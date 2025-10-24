Frauenfußball heute ARD live: 1:0 Ergebnis * Wer überträgt das Frauen Länderspiel gegen Frankreich?

Die DFB-Frauen stehen heute am Freitagabend um 17:45 Uhr im Halbfinal-Hinspiel der Nations League und treffen auf Frankreich – ein echter Fußball-Kracher. Für Fans stellt sich vor allem eine Frage: Wo kann man das Spiel live sehen? Bundestrainer Christian Wück kann wieder auf erfahrene Kräfte wie Giulia Gwinn, Bibiane Schulze Solano und Nicole Anyomi bauen. Neu im Aufgebot sind die Debütantinnen Laura Dick (Tor), Camilla Küver und Shekiera Martinez. Nicht einsatzfähig sind unter anderem Ann-Katrin Berger, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak – sie fehlen verletzt.Ob im Free-TV, Livestream oder per Ticker – hier gibt’s alle Infos zur Übertragung.

Update 19:40 Uhr – Deutschland gewinnt 1:0 gegen Frankreich

Update 17 Uhr – Die deutsche Aufstellung ist da!

Die Startelf: 1 Johannes – 3 Hendrich, 7 Gwinn (C), 9 Nüsken, 13 Wamser, 16 Anyomi, 17 Kett, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand, 23 Küver.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der Nations League auf Frankreich – und will sich mit einem Heimsieg eine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen. Erstmals findet ein Länderspiel der DFB-Frauen in Düsseldorf statt. Die Partie verspricht nicht nur sportlich Brisanz, sondern auch historische Bedeutung.

Deutschland – Frankreich: TV-Übertragung & Livestream heute live

Das Halbfinal-Hinspiel Deutschland gegen Frankreich wird morgen am Freitag (23. Oktober), live im Free-TV bei der ARD gezeigt. Die Übertragung beginnt um 17:15 Uhr, Anstoß ist um 17:45 Uhr. Wer das Spiel lieber online verfolgen möchte, kann den Livestream in der ARD-Mediathek nutzen.

Moderation: Claus Lufen

Kommentar: Christina Graf

Auch per Live-Ticker auf den gängigen Sportportalen lässt sich die Partie in Echtzeit verfolgen.

DFB-Frauen vor Premiere in Düsseldorf

Das Spiel findet im Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt – eine Premiere, denn noch nie zuvor haben die DFB-Frauen ein Länderspiel in dieser Stadt bestritten. Es ist das Hinspiel im Halbfinale der Nations League, das Rückspiel steigt am 28. Oktober in Caen (Frankreich), Anstoß dort um 21:10 Uhr.

Personal-News: Rückkehrerinnen und Neulinge im DFB-Kader

Bundestrainer Christian Wück kann im Halbfinale wieder auf einige Leistungsträgerinnen zurückgreifen. Kapitänin Giulia Gwinn, Bibiane Schulze Solano und Nicole Anyomi stehen wieder im Kader und sollen mit ihrer Erfahrung für Stabilität sorgen. Wück betont: „Es ist ein gutes Gefühl, die Mädels zurück im Team zu haben. Ihre Erfahrung und Qualität werden uns helfen.“

Gleichzeitig dürfen drei Spielerinnen auf ihr Debüt im Nationaltrikot hoffen: Torhüterin Laura Dick (TSG Hoffenheim), Camilla Küver (VfL Wolfsburg) und Shekiera Martinez (West Ham United) stehen erstmals im Aufgebot.

Verletzungspech bremst einige Stammkräfte aus

Nicht dabei ist Torhüterin Ann-Katrin Berger, die beim EM-Duell gegen Frankreich noch als Elfmeter-Heldin glänzte. Eine Knieverletzung zwingt sie zur Pause. Auch Giovanna Hoffmann, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak fallen verletzt aus. Trotz dieser Ausfälle bleibt das Ziel klar: Deutschland will ins Finale.

Deutschland gegen Frankreich: Das erwartet die Fans

Die Partie heute ist nicht nur sportlich spannend, sondern auch ein emotionales Wiedersehen. Bei der EM 2022 gewann Deutschland gegen Frankreich im Viertelfinale nach Elfmeterschießen. Jetzt geht es um den Einzug ins Nations-League-Finale – und möglicherweise ein Olympia-Ticket. Die Fans dürfen sich also auf ein packendes Duell freuen.