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Fußball DFB-Pokal heute live ZDF – 0:2 – Bayer Leverkusen – FC Bayern München

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🇩🇪

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison hat sich der FC Bayern München bereits den Deutschen Meistertitel gesichert. Nun richtet sich der Blick im Fußball-Deutschland nach Leverkusen: Kann der Rekordmeister heute im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 die Chance auf das Triple am Leben halten? Das DFB Pokal Halbfinale findet ungewohnterweise am Mittwoch und Donnerstag statt. 

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FC Bayern weiter im Triple-Traum: 2:0 gegen Leverkusen im DFB Pokal Halbfinale

Der offizielle Derbystar-Spielball liegt vor dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und FC Bayern München am 22. April 2026 in der BayArena in Leverkusen. (Stuart Franklin / Getty Images Europe)
Der offizielle Derbystar-Spielball liegt vor dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und FC Bayern München am 22. April 2026 in der BayArena in Leverkusen. (Stuart Franklin / Getty Images Europe)

Halbfinale live im ZDF

Die Antwort gibt es am Mittwoch, 22. April 2026, ab 20.15 Uhr. Live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal. Moderator Sven Voss führt durch den „sportstudio live“-Abend mit dem ersten der beiden DFB-Pokal-Halbfinals in der Saison 2025/2026.

In der Vorsaison trafen beide Klubs ebenfalls im Pokal aufeinander. Damals setzte sich Bayer 04 Leverkusen in München durch und beförderte den Rekord-Pokalsieger bereits im Achtelfinale aus dem Wettbewerb.

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Fußball heute Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen?

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale |
| BayArena | 22.4.2026-20:45
Bayer 04 Leverkusen
N U S S N
0 : 2
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
Harry Kane
22'
Luis Díaz
90'+3'
| Schiedsrichter: F. Zwayer | Halbzeit: 0-1
Tore
22'
Tor
Harry Kane (Assist: Jamal Musiala)
90'
+3
Tor
Luis Díaz (Assist: Leon Goretzka)
1
M. Flekken
12
E. Tapsoba
8
Robert Andrich
4
J. Quansah
20
Álex Grimaldo
24
Aleix García
25
E. Palacios
21
Lucas Vázquez
23
Nathan Tella
30
I. Maza
14
Patrik Schick
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field

Revanche und Triple-Perspektive

Diesmal reist der FC Bayern als souveräner Gewinner des 35. Meistertitels an, zudem steht die Mannschaft von Vincent Kompany nicht nur im Halbfinale des DFB-Pokals, sondern auch unter den besten vier Teams der UEFA Champions League. Neben der Revanche für das frühe Pokal-Aus der vergangenen Saison winkt damit die seltene Aussicht auf das Triple.

Für Einordnungen und Analysen sind in der Übertragung die ZDF-Fußball-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei. Kommentiert wird die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Bayern München von Oliver Schmidt.

Liveticker heute 1:0 Bayern gegen Leverkusen

22:34 Uhr

Noch 5 Minuten

… hat Leverkusen Zeit hier den Ausgleich zu erzielen. Momentan sieht es aber danach nicht aus!

21:36 Uhr

Halbzeit

Verdient führt der FC Bayern zur Halbzeit mit 1:0! Von Leverkusen war nicht viel zu sehen . 62% Ballbesitz der Bayern.

21:17 Uhr

1:0 für die Bayern

Harry Kane ist da nach Zuspiel von Jamal Musiala.

20:10 Uhr

Die Aufstellungen sind da!

Leverkusen offizielle Aufstellung
Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick.

FC Bayern offizielle Aufstellung
Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.

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