Fußball heute live: Wer spielt heute in der WM-Qualifikation 2026?

Am heutigen Samstag – den 15. November 2025 – werden in den European Qualifiers zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 insgesamt 10 Spiele in 5 Gruppen ausgetragen. Heute können sich die Schweiz, Spanien, Österreich und Belgien für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizieren. Hochspannend wird es in Gruppe C, wo es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Gruppensieg zwischen Dänemark und Schottland gibt. Die TV-Übertragungen der 10 europäischen WM-Quali-Spiele heute starten um 15:00, 18:00 und 20:45 Uhr auf DAZN. Zudem wird auf Sportdigital ab 16:45 Uhr das Test-Länderspiel Brasilien gegen Senegal übertragen. Das U17-WM-Achtelfinale Deutschland gegen Burkina Faso läuft um 15:45 Uhr in der FIFA-App und bei Sky/YouTube.

Welche Fußballspiele gibt es heute in der WM 2026 Qualifikation?

Weltmeisterschaften Quali Europa Kasachstan - - Belgien Weltmeisterschaften Quali Europa Türkei - - Bulgarien Weltmeisterschaften Quali Europa Zypern - - Österreich Weltmeisterschaften Quali Europa Liechtenstein - - Wales Weltmeisterschaften Quali Europa Georgien - - Spanien Weltmeisterschaften Quali Europa Schweiz - - Schweden Weltmeisterschaften Quali Europa Slowenien - - Kosovo Weltmeisterschaften Quali Europa Bosnien & Herzegovina - - Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Griechenland - - Schottland Weltmeisterschaften Quali Europa Dänemark - - Belarus

WM-Qualifikation 2026 am 15.11.2025: Wo wird heute Fußball live übertragen?

Heute werden 10 europäische WM-Qualifikationsspiele live auf DAZN übertragen. Die Anstoßzeiten sind 15:00, 18:00 und 20:45 Uhr. Heute spielt zudem die deutsche U17-Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale gegen Burkina Faso. Die Live-Übertragung gibt es kostenlos ab 15:45 Uhr bei FIFA+ und bei SkySport. Zudem wird das Länderspiele Brasilien-Senegal ab 16:45 Uhr live auf Sportdigital gezeigt.

Wer sind WM-Moderatoren und Kommentatoren am 15.11.2025?

Die DAZN-Kommentatoren am heutigen 15. November 2025 sind Martin Kern oder Ozan Sülüm (Türkei-Bulgarien), Oliver Faßnacht (Zypern-Österreich), Julian Engelhard (Georgien-Spanien) und Tobi Fischbeck (Schweiz-Schweden). Der Sky-Kommentator des U17-WM-Spiels ist Timo Schäfers, der gemeinsam mit Experte Benny Lauth die Partie begleiten wird. Außerdem ist Sportdigital-Kommentator Jonathan Dreier bei Brasilien-Senegal im Einsatz.

WM-2026-Quali heute 15.11. – Gruppe B: Schweiz-Schweden

In WM-Quali-Gruppe B braucht die Schweizer Nationalmannschaft noch einen Sieg aus den beiden Partien gegen den Tabellenletzten Schweden und den Gruppenzweiten Kosovo. Schweden kann sich mit dem neuen Coach Graham Potter über die Play-offs qualifiziere. Im Parallelspiel muss Kosovo gegen Slowenien gewinnen, um die Chance auf den Gruppensieg zu bewahren.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Schweiz S S S U > 4 3 1 0 9 0 9 10 2 Kosovo N S U S > 4 2 1 1 3 4 -1 7 3 Slowenien U N U U > 4 0 3 1 2 5 -3 3 4 Schweden U N N N > 4 0 1 3 2 7 -5 1 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 15.11. – Gruppe C: Dänemark-Belarus

Die WM-Quali-Gruppe C hat eine sehr spannende Ausgangsposition, denn Dänemark und Schottland liegen mit jeweils 10 Punkten vorne. Die Dänen sind in der Pole-Position, aber dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben. Heute kommt es zum Fernduell mit den beiden Partien Dänemark-Belarus und Griechenland-Schottland.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Dänemark U S S S > 4 3 1 0 12 1 11 10 2 Schottland U S S S > 4 3 1 0 7 2 5 10 3 Griechenland S N N N > 4 1 0 3 7 10 -3 3 4 Belarus N N N N > 4 0 0 4 2 15 -13 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 15.11. – Gruppe E: Georgien-Spanien

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft könnte mit einem Sieg gegen Georgien ziemlich sicher mit der WM-Teilnahme planen, denn Verfolger Türkei hat 3-Punkte-Rückstand und ein wesentlich schlechteres Torverhältnis. Sollte Spanien heute verlieren oder unentschieden spielen, können sie am 6. Spieltag im direkten Duell gegen die Türken das WM-Ticket lösen. Die Türkei hingegen spielt heute gegen den Tabellenletzten Bulgarien und muss gewinnen.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Spanien S S S S > 4 4 0 0 15 0 15 12 2 Türkei S N S S > 4 3 0 1 13 10 3 9 3 Georgien N S N N > 4 1 0 3 6 9 -3 3 4 Bulgarien N N N N > 4 0 0 4 1 16 -15 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 15.11. – Gruppe H: Zypern-Österreich

Die Österreicher mit Coach Ralf Rangnick können sich heute für die WM 2026 qualifizieren, wenn sie ihr Gastspiel auf Zypern gewinnen und wenn Verfolger Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien höchstens remis spielt. Derzeit hat Bosnien-Herzegowina nur zwei Punkte Rückstand auf das ÖFB-Team, sodass es bei entsprechenden Ergebnissen heute am 6. Spieltag in einem direkten Duell um den Gruppensieg gegen könnte.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Österreich S S S S N > 6 5 0 1 19 3 16 15 2 Bosnien & Herzegovina S S S N U > 6 4 1 1 13 5 8 13 3 Rumänien S N S U S > 6 3 1 2 11 6 5 10 4 Zypern N N U U S > 7 2 2 3 11 9 2 8 5 San Marino N N N N N > 7 0 0 7 1 32 -31 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

WM-2026-Quali heute 15.11. – Gruppe J: Kasachstan-Belgien

In WM-2026-Quali-Gruppe J hat die belgische Nationalmannschaft den Gruppensieg so gut wie sicher. Die Belgier haben 6 Punkte Vorsprung auf Nordmazedonien und ein Spiel weniger absolviert. Daher genügt Belgien heute ein Punkt aus der Partie gegen Kasachstan, um zur Weltmeisterschaft zu fahren. Im Rennen um Platz 2 hat Wales heute die Chance, mit einem Sieg gegen Liechtenstein in der Tabelle an Nordmazedonien heranzurücken.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 ▲ Belgien S S S U S > 6 4 2 0 21 6 15 14 2 ▼ Mazedonien U S S U U > 7 3 4 0 12 3 9 13 3 Wales U S N S N > 6 3 1 2 13 10 3 10 4 Kasachstan N N N S U > 7 2 1 4 8 12 -4 7 5 Liechtenstein N N N N N > 6 0 0 6 0 23 -23 0 WM 2026 Qualifikation in Europa

In welchen Stadien wird heute gespielt?

Die heutigen Spielorte sind Boris-Paitschadse-Dinamo-Arena (Tiflis/54.139), Timsah (Bursa/43.331), Parken (Kopenhagen/38.065), Georgios-Karaiskakis-Stadion (Piräus/33.296), Stade de Genève (Genf/30.084), Astana Arena (Astana/30.000), Stadion Stožice (Ljubljana/16.038), Bilino Polje (Zenica/13.632), Alphamega Stadium (Limassol/10.300), Rheinpark (Vaduz/6.127)