Fußball heute live im TV: Wer zeigt Leverkusen – Arsenal im Free-TV/Stream?

Die Partie im Champions-League-Achtelfinale zwischen Bayer Leverkusen und Arsenal FC wird in Deutschland live von DAZN Deutschland übertragen. Das Hinspiel steigt am Mittwoch, 11.03.2026, um 18:45 in der BayArena. Ein Free-TV-Angebot gibt es nicht – die Übertragung läuft exklusiv bei DAZN, zudem steht der Stream über die Plattform zur Verfügung.

Übertragung: Wer zeigt Leverkusen – Arsenal im TV und Stream?

DAZN Deutschland besitzt die Live-Rechte für das Achtelfinal-Hinspiel und zeigt die Partie live im TV und als Stream. Zuschauer in Deutschland benötigen ein DAZN-Abonnement, um die Live-Übertragung zu verfolgen; ein Free-TV-Sender überträgt die Begegnung nicht. Gleichzeitig empfiehlt sich vor Anpfiff ein Blick in die DAZN-Programmankündigung, um Startzeit, Vorberichte und mögliche Vorberichterstattung zum Spielablauf zu prüfen.

Champions League 2025-2026 - Achtelfinale | | - 18:45 Bayer 04 Leverkusen N U U S U - : - FC Arsenal U N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Anstoß, Spielort und Wettbewerb

Das Spiel Bayer Leverkusen gegen Arsenal FC findet am Mittwoch, 11.03.2026, um 18:45 Uhr in der BayArena statt. Es handelt sich um das Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League. Als K.o.-Duell entscheidet dieses Spiel über erste Vorteile für das Rückspiel; Ballbesitz, Effizienz vor dem Tor und defensive Stabilität werden entscheidend sein, da beide Teams in der Gruppen- und Playoff-Phase unterschiedlich gestartet sind.

Vorschau: Formkurve, Schlüsselspieler und taktische Ansätze

Leverkusen zeigte in dieser Champions-League-Saison eine gemischte Bilanz (saisonübergreifend: 2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage). In allen Wettbewerben sind die letzten fünf Pflichtspiele mit 1 Sieg, 3 Unentschieden und 1 Niederlage ausgeglichen; zuletzt endete das Spiel beim SC Freiburg 3:3. Álex Grimaldo und Patrik Schick sind Leverkusens stärkste Torgefährder in der K.o.-Phase (je 4 Tore): Grimaldo bringt Tempo, Flanken und Vorlagen, Schick sorgt mit Kopfballstärke für Gefahr im Strafraum. Leverkusen muss defensiv kompakt stehen und Standards sowie Konter gut verteidigen.

Arsenal reist als Vorrunden-Tabellenführer und in starker Form an: In der Champions League gewann Arsenal die letzten fünf Partien. In allen Wettbewerben weisen die Gunners zuletzt vier Siege und ein Unentschieden auf; das letzte Pflichtspiel endete mit einem 2:1-Auswärtserfolg gegen Mansfield Town. Gabriel Martinelli ist Arsenals bester Torschütze in diesem Wettbewerb (6 Tore). Arsenal setzt auf schnelles Umschaltspiel, Kreativität im Offensivzentrum und mehrere individuelle Eins-gegen-Eins-Gefährder, die für Großchancen sorgen können.

Direkter Vergleich: Wer hatte zuletzt die Oberhand?

Die jüngsten direkten Duelle sprechen für Arsenal: In den letzten drei Begegnungen gewann Arsenal zweimal und ein Spiel endete unentschieden; Bayer Leverkusen konnte in diesen drei Partien nicht gewinnen. Das letzte Aufeinandertreffen war ein Freundschaftsspiel am 07.08.2024, das Arsenal mit 4:1 für sich entschied. Historisch haben die Londoner in direkten Vergleichen häufiger die Nase vorn, was vor dem Hinspiel psychologisch eine Rolle spielen kann.