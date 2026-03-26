Fußball heute live im TV – 2:4 Elfmeterschießen – Wer überträgt Länderspiel Wales gegen Bosnien-Herzegowina im Free-TV?

In Deutschland überträgt DAZN Deutschland das WM-Playoff-Halbfinale Wales gegen Bosnien-Herzegowina live im Stream. Die Partie findet am Donnerstag, 26.03.2026, um 20:45 im Cardiff City Stadium statt und ist Teil der WM-Qualifikation 2026 (Europa, Playoffs Halbfinale). Das Spiel läuft nicht im Free-TV, Zuschauer benötigen ein DAZN-Abo oder einen Zugang zum Stream. Vor- und Nachberichte sowie zusätzliche Analysen sind bei DAZN geplant.

Wales – Bosnien-Herzegowina 2:4 i.E.

TV Übertragung bei DAZN

Das Playoff-Halbfinale zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina wird in Deutschland exklusiv bei DAZN Deutschland gezeigt. DAZN Deutschland bietet die Live-Übertragung der Partie sowie zusätzliche Berichterstattung und Vor- und Nachberichte an. Zuschauer können das Spiel heute Fußball live bei DAZN verfolgen.

Begegnung: Wales gegen Bosnien-Herzegowina

Datum: Donnerstag, 26.03.2026, 20:45

Bewerb: WM-Quali. Europa, Playoffs Halbfinale

Austragungsort: Cardiff City Stadium

Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland

Läuft das Spiel im Free TV? Nein

Weltmeisterschaften Quali Europa Wales 1 1 Bosnien & Herzegovina

WM 2026 Qualifikation in Europa - Playoffs Halbfinale | | - 20:45 Wales N N N S S 1 : 1 Elfmeter 2-4 Bosnien & Herzegovina N U S S U Daniel James 51' Edin Džeko 86' 1 K. Darlow 2 J. Dasilva 4 Dylan Lawlor 6 Joe Rodon 3 Neco Williams 5 Ethan Ampadu 11 Brennan Johnson 17 Jordan James 8 Harry Wilson 20 Daniel James 7 David Brooks 1 N. Vasilj 5 S. Kolašinac 4 T. Muharemovic 18 Nikola Katić 7 A. Dedić 15 Amar Memić 6 Benjamin Tahirovic 14 Ivan Šunjić 20 E. Bajraktarević 10 Ermedin Demirović 11 Edin Džeko Tore Tor Daniel James 51' 86' Tor Edin Džeko Assist: Kerim Alajbegović)

Liveticker heute Abend Wales gegen Bosnien-Herzegowina

22:33 Uhr Ausgleich Edin Dzeko macht seinem Namen ganze Ehre und sorgt für den Ausgleich in der 86.Minute! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

21:59 Uhr Anpfiff - es geht los! 1:0 für Wales durch Daniel James!

20:45 Uhr Anpfiff - es geht los! Pünktlich um 20:45 Uhr geht es hier los! Sind wir gespannt, wer gewinnt!

12:00 Uhr Es wird spannend heute Abend! Im europäischen WM 2026 Playoff Pfad C stehen gleich zwei Halbfinals an, die kaum Raum für Fehler lassen. Die Slowakei empfängt Kosovo in Bratislava, parallel trifft die Türkei auf Rumänien in Istanbul. Es ist ein klassisches K.o.-Szenario: ein Spiel, alles entscheidet sich an einem Abend. Während die Slowaken mit Verletzungssorgen kämpfen, reist Kosovo mit Selbstvertrauen an. Im zweiten Duell sieht sich die Türkei als Favorit, doch Rumänien setzt auf Erfahrung und taktische Disziplin.

Aktuelle Form: Wales gegen Bosnien-Herzegowina

Wales geht als eines der beiden Teams aus Playoff-Pfad A in dieses Halbfinale. In der Gruppenphase sammelte Wales 16 Punkte und belegte damit den zweiten Tabellenplatz in ihrer Gruppe. Das letzte Spiel vor den Playoffs endete sehr erfolgreich mit einem 7:1-Heimsieg gegen Nordmazedonien. Dennoch zeigt die Formkurve der letzten fünf Spiele in allen Bewerben 2 Siege und 3 Niederlagen, was auf eine gewisse Schwankungsbreite der Mannschaft hindeutet.

Trainer Craig Bellamy wird versuchen, die richtige Balance zwischen Selbstvertrauen und Stabilität in die Defensive zu bringen. Im Hinblick auf Spielverlauf, Ballbesitz und Abwehrarbeit muss Wales konstanter auftreten, um Großchancen des Gegners zu vermeiden und im Umschaltspiel gefährlich zu bleiben.

Bosnien-Herzegowina zog ebenfalls über den zweiten Platz in der Gruppenphase in die Playoffs ein und sammelte dabei 17 Punkte. Ihr letztes Spiel in der Qualifikation endete mit einem 1:1-Unentschieden in Österreich. Die Form der letzten fünf Partien ist mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und 1 Niederlage etwas stabiler als die von Wales.

Cheftrainer Sergej Barbarez kann auf eine eingespielte Mannschaft bauen, die defensiv kompakt auftritt und über schnelle Angriffe verfügt. Gerade im Spiel gegen tiefstehende Gegner dürfte Bosnien auf Konter und präzise Zuspiele in die Schnittstellen setzen.

Als potenzieller Playoff-Finalgegner stünde der Sieger der Partie Italien gegen Nordirland im Wege; konkret wäre also entweder Italien oder Nordirland der Gegner im Pfad-Finale.

Direkter Vergleich: Bosnien-Herzegowina hatte zuletzt die Oberhand

Die direkte Bilanz der letzten drei Duelle spricht klar für Bosnien-Herzegowina: 0 Siege für Wales, 1 Unentschieden und 2 Siege für Bosnien-Herzegowina. Das letzte direkte Aufeinandertreffen fand am 10.10.2015 in der EM-Qualifikation statt und endete mit einem 2:0-Heimsieg für Bosnien-Herzegowina.

Zuvor gab es am 10.10.2014 ein 0:0 in der EM-Qualifikation und am 15.08.2012 ein 2:0-Auswärtssieg für Bosnien in einem Freundschaftsspiel. Diese Statistik gibt Bosnien-Herzegowina in der historischen Bilanz den Vorteil und wirkt sich möglicherweise mental auf das Duell aus.

Fazit

Dieses Halbfinale in Cardiff ist ein Schlüsselspiel im Kampf um eines der letzten europäischen WM-Tickets. DAZN Deutschland überträgt die Begegnung live, sodass Interessierte die Partie und die Analyse im Stream verfolgen können. Wem die Entscheidung über einen Wetten-Einsatz wichtig ist, der findet auf unserer Übersichtsseite für Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen nicht nur Informationen zum Sender, sondern auch Hinweise auf Quoten und Buchmacher. Wer überträgt heute live Fußball? DAZN ist in Deutschland der Ansprechpartner für dieses Spiel.