Fußball heute live TV 4:3 – Wer zeigt Länderspiel Deutschland gegen Schweiz im TV?

Fußball heute live im TV: Das Freundschaftsspiel Schweiz gegen Deutschland steigt heute Abend am Freitag, 27. März 2026 und wird live im deutschen Free-TV gezeigt. Anstoß ist um 20.45 Uhr, RTL beginnt seine Übertragung bereits um 20.15 Uhr; parallel dazu steht der RTL-Livestream auf RTL+ zur Verfügung. Kommentator der Partie ist Wolff-Christoph Fuss, während Laura Wontorra gemeinsam mit Lothar Matthäus das Spiel einleiten und im Anschluss analysieren wird. Das Testspiel dient dem Bundestrainer auch als letzte Chance, personelle Entscheidungen für die WM 2026 zu treffen. Dabei wird die deutsche Fußballnationalmannschaft das erste Mal im neuen blauen DFB Away Trikot 2026 spielen.

Spielbericht um 22:45 Uhr: Fußball heute Ergebnis: Deutschland mit Wunder-Wirtz gewinnt 4:3

Mehr als vier Monate ist es nun schon her, dass sich die deutsche Nationalmannschaft mit einem furiosen 6:0-Erfolg über die Slowakei ihr WM-Ticket sicherte. Die Partie gegen die Schweiz ist Teil der März-Testspiele, die Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzen möchte, um endgültige Entscheidungen für seinen WM-Kader fällen zu können. Gleichzeitig bietet das Match Gelegenheit, taktische Varianten und personelle Optionen zu erproben sowie das Mannschaftsgefüge vor dem Turnier zu festigen.

Wo läuft das Länderspiel Schweiz gegen Deutschland LIVE im TV und online im Stream?

Das Länderspiel Schweiz gegen Deutschland steigt am Freitag, 27. März 2026. Anstoß ist um 20.45 Uhr. RTL überträgt die Partie ab 20.15 Uhr live im Free-TV. Parallel zur TV-Ausstrahlung könnt ihr das Länderspiel Schweiz gegen Deutschland online auf RTL+ im RTL-Livestream sehen.

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Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland

Länderspiele 2026 | St. Jakob-Park | - 20:45 Schweiz S S U S U 3 : 4 Endergebnis Deutschland S S S S S Dan Ndoye 17' B. Embolo 41' Joël Monteiro 79' Jonathan Tah 26' Serge Gnabry 45'+2' Florian Wirtz 61' Florian Wirtz 86'

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Kommentatoren und Moderation

Kommentator wird Wolff-Christoph Fuss sein. Laura Wontorra wird zusammen mit Lothar Matthäus die Zuschauer auf das Spiel einstimmen und die Begegnung danach analysieren. Die Übertragung umfasst damit sowohl Live-Kommentar als auch Vor- und Nachberichterstattung mit Experteneinordnung.

Deutschland trifft bei der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador

Beim Turnier in Kanada, der USA und Mexiko trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Nach der Auslosung war sich Fußball-Deutschland einig: In der Gruppenphase der WM 2026 erwarten die DFB-Elf machbare Aufgaben – auch wenn insbesondere Ecuador, in der südamerikanischen Qualifikation hinter Argentinien auf Platz 2, Patzer-Potenzial bietet. Darüber hinaus sind auch die Elfenbeinküste, Afrika-Cup-Champion von 2024, und WM-Neuling Curaçao nicht zu unterschätzen.

News zum Spiel Deutschland gegen Schweiz

Deutschland gegen Schweiz: Die Länderspiel-Bilanz der Teams

Deutschland und die Schweiz standen sich in Länderspielen bislang 46 Mal gegenüber – 33 Duelle entschied die DFB-Elf für sich, acht gingen an die Schweiz. Das letzte Aufeinandertreffen ist knapp zwei Jahre her: Bei der EM 2024 trennten sich Deutschland und die Schweiz am letzten Spieltag der Gruppenphase 1:1. Niclas Füllkrug glich einen Treffer von Dan Ndoye in der Nachspielzeit noch aus.