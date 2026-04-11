Fußball heute live im TV – Wer überträgt St. Pauli – FC Bayern im Free-TV/Streaming?

Am Samstag, den 11. April 2026, empfängt der FC St. Pauli um 18:30 Uhr den FC Bayern München im Millerntor-Stadion. Das Bundesliga-Spiel des 29. Spieltags läuft in Deutschland exklusiv bei Sky und ist damit nicht im Free-TV zu sehen. Eine DAZN-Konferenz fällt aus, weil die Partie nicht um 15:30 Uhr angepfiffen wird.

Übertragung live im TV und Stream

Wer das Duell zwischen St. Pauli und Bayern heute live verfolgen will, findet die Partie auf mehreren Sky-Angeboten: Sky Bundesliga 1, Sky Sport News, Sky Bundesliga UHD, Sky Bundesliga sowie Sky Top Event. Die Rechte liegen für dieses Einzelspiel klar bei Sky, während eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ausgeschlossen ist. Auch im Streaming bleibt Sky die einzige Adresse für dieses Abendspiel.

Begegnung: FC St. Pauli gegen Bayern München

Datum: Samstag, 11.04.2026, 18:30 Uhr

Wer überträgt das Spiel? Sky

Läuft das Spiel im Free TV? Nein

Bundesliga FC St. Pauli - - FC Bayern München

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 29 | SIGNAL IDUNA PARK | - 15:30 Borussia Dortmund N S S S S - : - Bayer 04 Leverkusen U U N U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Formkurve: St. Pauli unter Druck, Bayern mit Dominanz

Der FC St. Pauli geht als Tabellensechzehnter in die Partie und steht mit 25 Punkten da. Die Bilanz der Hamburger: 6 Siege, 7 Unentschieden und 15 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 25:45. Zuletzt holte das Team auswärts beim 1. FC Union Berlin ein 1:1. In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen sprang lediglich 1 Sieg, dazu 2 Remis und 2 Niederlagen heraus – ein Spiegel der wechselhaften Entwicklung unter Alexander Blessin.

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Bayern München präsentiert sich dagegen weiterhin als Maßstab der Liga. Der Tabellenführer sammelte bereits 73 Punkte, verbuchte 23 Siege, 4 Unentschieden und erst eine Niederlage. Das Torverhältnis von 100:27 unterstreicht die offensive Wucht der Münchner. Beim jüngsten Auswärtsspiel in Freiburg setzte sich die Mannschaft von Vincent Kompany mit 3:2 durch; in den letzten fünf Bundesliga-Partien stehen 4 Siege und 1 Unentschieden zu Buche.

Direkter Vergleich und Wettideen

Auch der Blick auf die jüngsten Duelle spricht klar für die Gäste aus München: In den letzten fünf Aufeinandertreffen behielt Bayern München jeweils die Oberhand und blieb ohne Remis. Das bislang letzte direkte Duell endete mit einem 3:1-Heimsieg für den Rekordmeister. Entsprechend gehen die Bayern auch diesmal als Favorit in die Begegnung.

Für Wettfreunde ergeben sich daraus zwei interessante Ansätze: ein Auswärtssieg von Bayern München (Tipp 2) sowie die Option, dass beide Teams treffen. Die besten Quoten für Tipp 1 bietet NEO.bet mit 8.50, für ein Remis Winamax mit 5.70 und für Tipp 2 Interwetten mit 1.40. Beim Markt „Beide Teams treffen“ liegt die Quote für Ja bei Betway bei 1.78, während Tipico für Nein eine Quote von 2.05 anbietet.

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