vincent Kompany setzt auf eine dominante Spielweise mit viel Tempo über die Flügel – trotz des Ausfalls von Musiala, Gnabry und Davies bleibt die Offensivabteilung mit Kane, Olise und Jackson brandgefährlich.

Der SC Freiburg kommt mit 13 Punkten als Tabellenzehnter nach München. Auswärts ist die Bilanz ausbaufähig – nur ein Sieg aus fünf Spielen. Personell muss Coach Julian Schuster auf den Langzeitverletzten Kyereh verzichten. Im Fokus stehen schnelle Umschaltmomente über Adamu und Manzambi.

Bilanz, Wettquoten und TV-Fazit

Die letzten Duelle sprechen klar für den Rekordmeister: Vier Bayern-Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Auch diesmal sind die Münchner der klare Favorit – Interwetten bietet eine 1.20er-Quote für den Heimsieg.

Wer das Spiel live sehen möchte, hat nur eine Option: Sky Einzelspiel mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Patrick Wasserziehr. Wer lieber mehrere Spiele gleichzeitig verfolgt, kann zur DAZN-Konferenz greifen. Im Free-TV gibt’s das Spiel nicht – auch nicht als Zusammenfassung vor 18:30 Uhr.