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Die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart steht am Sonntagabend im Fokus – und Fans fragen zurecht: Fußball heute live & im TV, wo kommt Augsburg – Stuttgart heute im TV? Das Spiel steigt am 22. März 2026 um 19:30 Uhr in der WWK ARENA und gehört zum 27. Spieltag der Bundesliga. Für Zuschauer in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN; ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Wer das Spiel nicht vor Ort verfolgt, kann den Livestream auf DAZN nutzen, Bundesliga Live überträgt das Duell.
TV-Übertragung: Wo läuft Augsburg – Stuttgart live?
Die Übertragung der Partie übernimmt DAZN als exklusiver Rechteinhaber für dieses Spiel, somit ist kein Free-TV-Sender eingeplant. DAZN bietet den Livestream in Deutschland an; Abonnenten können die Übertragung auf smarten Fernsehern, dem Smartphone oder im Browser verfolgen. Fans ohne Zugang zu DAZN müssen auf Zusammenfassungen oder die Übertragungen der Highlights warten.
Spielinfos und Kurzüberblick
Begegnung: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart; Datum: Sonntag, 22.03.2026; Anstoß: 19:30 Uhr; Austragungsort: WWK ARENA; Wettbewerb: Bundesliga, 27. Spieltag. DAZN überträgt live, es handelt sich um eine exklusive Stream-Übertragung im Pay-TV-Bereich. Ein Free-TV-Angebot ist laut den vorliegenden Informationen nicht vorgesehen, weshalb die direkte Verbreitung über öffentlich-rechtliche oder frei empfangbare Sender entfällt.
Formkurve und Tabellenlage
Der FC Augsburg rangiert aktuell auf Platz 10 der Tabelle und hat nach 26 Spielen 31 Punkte gesammelt (9 Siege, 4 Unentschieden, 13 Niederlagen) bei einem Torverhältnis von 31:45. Die Fuggerstädter präsentieren sich zuhause mit einer Bilanz von 6 Siegen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen und konnten in den letzten fünf Ligaspielen drei Siege einfahren. Der VfB Stuttgart steht mit 50 Punkten auf Platz 4 und weist ein Torverhältnis von 51:34 auf; auswärts holte der VfB bisher 5 Siege, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen. Zuletzt feierte Stuttgart einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen RB Leipzig, was die gute Saisonleistung unterstreicht.
Direkte Duelle und Wett-Tipps
In den jüngsten direkten Begegnungen hatten die Stuttgarter klar die Nase vorn: Die letzten fünf Duelle zwischen Augsburg und Stuttgart gewann der VfB, das jüngste Aufeinandertreffen endete mit einem 3:2 für Stuttgart. Für Wettfreunde lauten die empfohlenen Tipps: Auswärtssieg Stuttgart (Tipp 2) sowie beide Teams erzielen ein Tor. Aktuelle Top-Quoten nennen Interwetten mit 2.05 für einen Stuttgarter Sieg und Betway mit 1.55 für den Tipp „Beide Teams treffen“. Für detaillierte Angebotsübersichten und eventuelle Quotenboosts verweisen wir auf unsere Quotenboost-Seite.