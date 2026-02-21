Fußball heute live im TV 18:30 * Wer zeigt RB Leipzig – Dortmund im Free-TV/Stream?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Am heutigemn Samstag, 21. Februar 2026, steigt in der Red Bull Arena das Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund (23. Spieltag, Anstoß 18:30 Uhr). Die Partie wird als Einzelspiel bei Sky Bundesliga übertragen – Zuschauer finden Vorberichterstattung und Live-Kommentare etwa auf Sky Bundesliga 1 und Sky Sport News. Damit entscheidet Sky über die Live-Rechte; freie TV-Übertragungen sind laut aktueller Ankündigung nicht vorgesehen. Alle Informationen zu TV- und Streaming-Optionen sowie Hinweise zu Einschaltzeiten finden Interessierte in unseren Übersichten für Bundesliga-Übertragungen.
Fußball heute Aufstellungen: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund
TV-Übertragung: Wer zeigt RB Leipzig – Dortmund?
Das Spiel RB Leipzig gegen Borussia Dortmund wird am 21. Februar 2026 als Einzelspiel von Sky Bundesliga live übertragen. Sky nennt unter anderem die Kanäle Sky Bundesliga 1 und Sky Sport News für die Berichterstattung; damit stehen Zuschauern lineare TV-Übertragungen und die zugehörigen Sky-Streamingangebote zur Verfügung. Konkrete Hinweise zu Kommentatoren oder Sendeformaten liegen in der Quellenmeldung nicht vor. Dennoch sollten Sky-Abonnenten rechtzeitig einschalten, da die Übertragung zum Anstoß um 18:30 Uhr beginnt.
Spielinfo: Datum, Anstoß und Spielort
Datum und Uhrzeit stehen fest: Samstag, 21. Februar 2026, Anstoß 18:30 Uhr. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig, im Rahmen des 23. Bundesliga-Spieltags. Die Nennung als Einzelspiel macht die Partie für viele Fans zum Hauptprogramm des Abendspiels. Zuschauer, die per Stream zuschauen wollen, nutzen die entsprechenden Sky-Streamingangebote, sofern ihr Abonnement dies umfasst.
Form und direkte Duelle
RB Leipzig kommt mit einer stabilen Bilanz in die Partie: Platz 5 in der Tabelle und 40 Punkte nach 12 Siegen, 4 Unentschieden und 6 Niederlagen; das Torverhältnis beträgt 42:30. Im letzten Ligaspiel gab es ein 2:2 gegen den VfL Wolfsburg. Borussia Dortmund folgt auf Rang 2 mit 51 Punkten, 15 Siegen, 6 Unentschieden und nur einer Niederlage bei einem Torverhältnis von 47:20; zuletzt gewann Dortmund 4:0 gegen Mainz 05. In den direkten Duellen der letzten fünf Begegnungen hat Leipzig drei Siege geholt, Dortmund einen Sieg, dazu kam ein Unentschieden – das jüngste Aufeinandertreffen endete 1:1.
Wett-Tipps und Quoten
In der Quotenlage empfiehlt die Quellenmeldung einen Tipp auf einen Heimsieg von RB Leipzig; bei Interwetten liegt die Wettquote für einen Sieg von Leipzig bei 2,25. Zudem wird aufgrund der offensiven Qualität beider Teams ein Tipp auf „Beide Teams treffen“ genannt; hierfür gibt Bet365 eine Quote von 1,40 an. Sportwetten-Interessierte können zusätzlich auf Quotenboosts und Promotionen achten, um bessere Angebote für das Spiel zu finden.
Liveticker am Samstag 18:30 Uhr
Die AufstellungenOffizielle Startformationen (Stand: Vor Anpfiff).
RB Leipzig: Vandevoordt — R. Baku, Orban, Lukeba, Raum — X. Schlager, Seiwald, Gruda — Baumgartner, Diomande, Romulo.
Borussia Dortmund: Kobel — Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson — F. Nmecha, Bellingham, Svensson — Sabitzer, Beier, Guirassy. Die Reihenfolge entspricht der übermittelten Startelf; Änderungen bis kurz vor dem Anpfiff sind möglich.