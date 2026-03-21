Fußball heute live im TV – 2:0 – Wer überträgt Bayern – Union Berlin im Free-TV & LiveStream?

Fußball heute live im TV: Wer zeigt Bayern – Union Berlin im Free-TV/Stream? Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und dem 1. FC Union Berlin steigt am Samstag, 21. März 2026 (27. Spieltag) in der Allianz Arena, Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Zuschauer können das Duell als Einzelspiel bei Sky verfolgen oder die Samstags-Konferenz auf DAZN wählen. Ein Free‑TV- oder frei zugänglicher Stream wird nicht angeboten, das Spiel läuft ausschließlich über die Bezahlsender/Streams.

Wer zeigt Bayern – Union Berlin live?

Das Spiel Bayern München gegen 1. FC Union Berlin überträgt Sky als Einzelspiel; parallel bietet DAZN eine Konferenzschaltung für alle Samstagspartien um 15:30 Uhr an. Damit haben Zuschauer die Wahl zwischen der Einzelspielübertragung auf Sky und der Konferenz auf DAZN, abhängig von Abo und Streaming-Zugängen. Ein Free‑TV-Sender zeigt die Partie nicht, ein frei verfügbarer Stream steht laut den aktuellen Angaben nicht zur Verfügung.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 27 | Allianz Arena | - 15:30 FC Bayern München S S S U S - : - 1. FC Union Berlin N S N N S 40 J. Urbig 27 Konrad Laimer 3 Min-jae Kim 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 8 Leon Goretzka 6 Joshua Kimmich 7 Serge Gnabry 42 Lennart Karl 17 Michael Olise 9 Harry Kane 1 F. Rønnow 34 S. Nsoki 14 Leopold Querfeld 5 D. Doekhi 39 Derrick Köhn 8 R. Khedira 6 A. Kemlein 19 J. Haberer 28 C. Trimmel 9 L. Burcu 21 T. Skarke

Sky oder DAZN: Unterschied kurz erklärt

Sky zeigt die Begegnung im Einzelspielformat mit ausführlicher Berichterstattung und Kommentaren zum direkten Duell, während DAZN die Konferenz mit mehreren parallelen Spielen überträgt. Für Zuschauer, die ausschließlich Bayern verfolgen wollen, ist Sky die direkte Wahl; wer mehrere Partien gleichzeitig verfolgen möchte, greift zur DAZN‑Konferenz. Beide Angebote setzen ein kostenpflichtiges Abonnement oder einen entsprechenden Zugang voraus.

Anstoß, Spieltag und Stadion

Die Partie findet am Samstag, 21. März 2026, Anpfiff 15:30 Uhr, statt und gehört zum 27. Spieltag der Bundesliga-Saison. Gastgeber ist Bayern München, die Begegnung steigt in der Allianz Arena; die Heimstärke der Münchner zeigte sich bisher deutlich in dieser Saison. Für Fans und Medien sind Spieltermin, Stadion und Spieltag die entscheidenden Angaben für die Live‑Planung.

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Aktuelle Form von Bayern München und 1. FC Union Berlin

Bayern München führt die Bundesliga-Tabelle mit 67 Punkten aus 26 Spielen an; die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany weist eine Bilanz von 21 Siegen, vier Unentschieden und nur einer Niederlage auf sowie ein Torverhältnis von 93:25. In der Allianz Arena feierte Bayern bisher 11 Heimsiege, was die Favoritenrolle vor dem Spiel gegen Union unterstreicht. Union Berlin rangiert mit 31 Punkten auf Platz 9; Trainer Steffen Baumgart erreichte mit seinem Team acht Siege, sieben Unentschieden und elf Niederlagen, auswärts konnten die Köpenicker lediglich vier Siege verbuchen.

Direkter Vergleich und Statistik

In den letzten direkten Duellen dominierte Bayern München: Von den letzten fünf Aufeinandertreffen gewann Bayern drei Mal, zwei Spiele endeten unentschieden. Das jüngste Aufeinandertreffen endete mit einem 3:2-Auswärtssieg für Bayern München, Union Berlin konnte in dieser Statistik bislang keinen Sieg gegen den Rekordmeister erzielen. Diese Bilanz untermauert die Rollenverteilung vor dem Anpfiff in der Allianz Arena.

Wett-Tipps und Quoten

Für Wettfreunde ergeben sich klare Einschätzungen: Ein Heimsieg von Bayern gilt als wahrscheinliche Option und notiert bei Interwetten mit einer Quote von 1,20. Ein Unentschieden bietet bei Tipico die Quote 9,50, während ein Union‑Sieg bei NEO.bet mit 16,00 als Außenseiterwette geführt wird. Zusätzlich wird die Wette „Beide Teams treffen nicht“ bei Interwetten mit einer Quote von 1,90 angeboten; für spezielle Angebote empfiehlt sich ein Blick auf unsere Quotenboost‑Seite oder die jeweiligen Buchmacher.

Liveticker heute

16:15 Uhr Bayern führt 2:0 Zur Halbzeit führen die Bayern mit 2:0 durch Tore von Olise und Gnabry – aber erst in den Minuten 43 und 45.+1!