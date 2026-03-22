Fußball heute live & im TV & Aufstellungen – Wer überträgt St. Pauli – Freiburg heute im TV?

Am Sonntag, 22. März 2026, trifft der FC St. Pauli um 17:30 Uhr im Millerntor-Stadion auf den SC Freiburg. Wer St. Pauli – Freiburg heute im TV sehen möchte, sollte DAZN im Blick haben: Die Partie wird live auf DAZN übertragen und läuft nicht im Free‑TV. Der Live‑Stream ermöglicht es Abonnenten, das Spiel zuhause zu verfolgen, inklusive aller Spielszenen und Kommentatoren‑Einblendungen. Auf dem Rasen stehen sich ein punktkritisches St. Pauli und ein ambitionierter Freiburg gegenüber — ein Duell mit hoher Bedeutung für Klassenerhalt und Tabellenplatzierung.

Wer zeigt das Spiel? TV-Übertragung, Stream und Anstoßzeit

Begegnung: FC St. Pauli – SC Freiburg. Datum und Anstoß: Sonntag, 22.03.2026, 17:30 Uhr. Austragungsort: Millerntor‑Stadion in Hamburg. Übertragung: DAZN überträgt die Partie live als Stream; es gibt keine Free‑TV‑Übertragung in Deutschland. Für Fans heißt das: DAZN‑Abo erforderlich, um die Übertragung und Live‑Analysen zu sehen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 27 | Millerntor-Stadion | - 17:30 FC St. Pauli N S S U N - : - SC Freiburg N U N N S 22 N. Vasilj 15 T. Ando 8 E. Smith 5 H. Wahl 21 L. Ritzka 7 J. Irvine 20 M. Rasmussen 11 A. Pyrka 28 Mathias Pereira Lage 16 J. Fujita 10 D. Sinani 1 Noah Atubolu 33 J. Makengo 43 Bruno Ogbus 28 M. Ginter 29 P. Treu 44 J. Manzambi 8 M. Eggestein 32 V. Grifo 14 Yuito Suzuki 19 Jan-Niklas Beste 31 I. Matanović

Aufstellungen FC St. Pauli – SC Freiburg

St. Pauli: Vasilj – Wahl, Smith, Ando – Pyrka, Rasmussen, Irvine, Ritzka – Fujita, Pereira Lage – Sinani. – Trainer: Blessin

Freiburg: Atubolu – Treu, Ginter, Ogbus, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Matanovic. – Trainer: Schuster

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Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg) Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)

Formkurve und Tabellenstand von St. Pauli und Freiburg

Der FC St. Pauli steht aktuell bei 24 Punkten aus 26 Spielen und belegt damit den 16. Tabellenplatz, der zur Abstiegsrelegation führen würde. In den letzten fünf Bundesliga‑Partien sammelte St. Pauli zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen; das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:2‑Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Die Heimbilanz liest sich ausgeglichen: vier Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen.

Der SC Freiburg rangiert mit 34 Punkten auf Platz 8. Die Auswärtsbilanz ist schwächer (nur zwei Siege aus 13 Auswärtsspielen), während die Mannschaft zuhause stärker auftritt. Freiburg verlor zuletzt 0:1 gegen 1. FC Union Berlin, konnte aber kürzlich einen 5:1‑Heimsieg gegen KRC Genk feiern. Die letzten fünf Bundesligaspiele zeigen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen.

Direkter Vergleich und Wett‑Tipps

Im direkten Vergleich hatten die Breisgauer zuletzt die Nase vorn: Von den letzten fünf Duellen gewann der SC Freiburg viermal, St. Pauli gelang ein Sieg; das letzte Aufeinandertreffen endete 2:1 für Freiburg. Diese Serie macht Freiburg in der Wettbetrachtung zu einem ernstzunehmenden Kandidaten, zugleich bleibt St. Pauli aufgrund der Heimbilanz nicht chancenlos.

Wettquoten (Auswahl): Unentschieden (Tipp X) bei NEO.bet 3,15; Sieg St. Pauli bei Merkur Bets 2,80; Sieg Freiburg bei Tipico 2,85. Beide Teams treffen? „Ja“ bei Bet365 1,95, „Nein“ bei Interwetten 1,90. Wett‑Tipp 1: Unentschieden (X). Zweiter Tipp: Beide Teams treffen? Nein. Für spezielle Angebote lohnt ein Blick auf unsere Quotenboost‑Seite.