Fußball DFB Pokal im ZDF Free-TV: Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison hat sich der FC Bayern München bereits den Deutschen Meistertitel gesichert. Nun richtet sich der Blick im Fußball-Deutschland nach Leverkusen: Kann der Rekordmeister heute im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 die Chance auf das Triple am Leben halten? Das DFB Pokal Halbfinale findet ungewohnterweise am Mittwoch und Donnerstag statt.

Halbfinale live im ZDF

Die Antwort gibt es am Mittwoch, 22. April 2026, ab 20.15 Uhr – live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal. Moderator Sven Voss führt durch den „sportstudio live“-Abend mit dem ersten der beiden DFB-Pokal-Halbfinals in der Saison 2025/2026.

In der Vorsaison trafen beide Klubs ebenfalls im Pokal aufeinander. Damals setzte sich Bayer 04 Leverkusen in München durch und beförderte den Rekord-Pokalsieger bereits im Achtelfinale aus dem Wettbewerb.

Fußball heute Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen?

Revanche und Triple-Perspektive

Diesmal reist der FC Bayern als souveräner Gewinner des 35. Meistertitels an, zudem steht die Mannschaft von Vincent Kompany nicht nur im Halbfinale des DFB-Pokals, sondern auch unter den besten vier Teams der UEFA Champions League. Neben der Revanche für das frühe Pokal-Aus der vergangenen Saison winkt damit die seltene Aussicht auf das Triple.

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Für Einordnungen und Analysen sind in der Übertragung die ZDF-Fußball-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei. Kommentiert wird die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Bayern München von Oliver Schmidt.