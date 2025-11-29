Fußball heute Ergebnis * 3:1 Kane! Wer überträgt Bayern gegen St. Pauli live?

Wenn der FC Bayern am Samstag, den 29. November 2025, um 15:30 Uhr den FC St. Pauli empfängt, steht nicht nur sportlich einiges auf dem Spiel – auch für die TV-Zuschauer ist klar: Wer live dabei sein will, braucht ein Abo. Denn die Partie wird nicht im Free-TV übertragen. Hier die Aufstellungen heute von den Bayern.

Sky zeigt das Einzelspiel – DAZN bringt die Konferenz

Wie gewohnt liegt die Rechteverteilung für die Samstags-Topspiele der Bundesliga bei zwei Anbietern. Sky zeigt die Begegnung Bayern gegen St. Pauli live und in voller Länge als Einzelspiel. Parallel überträgt DAZN die Partie im Rahmen der Bundesliga-Konferenz – zusammen mit den anderen Spielen des 12. Spieltags.

Ein kostenfreier Empfang ist nicht möglich. Das Spiel läuft weder im Free-TV noch auf frei zugänglichen Online-Plattformen. Wer die Partie live sehen möchte, braucht entweder ein Sky-Abo oder Zugang zur DAZN-Konferenz.

Überblick zur Übertragung:

Begegnung: FC Bayern München – FC St. Pauli

Datum & Uhrzeit: Samstag, 29.11.2025, Anstoß um 15:30 Uhr

Wettbewerb: Bundesliga, 12. Spieltag

TV & Stream: Sky (Einzelspiel), DAZN (Konferenz)

Free-TV: Nein

Zwei Teams mit völlig unterschiedlicher Form

Vor dem Anpfiff sind die Rollen klar verteilt. Der FC Bayern führt die Tabelle mit 31 Punkten aus 11 Spielen souverän an, das Torverhältnis von 41:8 unterstreicht die Dominanz. Der Rekordmeister peilt den elften Saisonsieg an und will nach dem CL-Dämpfer gegen Arsenal zurück in die Erfolgsspur.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

St. Pauli steht dagegen mit dem Rücken zur Wand. Nur sieben Punkte und acht Pleiten in Serie lassen die Hoffnung auf einen Punktgewinn in München gering erscheinen. Auswärts konnten die Kiezkicker bislang nur ein Spiel gewinnen – ausgerechnet das Stadtderby gegen den HSV.

Historie spricht klar für die Bayern

Ein Blick in die Statistik zeigt: Bayern hat die letzten fünf Duelle gegen St. Pauli alle gewonnen – zuletzt knapp mit 3:2. In der Allianz Arena gingen die Münchner dabei regelmäßig früh in Führung. Für St. Pauli wird es auch diesmal schwer, gegen diese Offensivpower zu bestehen.

Wettquoten: Alles spricht für einen Bayern-Sieg

Die Buchmacher sehen die Sache klar: Interwetten bietet für einen Bayern-Sieg nur noch die Quote 1.12 – ein Indiz für die eindeutige Favoritenrolle. Dass beide Teams treffen, halten die meisten Anbieter für unwahrscheinlich. Bet365 setzt dafür eine Quote von 1.75 an.

Kein Free-TV, aber beste Bundesliga-Unterhaltung im Pay-TV

Wer Bayern gegen St. Pauli live sehen will, muss auf Sky oder DAZN setzen. Die Partie ist nicht im Free-TV zu empfangen, aber dafür gibt’s je nach Abo das volle Bundesliga-Programm – entweder als fokussiertes Einzelspiel oder als Teil der Konferenz. Für Fans beider Teams und neutrale Zuschauer lohnt sich der Blick auf die Übertragung am Samstag allemal.