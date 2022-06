Fußball heute live Länderspiele * Nations League 2022/23 Spielplan * Belgien gegen Niederlande

Heute am Freitag, den 3. Juni 2022, gibt es die nächsten Spiele der UEFA Nations League 2022/23. Drei Spiele der höchsten Liga A werden um 20:45 Uhr angepfiffen. Heute gibt es das Debüt für Ralf Rangnick als Österreichs Nationaltrainer. Es spielen Kroatien gegen Österreich, Frankreich gegen Dänemark und Belgien gegen Niederlande – drei echte Fußballschmankerl. Weiterhin gibt es 4 Spiele aus den Gruppen C3 und D1. Die Live-Übertragung der Spiele ist auf DAZN. Heute gibt es die Anstoßzeiten 16 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Die 3 Top-Spiele sind um 20:45 Uhr.

Kroatien gegen Österreich – Gelingt die Premiere für Ralf Rangnick?

Das Länderspiel Kroatien gegen Österreich ist heute ein echter Hingucker. Kroatien ist Favorit auf den Sieg mit einer Wettquote von 2.00. Hingegen hat Österreich eine 3.80.

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft geht mit neuem Trainer in die erste Nations-League-Saison in Liga A. Der deutsche Coach Ralf Rangnick soll für den Klassenerhalt sorgen – das wird nicht einfach. Heute gegen Kroatien soll ein guter Auftakt her, aber die Vorzeichen deuten auf einen Heimsieg Kroatiens hin: in 5 Länderspielen Kroatien gegen Österreich hat Kroatien 5-mal gewonnen.

Frankreich gegen Dänemark – Wie startet Titelverteidiger Frankreich?

Frankreich gegen Dänemark ist das zweite Spiel in Nations-League-Gruppe A1 mit Kroatien und Österreich. Für einen Frankreich-Sieg gibt es eine 1.60 Wettquote. Und Dänemark kommt auf eine 5.75 Wettquote.

Titelverteidiger Frankreich startet mit einem Heimspiel ist haushoher Favorit auf den Sieg gegen Dänemark. Allerdings ist die Länderspielbilanz nicht so eindeutig. In 15 Spielen gab es 8 Siege für Frankreich und 5 Siege für Dänemark. Beim Torverhältnis haben die Dänen sogar die Nase vorn: es steht 28:20 – allerdings fielen die meisten Tore beim 17:1-Sieg Dänemarks im Olympia-Halbfinale 1908.

Belgien gegen Niederlande – Wer kann an Polen vorbeiziehen?

Belgien gegen Niederlande ist das 2. Spiel in Gruppe A4, wo Polen die Tabelle anführt. Belgien gegen Niederlande könnte ein spannendes Spiel werden, denn die Wettquoten sind eher ausgeglichen: Belgien hat eine 2.25 und die Niederlande eine 3.00.

Der Sieger aus dem heutigen Spiel könnte am Tabellenführer Polen vorbeiziehen. Dafür wäre allerdings ein Sieg mit 2-Tore-Unterschied nötig, denn Polen gewann am ersten Spieltag mit 2:1 gegen Wales.

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Heute am 3. Juni 2022 gibt es noch 4 Spiele in den Gruppen C3 und D1. In der Gruppe C3 spielen Kasachstan gegen Aserbaidschan und Belarus gegen Slowakei. Weiterhin spielen in Gruppe D1 Lettland gegen Andorra und Liechtenstein gegen Republik Moldau.

Nations League Spielplan heute

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 03.06.2022 16:00 🇰🇿 Kasachstan/ 🇲🇩 Moldawien - 🇦🇿 Aserbaidschan C / 3 03.06.2022 18:00 🇱🇻 Lettland - 🇦🇩 Andorra D / 1 03.06.2022 20:45 🇭🇷 Kroatien - 🇦🇹 Österreich A / 1 03.06.2022 20:45 🇫🇷 Frankreich - 🇩🇰 Dänemark A / 1 03.06.2022 20:45 🇧🇪 Belgien - 🇳🇱 Niederlande A / 4 03.06.2022 20:45 🇸🇰 Slowakei - 🇧🇾 Weißrussland C / 3 03.06.2022 20:45 🇱🇮 Liechtenstein - 🇲🇩 Moldawien D / 1

Wer überträgt heute Nations League Spiele live?

Die Spiele der UEFA Nations League 2022/23 laufen heute live auf DAZN. Der Streaming-Sender DAZN zeigt alle Nations-League-Spiele heute live. Hier eine Übersicht über Nations League Streams mit Kommentar bei DAZN heute am 3. Juni 2022:

A1: Kroatien gegen Österreich (20:45 Uhr) – Kommentator: Stefan Galler

A1: Frankreich gegen Dänemark (20:45 Uhr) – Kommmentator: Carsten Fuß

A4: Belgien gegen Niederlande (20:45 Uhr) – Kommentator: Marcel Seufert / Experte: Michael Hofmann

Das Länderspiel Kroatien gegen Österreich wird außerdem bei ORF 1 live übertragen. Die Übertragung bei ORF 1 beginnt um 20:15 Uhr. Die Kommentatoren des Spiels ab 20:45 Uhr sind Oliver Polzer und Roman Mählich.

