Fußball heute live: RTL+ streamt VfB Stuttgart und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in einer Konferenz

RTL+ vereint am Donnerstagabend europäischen Spitzenfußball mit dem Dschungel-Drama „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Ab 20:15 Uhr präsentieren Kommentator Robby Hunke und der ehemalige Fußballprofi Thorsten Legat die Dschungel-Fußball-Konferenz im Splitscreen. Fans der UEFA Europa League und IBES können sich auf spannende Momente zwischen dem VfB Stuttgart und den Young Boys Bern freuen!

VfB Stuttgart vor entscheidendem Duell

Der VfB Stuttgart steht am letzten Spieltag der Vorrunde in der UEFA Europa League vor einer wichtigen Herausforderung. Nach einer unglücklichen Niederlage in Rom müssen die Schwaben im Heimspiel gegen die Young Boys Bern zwingend gewinnen, um ihre Chance auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu wahren. Coach Sebastian Hoeneß wird alles daran setzen, sein Team auf den Druck vorzubereiten. Für die Gäste aus Bern steht ebenfalls viel auf dem Spiel, da eine Niederlage das Aus in der Europa League besiegeln könnte.

Dschungel-Fußball-Konferenz auf RTL+

In einer innovativen Kombination aus Sport und Unterhaltung startet die Dschungel-Fußball-Konferenz auf RTL+. Ab 20:15 Uhr erleben die Zuschauer beim Duell Stuttgart gegen Bern sowie den Dschungelprüfungen am Lagerfeuer spannende Live-Kommentare. Die Moderation übernimmt Laura Papendick, während Lothar Matthäus als Experte fungiert. Diese Verbindung aus Fußball und Reality-TV verspricht ein einzigartiges Erlebnis für alle Fans.

Weitere Spiele der UEFA Europa League

Parallel zum Duell des VfB Stuttgart empfängt der SC Freiburg den OSC Lille. Die Breisgauer benötigen nur einen Punkt, um ebenfalls ins Achtelfinale einzuziehen. Die Spiele der UEFA Europa League beginnen alle um 21:00 Uhr, und RTL+ ermöglicht den Fans, alle Top-Spiele entweder einzeln oder in der Konferenz zu verfolgen. Zu den weiteren Spielen gehören unter anderem FC Porto gegen die Glasgow Rangers sowie Olympique Lyon gegen PAOK Saloniki.

Übertragungstermine und Kommentatoren

RTL+ bietet eine umfassende Übersicht der Übertragungstermine und des Kommentatoren-Teams. Am Donnerstagabend, den 29. Januar, beginnt die Übertragung bereits um 20:15 Uhr bei NITRO und um 20:30 Uhr auf RTL+. Das erwartet die Zuschauer:

VfB Stuttgart – Young Boys Bern (21:00 Uhr – Wolff Fuss & Lothar Matthäus)

IBES x VfB – die Dschungel-Fußball-Konferenz (21:00 Uhr – E: Robby Hunke & Thorsten Legat)

OSC Lille – SC Freiburg (21:00 Uhr – E: Oliver Seidler)

FC Porto – Glasgow Rangers (21:00 Uhr – E: Benedikt Brinsa)

Olympique Lyon – PAOK Saloniki (21:00 Uhr – E: Julian Engelhard)

Die Spannung steigt, während die UEFA Europa League in die entscheidende Phase eintritt, und die Auslosung der Play-offs zur K.o.-Phase am Freitag, den 30. Januar um 12:55 Uhr auf RTL+ stattfinden wird.