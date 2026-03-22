Die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart steht am Sonntagabend im Fokus – und Fans fragen zurecht: Fußball heute live & im TV, wo kommt Augsburg – Stuttgart heute im TV? Das Spiel steigt am 22. März 2026 um 19:30 Uhr in der WWK ARENA und gehört zum 27. Spieltag der Bundesliga. Für Zuschauer in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN; ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Wer das Spiel nicht vor Ort verfolgt, kann den Livestream auf DAZN nutzen, Bundesliga Live überträgt das Duell.

TV-Übertragung: Wo läuft Augsburg – Stuttgart live?

Die Übertragung der Partie übernimmt DAZN als exklusiver Rechteinhaber für dieses Spiel, somit ist kein Free-TV-Sender eingeplant. DAZN bietet den Livestream in Deutschland an; Abonnenten können die Übertragung auf smarten Fernsehern, dem Smartphone oder im Browser verfolgen. Fans ohne Zugang zu DAZN müssen auf Zusammenfassungen oder die Übertragungen der Highlights warten.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 27 | WWK Arena | - 19:30 FC Augsburg S S S N N - : - VfB Stuttgart S U N S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Spielinfos und Kurzüberblick

Begegnung: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart; Datum: Sonntag, 22.03.2026; Anstoß: 19:30 Uhr; Austragungsort: WWK ARENA; Wettbewerb: Bundesliga, 27. Spieltag. DAZN überträgt live, es handelt sich um eine exklusive Stream-Übertragung im Pay-TV-Bereich. Ein Free-TV-Angebot ist laut den vorliegenden Informationen nicht vorgesehen, weshalb die direkte Verbreitung über öffentlich-rechtliche oder frei empfangbare Sender entfällt.

Formkurve und Tabellenlage

Der FC Augsburg rangiert aktuell auf Platz 10 der Tabelle und hat nach 26 Spielen 31 Punkte gesammelt (9 Siege, 4 Unentschieden, 13 Niederlagen) bei einem Torverhältnis von 31:45. Die Fuggerstädter präsentieren sich zuhause mit einer Bilanz von 6 Siegen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen und konnten in den letzten fünf Ligaspielen drei Siege einfahren. Der VfB Stuttgart steht mit 50 Punkten auf Platz 4 und weist ein Torverhältnis von 51:34 auf; auswärts holte der VfB bisher 5 Siege, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen. Zuletzt feierte Stuttgart einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen RB Leipzig, was die gute Saisonleistung unterstreicht.

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Direkte Duelle und Wett-Tipps

In den jüngsten direkten Begegnungen hatten die Stuttgarter klar die Nase vorn: Die letzten fünf Duelle zwischen Augsburg und Stuttgart gewann der VfB, das jüngste Aufeinandertreffen endete mit einem 3:2 für Stuttgart. Für Wettfreunde lauten die empfohlenen Tipps: Auswärtssieg Stuttgart (Tipp 2) sowie beide Teams erzielen ein Tor. Aktuelle Top-Quoten nennen Interwetten mit 2.05 für einen Stuttgarter Sieg und Betway mit 1.55 für den Tipp „Beide Teams treffen“. Für detaillierte Angebotsübersichten und eventuelle Quotenboosts verweisen wir auf unsere Quotenboost-Seite.