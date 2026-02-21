Fußball heute live Ergebnis * 3:2 * Wer zeigt FC Bayern – Frankfurt im Free-TV/Stream?

Am Samstag, 21. Februar 2026, steigt um 15:30 Uhr das Bundesliga-Topspiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena. Das Spiel läuft nicht im Free-TV: Sky überträgt das Einzelspiel, DAZN zeigt die 15:30‑Konferenz mit allen Samstagsbegegnungen. Für Fans bedeutet das: Pay-TV oder Streamingdienst buchen, um das Duell live zu verfolgen. Alle wichtigen Übertragungsinfos, Anstoßzeit und Hinweise zum Livestream finden Sie hier kompakt zusammengefasst.

Übertragung: Wer zeigt FC Bayern – Frankfurt live im TV/Stream?

Am 23. Spieltag der Bundesliga zeigt Sky das Einzelspiel zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt live als Pay-TV‑Sendeanstalt, während DAZN die klassische Samstagskonferenz zur Anstoßzeit 15:30 Uhr ausstrahlt. Ein Free‑TV‑Sender überträgt die Partie nicht; Zuschauer benötigen also Zugang zu Sky oder DAZN, um das Spiel im TV oder als Livestream zu verfolgen. Gleichzeitig empfiehlt es sich, vor Anpfiff die jeweiligen Apps oder Plattformseiten zu prüfen, um Informationen zu Streamqualität, Login und möglichen Paketanforderungen zu erhalten.

Anstoß, Austragungsort und Kontext

Das Duell beginnt am Samstag, 21.02.2026, um 15:30 Uhr in der Allianz Arena in München, dem Heimstadion des FC Bayern. Es handelt sich um den 23. Spieltag der Bundesliga; Vincent Kompany führt die Münchener im Kampf um die Tabellenführung, Albert Riera betreut Eintracht Frankfurt. Neben Anstoßzeit und Ort kommen für Zuschauer im Stream Aspekte wie Kommentar, Übertragungsinfrastruktur und Verzögerung ins Spiel — insbesondere bei Konferenz‑Streams, die mehrere Begegnungen gleichzeitig bündeln.

Aktuelle Form und Tabellenstand

Bayern München steht mit 57 Punkten auf Platz 1 der Bundesliga und weist eine beeindruckende Bilanz von 18 Siegen, 3 Unentschieden und einer Niederlage auf; das Torverhältnis beträgt 82:19. Die Heimbilanz liest sich mit neun Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage sehr stark, und das Team gewann zuletzt mit 3:0 in Bremen. Eintracht Frankfurt rangiert auf Rang 7 mit 31 Punkten (8 Siege, 7 Unentschieden, 7 Niederlagen) bei einem Torverhältnis von 44:46; die SGE feierte zuletzt einen 3:0‑Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Direkter Vergleich: Bayern dominiert zuletzt

Blickt man auf die vergangenen fünf Direktduelle, zeigt Bayern München die klarere Bilanz: drei Siege, ein Unentschieden und ein Sieg für Frankfurt. Das jüngste Aufeinandertreffen endete mit einem deutlichen 3:0‑Auswärtssieg für Bayern, was die Favoritenrolle der Münchener weiter untermauert. Dennoch können Spielverlauf, Ballbesitz und Standardsituationen an einem einzelnen Spieltag die Erwartungen verändern, weshalb Zuschauer das Live‑Bild im Stream oder TV verfolgen sollten.

Wett‑Tipps und Quoten vor dem Anstoß

Die Buchmacher sehen einen Heimsieg für Bayern als wahrscheinlichste Option: Die beste Quote für einen Sieg des FC Bayern notiert bei 1,17 (Interwetten). Ein Unentschieden bietet Tipico mit 10,50, ein Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt wird bei NEO.bet mit 17,50 quotiert. Zur Frage „Beide Teams treffen?“ bietet Bet365 eine Quote von 1,70 für „Ja“ und Interwetten 2,25 für „Nein“; Interessierte können die Anbieter vergleichen, um die besten Quoten und Promotions zu finden.

Liveticker am Samstag 15:30 Uhr

16:30 Uhr FCB führt 2:0 zur Halbzeit Die Bayern haben hier alles im Griff – 2:0 zur Halbzeit.

16:00 Uhr FCB führt 2:0 Der FC Bayern führt schon nach 30 Minuten 2:0 durch Tore von Pavlovic und Harry Kane.

15:15 Uhr Eintracht Aufstellungen Frankfurt beginnt mit folgender Aufstellung: Kaua Santos – Collins, Skhiri, Amenda – Doan, Höjlund, Larsson, Brown – Amaimouni-Echghouyab, Dahoud – Bahoya. Einwechselspieler sind: Zetterer, Grahl – Baum, Chaïbi, Burkardt, Kalimuendo, Kosugi, Götze, Arrhov.

15:00 Uhr FCB Aufstellungen So startet der FC Bayern ins Heimspiel gegen Frankfurt: Urbig – Upamecano, Minjae, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović. Einwechselspieler sind: Ulreich – Tah, Gnabry, Goretzka, Jackson, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl.