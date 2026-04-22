Fußball DFB-Pokal heute live ZDF – 0:2 – Bayer Leverkusen – FC Bayern München

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Vier Spieltage vor dem Ende der Saison hat sich der FC Bayern München bereits den Deutschen Meistertitel gesichert. Nun richtet sich der Blick im Fußball-Deutschland nach Leverkusen: Kann der Rekordmeister heute im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 die Chance auf das Triple am Leben halten? Das DFB Pokal Halbfinale findet ungewohnterweise am Mittwoch und Donnerstag statt.
FC Bayern weiter im Triple-Traum: 2:0 gegen Leverkusen im DFB Pokal Halbfinale
Halbfinale live im ZDF
Die Antwort gibt es am Mittwoch, 22. April 2026, ab 20.15 Uhr. Live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal. Moderator Sven Voss führt durch den „sportstudio live“-Abend mit dem ersten der beiden DFB-Pokal-Halbfinals in der Saison 2025/2026.
In der Vorsaison trafen beide Klubs ebenfalls im Pokal aufeinander. Damals setzte sich Bayer 04 Leverkusen in München durch und beförderte den Rekord-Pokalsieger bereits im Achtelfinale aus dem Wettbewerb.
Fußball heute Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen?
Revanche und Triple-Perspektive
Diesmal reist der FC Bayern als souveräner Gewinner des 35. Meistertitels an, zudem steht die Mannschaft von Vincent Kompany nicht nur im Halbfinale des DFB-Pokals, sondern auch unter den besten vier Teams der UEFA Champions League. Neben der Revanche für das frühe Pokal-Aus der vergangenen Saison winkt damit die seltene Aussicht auf das Triple.
Für Einordnungen und Analysen sind in der Übertragung die ZDF-Fußball-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei. Kommentiert wird die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Bayern München von Oliver Schmidt.
Liveticker heute 1:0 Bayern gegen Leverkusen
Noch 5 Minuten
… hat Leverkusen Zeit hier den Ausgleich zu erzielen. Momentan sieht es aber danach nicht aus!
Halbzeit
Verdient führt der FC Bayern zur Halbzeit mit 1:0! Von Leverkusen war nicht viel zu sehen . 62% Ballbesitz der Bayern.
1:0 für die Bayern
Harry Kane ist da nach Zuspiel von Jamal Musiala.
Die Aufstellungen sind da!
Leverkusen offizielle Aufstellung
Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick.
FC Bayern offizielle Aufstellung
Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.