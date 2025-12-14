Fußball heute live 1:2 – Wer überträgt FC Bayern – Mainz 05 im Free-TV/Stream?

Am Sonntag trifft der FC Bayern im letzten Heimspiel des Jahres auf das Schlusslicht 1. FSV Mainz 05. Der Rekordmeister möchte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga weiter ausbauen. Die Partie, die ab 17:30 Uhr im Liveticker verfolgt werden kann, wird nicht im Free-TV übertragen, jedoch bietet DAZN Deutschland die Option, das Spiel live zu sehen. Es verspricht ein spannendes Duell zu werden, da es für beide Teams um wichtige Punkte geht. Hier die Aufstellungen heute Abend.

Bayern München gegen Mainz 05: Alle Infos zur Übertragung

Die Begegnung zwischen Bayern München und Mainz 05 findet am Sonntag, den 14. Dezember 2025, um 17:30 Uhr statt. Dieses Bundesliga-Duell gehört zum 14. Spieltag. Für Fußballfans, die das Spiel live sehen wollen, bietet DAZN Deutschland die Übertragung an. Leider wird es keine Free-TV Übertragung geben.

ab 16.45 Uhr (DAZN)

FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05 (17.30 Uhr)

Marco Hagemann, Experte: Michael Ballack

Moderation: Mario Rieker, Field-Reporterin: Sylvia Walker

Aufstellungen der Teams

FC Bayern München: Neuer – Laimer, Kim, Tah, Bischof – Kimmich, Goretzka – Olise, Karl, Gnabry – Kane

Es fehlen: Díaz (5. Gelbe Karte), Musiala (Aufbautraining nach Wadenbeinbruch).

1. FSV Mainz 05: Batz – da Costa, Hanche-Olsen, Leitsch – Widmer, Sano, Veratschnig – Amiri, Lee – Weiper, Hollerbach

Verletzungsbedingt fehlen: Caci, Dal (beide im Aufbautraining), Kohr (Rotsperre), Mwene (Adduktorenverletzung), Nebel (Rotsperre), Zentner (Adduktorenverletzung).

Die Ausgangslage in der Bundesliga

Vor dem Match sitzen die Bayern auf dem ersten Tabellenplatz mit 37 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von 49:9. Bislang haben die Münchner 12 Siege und lediglich ein Unentschieden vorzuweisen, ohne eine einzige Niederlage. Die Form des Teams ist besonders zuhause stark, mit sieben Siegen aus sieben Spielen. Für Mainz 05 hingegen sieht die Lage düster aus. Mit nur sechs Punkten aus 13 Spielen rangiert die Mannschaft auf dem letzten Platz, und ihre Auswärtsbilanz ist schwach mit nur einem gewonnenen Spiel.

Historie der direkten Duelle

Bayern München hat in den letzten Begegnungen klar dominiert. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen konnten die Bayern vier für sich entscheiden, während Mainz nur einmal gewann. Das letzte Duell endete mit einem deutlichen 3:0-Erfolg für den Rekordmeister, was ihre Überlegenheit gegenüber Mainz 05 weiter unterstreicht.