Fußball DFB-Pokal heute live ZDF – 0:2 – Bayer Leverkusen – FC Bayern München

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison hat sich der FC Bayern München bereits den Deutschen Meistertitel gesichert. Nun richtet sich der Blick im Fußball-Deutschland nach Leverkusen: Kann der Rekordmeister heute im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 die Chance auf das Triple am Leben halten? Das DFB Pokal Halbfinale findet ungewohnterweise am Mittwoch und Donnerstag statt.

FC Bayern weiter im Triple-Traum: 2:0 gegen Leverkusen im DFB Pokal Halbfinale

Halbfinale live im ZDF

Die Antwort gibt es am Mittwoch, 22. April 2026, ab 20.15 Uhr. Live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal. Moderator Sven Voss führt durch den „sportstudio live“-Abend mit dem ersten der beiden DFB-Pokal-Halbfinals in der Saison 2025/2026.

In der Vorsaison trafen beide Klubs ebenfalls im Pokal aufeinander. Damals setzte sich Bayer 04 Leverkusen in München durch und beförderte den Rekord-Pokalsieger bereits im Achtelfinale aus dem Wettbewerb.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Fußball heute Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen?

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale | | BayArena | - 20:45 Bayer 04 Leverkusen N U S S N 0 : 2 Endergebnis FC Bayern München S S S S S Harry Kane 22' Luis Díaz 90'+3' Tore 22' Tor Harry Kane Assist: Jamal Musiala) 90' +3 Tor Luis Díaz Assist: Leon Goretzka) 1 M. Flekken 12 E. Tapsoba 8 Robert Andrich 4 J. Quansah 20 Álex Grimaldo 24 Aleix García 25 E. Palacios 21 Lucas Vázquez 23 Nathan Tella 30 I. Maza 14 Patrik Schick 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Revanche und Triple-Perspektive

Diesmal reist der FC Bayern als souveräner Gewinner des 35. Meistertitels an, zudem steht die Mannschaft von Vincent Kompany nicht nur im Halbfinale des DFB-Pokals, sondern auch unter den besten vier Teams der UEFA Champions League. Neben der Revanche für das frühe Pokal-Aus der vergangenen Saison winkt damit die seltene Aussicht auf das Triple.

Für Einordnungen und Analysen sind in der Übertragung die ZDF-Fußball-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei. Kommentiert wird die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Bayern München von Oliver Schmidt.

Liveticker heute 1:0 Bayern gegen Leverkusen

22:34 Uhr Noch 5 Minuten … hat Leverkusen Zeit hier den Ausgleich zu erzielen. Momentan sieht es aber danach nicht aus!



21:36 Uhr Halbzeit Verdient führt der FC Bayern zur Halbzeit mit 1:0! Von Leverkusen war nicht viel zu sehen . 62% Ballbesitz der Bayern.



21:17 Uhr 1:0 für die Bayern Harry Kane ist da nach Zuspiel von Jamal Musiala.