Fußball heute live im TV: Wo läuft BVB heute Abend? DAZN oder Amazon Prime?

Das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Atalanta Bergamo in den Playoffs der Champions League 2025/26 läuft live bei Amazon Prime Video. Anstoß im Signal Iduna Park ist heute am Dienstag, 17. Februar, um 21 Uhr – die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr. Für die Champions-League-Übertragung ist ein aktives Prime-Abo nötig. Kommentieren werden Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes, durch den Abend führt Jonas Friedrich zusammen mit Mats Hummels, Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning.

Auf welchem Sender läuft Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo?

Obwohl ein Großteil der Champions-League-Partien bei DAZN gezeigt wird, steht das Duell BVB gegen Atalanta Bergamo exklusiv auf Amazon Prime Video. Die Live-Übertragung startet eine Stunde vor Spielbeginn; die eigentliche Partie im Signal Iduna Park (auch Westfalenstadion genannt) beginnt um 21 Uhr. Damit müssen Zuschauer, die das Hinspiel im Stadion an der Südtribüne nicht live erleben, auf den Prime-Livestream zurückgreifen.

Champions League 2025-2026 - Playoffs | Spieltag 32 | - 21:00 Borussia Dortmund S N S S S - : - Atalanta S N U S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Übertragung: Moderation, Kommentar und Experten

Die TV- und Stream-Produktion leitet Jonas Friedrich als Moderator. Für die Spielbeschreibung sorgen Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes am Mikrofon. Ergänzt wird das Expertenteam durch Mats Hummels, Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning, die taktische Einsichten und Analysen liefern.

Livestream-Zugang und Kosten

Zum Empfang der Übertragung benötigt Ihr ein aktives Amazon-Prime-Abo. Nach einer 30-tägigen Probezeit kostet das Jahresabo 89,90 Euro; alternativ liegt der monatliche Preis bei 8,99 Euro. Nur mit gültigem Prime-Zugang lassen sich die Livebilder der Champions-League-Partie abrufen.