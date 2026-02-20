Fußball heute live im TV: Wer zeigt RB Leipzig – Dortmund im Free-TV/Stream?

Am Samstag, 21. Februar 2026, steigt in der Red Bull Arena das Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund (23. Spieltag, Anstoß 18:30 Uhr). Die Partie wird als Einzelspiel bei Sky Bundesliga übertragen – Zuschauer finden Vorberichterstattung und Live-Kommentare etwa auf Sky Bundesliga 1 und Sky Sport News. Damit entscheidet Sky über die Live-Rechte; freie TV-Übertragungen sind laut aktueller Ankündigung nicht vorgesehen. Alle Informationen zu TV- und Streaming-Optionen sowie Hinweise zu Einschaltzeiten finden Interessierte in unseren Übersichten für Bundesliga-Übertragungen.

TV-Übertragung: Wer zeigt RB Leipzig – Dortmund?

Das Spiel RB Leipzig gegen Borussia Dortmund wird am 21. Februar 2026 als Einzelspiel von Sky Bundesliga live übertragen. Sky nennt unter anderem die Kanäle Sky Bundesliga 1 und Sky Sport News für die Berichterstattung; damit stehen Zuschauern lineare TV-Übertragungen und die zugehörigen Sky-Streamingangebote zur Verfügung. Konkrete Hinweise zu Kommentatoren oder Sendeformaten liegen in der Quellenmeldung nicht vor. Dennoch sollten Sky-Abonnenten rechtzeitig einschalten, da die Übertragung zum Anstoß um 18:30 Uhr beginnt.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 23 | Red Bull Arena | - 18:30 RB Leipzig U N S N U - : - Borussia Dortmund N S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Spielinfo: Datum, Anstoß und Spielort

Datum und Uhrzeit stehen fest: Samstag, 21. Februar 2026, Anstoß 18:30 Uhr. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig, im Rahmen des 23. Bundesliga-Spieltags. Die Nennung als Einzelspiel macht die Partie für viele Fans zum Hauptprogramm des Abendspiels. Zuschauer, die per Stream zuschauen wollen, nutzen die entsprechenden Sky-Streamingangebote, sofern ihr Abonnement dies umfasst.

Form und direkte Duelle

RB Leipzig kommt mit einer stabilen Bilanz in die Partie: Platz 5 in der Tabelle und 40 Punkte nach 12 Siegen, 4 Unentschieden und 6 Niederlagen; das Torverhältnis beträgt 42:30. Im letzten Ligaspiel gab es ein 2:2 gegen den VfL Wolfsburg. Borussia Dortmund folgt auf Rang 2 mit 51 Punkten, 15 Siegen, 6 Unentschieden und nur einer Niederlage bei einem Torverhältnis von 47:20; zuletzt gewann Dortmund 4:0 gegen Mainz 05. In den direkten Duellen der letzten fünf Begegnungen hat Leipzig drei Siege geholt, Dortmund einen Sieg, dazu kam ein Unentschieden – das jüngste Aufeinandertreffen endete 1:1.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Wett-Tipps und Quoten

In der Quotenlage empfiehlt die Quellenmeldung einen Tipp auf einen Heimsieg von RB Leipzig; bei Interwetten liegt die Wettquote für einen Sieg von Leipzig bei 2,25. Zudem wird aufgrund der offensiven Qualität beider Teams ein Tipp auf „Beide Teams treffen“ genannt; hierfür gibt Bet365 eine Quote von 1,40 an. Sportwetten-Interessierte können zusätzlich auf Quotenboosts und Promotionen achten, um bessere Angebote für das Spiel zu finden.

Liveticker am Samstag 18:30 Uhr