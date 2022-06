Fußball heute live: Wer spielt heute? Dänemark gegen Österreich

Heute am Montag, den 13. Juni 2022, geht der 4. Spieltag der UEFA Nations League 2022/23 weiter. Die Top-Spiele sind Dänemark gegen Österreich und Frankreich gegen Kroatien. Die französische Fußball-Nationalmannschaft braucht heute den ersten Saisonsieg um nicht gegen den Abstieg spielen zu müssen.

Außerdem kann die österreichische Fußball-Nationalmannschaft mit einem Sieg den ersten Platz erobern. Heute gibt es insgesamt 5 Nations-League-Spiele in den Gruppen A1, B2 und C3. Die Fußball-Länderspiele werden beim Streaming-Anbieter DAZN übertragen. DAZN zeigt die Spiele um 16 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 13.06.2022 20:45 🇩🇰 Dänemark - 🇦🇹 Österreich A / 1 13.06.2022 20:45 🇫🇷 Frankreich - 🇭🇷 Kroatien A / 1

Dänemark gegen Österreich – Verteidigt Dänemark die Tabellenführung?

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft führt nach 3 Spiele die Gruppe A1 an. Heute ist Dänemark gegen Österreich Favorit auf den Sieg mit einer Wettquote von 1.82 – bei einem Sieg bleibt Dänemark vorn. Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft würde mit einem Auswärtssieg in Dänemark den 1. Platz übernehmen – die Siegquote fürs Rangnick-Team beträgt 4.33.

Dänemark gewann das Hinspiel in Österreich mit 1:2. Es war der 7 Dänemark-Sieg im 12 Aufeinandertreffen mit Österreich. Außerdem könnte Österreich heute den 5 Sieg gegen Dänemark feiern. Weiterhin gab es bisher in 11 von 12 Spielen einen Sieger – das einzige Remis war in 1951.

Frankreich gegen Kroatien – Holt Frankreich den ersten Saisonsieg?

Die französische Fußball-Nationalmannschaft spielt eine schwache Saison in der UEFA Nations League 2022/23. Bisher gab es nur 2 von 6 möglichen Punkten. Heute hat Frankreich wieder gute Wettquoten für einen Sieg von 1.55. Hingegen kommt Kroatien nur auf eine Siegquote von 6.25.

Frankreich gegen Kroatien findet heute bereits zum 4-mal in der Nations League statt. In der Saison 2020/21 gewann Frankreich beide Spiele (4:2 und 1:2). In dieser Saison 2022/23 trennten sich die Teams 1:1 unentschieden. Bei der Länderspielbilanz ist Kroatien noch ohne Sieg gegen Frankreich – in 9 Spielen gab es 6 Siege für Frankreich und 3 Remis.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇰 Dänemark 3 2 0 1 4:3 +1 6 2 🇦🇹 Österreich 3 1 1 1 5:3 +2 4 3 🇭🇷 Kroatien 3 1 1 1 2:4 -2 4 4 🇫🇷 Frankreich 3 0 2 1 3:4 -1 2

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Das Top-Spiel in den unteren Ligen lautet heute am 13. Juni 2022 Island gegen Israel. Israel ist Spitzenreiter mit 4 Punkten vor Island mit 2 Zählern. Heute gibt es ein spannendes Spiel mit ausgeglichenen Quoten – Island hat eine 2.65 und Israel eine 2.70. Außerdem gibt in Gruppe C3 zwei Spiele am 4. Spieltag, die bereits am Nachmittag stattfinden. Kasachstan spielt gegen Slowakei und Aserbaidschan spielt gegen Belarus.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 13.06.2022 16:00 🇰🇿 Kasachstan - 🇸🇰 Slowakei C / 3 13.06.2022 18:00 🇦🇿 Aserbaidschan - 🇧🇾 Weißrussland C / 3 13.06.2022 20:45 🇩🇰 Dänemark - 🇦🇹 Österreich A / 1 13.06.2022 20:45 🇫🇷 Frankreich - 🇭🇷 Kroatien A / 1 13.06.2022 20:45 🇳🇱 Niederlande - 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales A / 4 13.06.2022 20:45 🇵🇱 Polen - 🇧🇪 Belgien A / 4 13.06.2022 20:45 🇮🇸 Island - 🇮🇱 Israel B / 2 13.06.2022 cancelt 🇷🇺 Russland (disq) - 🇦🇱 Albanien B / 2

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute am 13. Juni 2022 werden die 5 Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 live auf DAZN übertragen. Der Streaming-Sender DAZN überträgt die Partien ab 16 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Folgende Nations-League-Spiele werden mit deutschem Kommentar live auf DAZN gezeigt:

A1: Dänemark – Österreich (20:45 Uhr) – Kommentator: Max Gross

A1: Frankreich – Kroatien (20:45 Uhr) – Kommentator: Stefan Galler

Das Spiel Dänemark gegen Österreich läuft in Österreich live bei ORF1. Der österreichische Sender ist ab 20:15 Uhr auf Sendung. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Moderatoren sind Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer. Kommentiert wird das Spiel aus Kopenhagen von Oliver Polzer und Roman Mählich.

