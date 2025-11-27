+++ ✅ Black Friday 50% Rabatt im DFB 🇩🇪 Fanshop mit dem code BLACKFRIDAY +++

Fußball heute live – Wer überträgt das Frauen Länderspiel Deutschland gegen Spanien am Freitag?

von

Deutschland gegen Spanien: Nations-League-Finale in Kaiserslautern

Das Hinspiel des UEFA-Nations-League-Finals der Frauen steht am kommenden Freitagabend an. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Fußballnationen, die sich in den vergangenen Jahren zu den stärksten Teams Europas entwickelt haben, Spanien wurde zuletzt Europameister 2025, Deutschland kam ins Halbfinale und scheiterte dort an England. Am Freitagabend steigt im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern der erste Showdown – live im ZDF ab 20:15 Uhr, der Anstoß ist um 20:30 Uhr. Das Rückspiel in Spanien wird dann am 2.12. gespielt.

Zwei Top-Teams im Duell um Europas Krone

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am Freitag, den 28. November 2025, um 20:15 Uhr auf Spanien. Es ist das Hinspiel des Nations-League-Finales, das in zwei Begegnungen entschieden wird. Beide Teams haben sich souverän für das Endspiel qualifiziert und zählen aktuell zu den spielstärksten Nationen im internationalen Frauenfußball.

Während Spanien als amtierender Weltmeister ins Spiel geht, will das DFB-Team unter der neuen Trainerin wieder zur alten Stärke zurückfinden. Die Partie wird live aus Kaiserslautern im ZDF übertragen.

UEFA Nations League Frauen 2025 - Halbfinale / Finale |
| 28.11.2025-20:30
Deutschland Frauen
N U N S U
- : -
Spanien Frauen
S S U S S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Combo Doppelchance : Germany W oder Unentschieden und +1.5 Tore
1
Ann-Katrin Berger
17
F. Kett
4
Rebecca Knaak
5
J. Minge
7
G. Gwinn
20
E. Senß
22
J. Brandt
9
S. Nüsken
19
K. Bühl
15
S. Cerci
16
Nicole Anyomi
13
Cata Coll
16
M. Leon
7
Olga Carmona
4
Irene Paredes
2
Ona Batlle
11
Alexia Putellas
14
Laia Aleixandri
6
Aitana Bonmatí
20
Clàudia Pina
8
Mariona Caldentey
22
V. Lopez
field field

UEFA Nations League Spielplan im Finale

28.11.2025 20:30
Deutschland Frauen
-
-
Spanien Frauen
2.12.2025 18:30
Spanien Frauen
-
-
Deutschland Frauen

TV Live-Übertragung mit vertrauten Gesichtern

ZDF Sportstudio live zeigt das Spiel ab 20:15 Uhr. Claudia Neumann übernimmt den Kommentar, durch die Sendung führt Sven Voss. Auch zur Halbzeit wird es wie gewohnt eine kurze Unterbrechung geben – inklusive Nachrichtenblock mit dem „heute journal“, moderiert von Marietta Slomka. Danach geht es direkt weiter mit der zweiten Hälfte des Spiels.

Historische Kulisse und viel Spannung

Das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern bietet die Bühne für dieses prestigeträchtige Finale. Die Atmosphäre verspricht elektrisierend zu werden, denn der deutsche Fußball hat mit diesem Spiel die Chance, sich in der Nations League einen neuen Titel zu sichern. Spanien hingegen reist mit viel Selbstbewusstsein an und wird alles daran setzen, schon im Hinspiel ein Ausrufezeichen zu setzen.

Ausblick auf das Rückspiel

Das Hinspiel legt den Grundstein – die Entscheidung fällt im Rückspiel. Deutschland wird versuchen, sich eine gute Ausgangslage zu verschaffen, um im zweiten Duell den Pokal zu holen. Spannung ist garantiert.

