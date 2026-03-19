Fußball heute live im TV: Wer zeigt Porto – VfB Stuttgart im Free-TV & LiveStream?

Wer zeigt Porto – VfB Stuttgart im Free‑TV & LiveStream? Das Europa‑League‑Achtelfinal‑Rückspiel steigt am Donnerstag, 19.03.2026 um 21:00 Uhr im Estádio do Dragão. In Deutschland überträgt RTL+ das Spiel im Stream; laut Programmhinweisen laufen die Partie zusätzlich linear im Free‑TV auf RTL und RTL Nitro. Porto reist mit dem 2:1‑Hinspielerfolg im Gepäck an, Stuttgart braucht ein mutiges Auswärtsspiel, um die Aufholjagd zu starten.

Übertragung: Wer zeigt Porto – VfB Stuttgart?

Die Übertragung des Rückspiels FC Porto gegen VfB Stuttgart beginnt am 19.03.2026 um 21:00 Uhr. Zuschauer in Deutschland können live über RTL+ (Streaming) einschalten; außerdem wird die Partie linear im Free‑TV auf RTL und RTL Nitro ausgestrahlt. Damit ist das Match sowohl im LiveStream als auch auf klassischen TV‑Sendern verfügbar – ideal für Zuschauer, die zwischen Stream und TV wählen möchten.

Europa League VfB Stuttgart 0.63 xG 0.93 1 2 FC Porto Europa League FC Porto - - VfB Stuttgart

Europa League 2025/2026 - Achtelfinale | | - 21:00 FC Porto S S U S S - : - VfB Stuttgart N S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Formcheck: Porto mit Rückenwind, Stuttgart sucht die Wende

Porto reist als Favorit nach Portugal: In der Europa League holte das Team in den letzten fünf Partien vier Siege und ein Unentschieden; über alle Wettbewerbe beträgt die Bilanz drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewann Porto zuhause deutlich mit 3:0 gegen Moreirense FC. Trainer Francesco Farioli kann auf eine stabile Offensive bauen, die oft das Spiel kontrolliert und gefährliche Umschaltmomente produziert.

Stuttgart zeigte in der Europa League insgesamt schwankendere Ergebnisse: In den letzten fünf EL‑Partien stehen zwei Siege und drei Niederlagen zu Buche, über alle Wettbewerbe zuletzt zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Positiv stimmt das jüngste Ligaspiel: Der VfB gewann mit 1:0 gegen RB Leipzig und nimmt so Selbstvertrauen mit nach Porto. Dennoch muss Stuttgart mutiger werden, vor allem bei Ballbesitz und in Großchancen‑Situationen.

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Direkter Vergleich & taktische Anforderungen

Das Hinspiel am 12. März 2026 endete mit einem 2:1‑Auswärtssieg für FC Porto; damit führt Porto in der direkten Saison‑Bilanz. Konkrete Konsequenz: Stuttgart muss auswärts mindestens ein oder mehrere Tore mehr erzielen, je nach Spielverlauf, um das Weiterkommen zu erzwingen. Erwartet wird eine Partie, in der Porto seinen Heimvorteil im Estádio do Dragão ausspielt, während Stuttgart auf kompakte Defensive, schnelles Umschaltspiel und Konter setzen muss.

Spielentscheidend könnten Ballbesitz‑Phasen, Standardsituationen und die Nutzung von Großchancen werden. Porto dürfte die Offensive als Schlüssel sehen; Stuttgart dagegen muss Risiken eingehen, um das Ergebnis zu drehen – das verlangt Tempo, Präzision im Abschluss und Disziplin in der Defensivorganisation.

Wett‑Tipps & Quoten

Aus sportlicher Sicht gilt Porto als leichter Favorit: Hinspiel‑Erfolg, stabilere EL‑Form und Heimspiel sprechen für die Portugiesen. Aktuelle Bestquoten laut Programmhinweisen: Heimsieg (Tipp 1) bei Bet365 mit 2.50, Unentschieden bei ODDSET mit 3.60 und Auswärtssieg (Tipp 2) bei Interwetten mit 2.85. Bei der Marktoption „Beide Teams treffen“ bietet ODDSET 1.63 für JA, Betway listet 2.30 für NEIN.

Wett‑Tipp (Hauptwette): Tipp 1 – Heimsieg FC Porto. Begründung: Porto gewann das Hinspiel 2:1, zeigt in der Europa League größere Konstanz und profitiert vom Heimvorteil im Estádio do Dragão. Wett‑Tipp (Nebenwette): Beide Teams treffen – JA. Begründung: Stuttgart wird offensiver agieren müssen; Porto bleibt vor allem bei Umschaltsituationen gefährlich, daher erwarten wir Tore auf beiden Seiten. Vergleiche vor dem Einsatz die Anbieter und etwaige Bonus‑Angebote für Neukunden.

FAQ: Häufige Fragen zur Übertragung

Wer ist der Favorit bei FC Porto gegen VfB Stuttgart?

FC Porto geht als leichter Favorit ins Rückspiel. Das Team gewann das Hinspiel in Stuttgart mit 2:1, spielt zuhause im Estádio do Dragão und weist in der Europa League eine stabilere Formkurve auf.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Aktuell liegen die genannten Bestquoten bei Bet365 (Heimsieg 2.50), ODDSET (Unentschieden 3.60) und Interwetten (Auswärtssieg 2.85). Vergleichsseiten helfen, die lukrativste Quote zu finden.

Wann und wo wird FC Porto gegen VfB Stuttgart übertragen?

Das Rückspiel beginnt am Donnerstag, 19.03.2026 um 21:00 Uhr im Estádio do Dragão. In Deutschland zeigt RTL+ das Spiel im Stream; zusätzlich läuft die Partie auf den Free‑TV‑Sendern RTL und RTL Nitro.