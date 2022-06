Fußball heute live Länderspiele * Wer spielt heute?

Heute am Mittwoch, den 8. Juni 2022, finden die letzten Spiele des 2. Spieltags der UEFA Nations League 2022/23 statt. In Gruppe A4 spielen Wales gegen Niederlande und Belgien gegen Polen. Niederlande und Polen konnten am 1. Spieltag 3 Punkte holen und haben heute ein Auswärtsspiel. Außerdem spielen in Gruppe B1 die Nationalmannschaften von Irland und Ukraine sowie Schottland und Armenien gegeneinander. Die Live-Übertragungen der Spiele sind beim Streaming-Anbieter DAZN um 20:45 Uhr.

Wales gegen Niederlande – Hält die starke Form der Niederlande an?

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ist hoher Favorit auf den Sieg beim Auswärtsspiel im Cardiff City Stadium gegen die walisische Fußball-Nationalmannschaft. Die Wettquote für einen Niederlande-Sieg liegt bei 1.50 und die Quote für Wales liegt bei 6.50.

Die Niederlande konnte am ersten Spieltag einen deutlichen 1:4-Sieg in Belgien feiern. Heute könnte die Elftal den nächsten Dreier holen und die Tabellenführung ausbauen. In der Länderspielbilanz ist die Niederlande klar besser. In 8 Spielen gegen Wales konnte die Niederlande 8-mal gewinnen. Außerdem führt die Niederlande beim Torverhältnis mit 24:8 Toren.

Belgien gegen Polen – Gelingt Belgien die Wiedergutmachung?

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft könnte heute den ersten Sieg der Nations-League-Saison holen. Für Polen geht es heute um den 2. Sieg der laufenden Saison. Bei den Buchmachern ist Belgien mit einer Wettquote von 1.60 deutlich favorisiert. Der Gegner Polen hat eine Quote von 5.75 für einen Sieg.

Polen konnte am 1. Spieltag gegen Wales mit 2:1 gewinnen. Hingegen verlor Belgien den Saisonauftakt deutlich und muss sich heute steigern. In den 19 Länderspielen Belgien gegen Polen gab es mehr Siege für die polnische Nationalmannschaft. Polen gewann 7-mal, Belgien hingegen nur 6-mal. Außerdem gab es 6 Remis. Die letzten beiden Spiele in 2006 und 2007 konnte Polen für sich entscheiden.

Tabelle der Liga A, Gruppe 4

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇱 Niederlande 1 1 0 0 4:1 +3 3 2 🇵🇱 Polen 1 1 0 0 2:1 +1 3 3 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 1 0 0 1 1:2 -1 0 4 🇧🇪 Belgien 1 0 0 1 1:4 -3 0

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Heute am 8. Juni 2022 finden außerdem Nations-League-Spiele der Gruppe B1 statt. Tabellenführer Armenien fährt zum Auswärtsspiel nach Schottland, die heute das erste Spiel der Saison haben. Außerdem empfängt der Tabellenletzte Irland die Ukraine, die ebenfalls noch kein Spiel in der Nations League 2022/23 absolviert haben.

Die Nations-League-Spiele in Gruppe B1 finden heute zum ersten Mal in der Länderspielgeschichte statt. Sowohl Schottland und Armenien als auch Irland und Ukraine haben noch nie gegeneinander gespielt.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 08.06. 20:45 🇮🇪 Irland - 🇺🇦 Ukraine B / 1 08.06. 20:45 🇧🇪 Belgien - 🇵🇱 Polen A / 4 08.06. 20:45 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland - 🇦🇲 Armenien B / 1 08.06. 20:45 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 🇳🇱 Niederlande A / 4

Wer überträgt heute Fußball live?

Die Länderspiele der UEFA Nations League 2022/23 werden heute am 8. Juni 2022 live auf DAZN übertragen. Der Streaming-Sender DAZN zeigt die 4 Partien ab 20:45 Uhr. Folgende Nations-League-Spiele werden mit deutschem Kommentar live auf DAZN gezeigt:

A4: Belgien – Polen (20:45 Uhr) – Kommentator: Guido Hüsgen

A4: Wales – Niederlande (20:45 Uhr) – Kommentator: Chris Putz

B1: Irland – Ukraine (20:45 Uhr) – Kommentator: Michael Brandes

