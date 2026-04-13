Fußball heute live im TV – Wer überträgt FC Liverpool – PSG im Free-TV?

Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem Liverpool FC und Paris Saint-Germain steigt am Dienstag, 14.04.2026, um 21:00 Uhr in Anfield. In Deutschland läuft die Partie live bei Prime Video von Amazon Prime, im Free-TV ist sie nicht zu sehen. Das Hinspiel hatte PSG mit 2:0 gewonnen und nimmt deshalb einen komfortablen Vorsprung mit nach Liverpool.

Anfield als letzte Chance für die Reds

Für Liverpool ist die Ausgangslage klar: Nach der 0:2-Niederlage in Paris muss das Team von Arne Slot im eigenen Stadion liefern. Die Reds zeigten in der Champions League zuletzt ein gemischtes Bild mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf CL-Partien saisonübergreifend. In allen Wettbewerben stehen zudem zwei Siege und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zu Buche; das letzte Ligaspiel endete mit einem 2:0-Heimsieg gegen Fulham. Besonders auffällig bleibt der 4:0-Erfolg im Achtelfinal-Rückspiel gegen Galatasaray, der in dieser Phase als deutlichster Sieg herausstach.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 FC Liverpool U S N N S - : - Paris Saint Germain (PSG) S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Paris Saint-Germain reist dagegen mit reichlich Selbstvertrauen an. In der Königsklasse holten die Pariser in den letzten fünf Partien vier Siege und ein Unentschieden, über alle Wettbewerbe hinweg sogar fünf Erfolge in Serie aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Schon in der vorherigen Runde mussten die Franzosen Playoffs gegen AS Monaco bestreiten, ehe sie im Achtelfinale Chelsea ausschalteten. Mehrere deutliche Auswärtserfolge und ein 5:2-Sieg in der K.o.-Phase unterstreichen die Offensivkraft des Teams von Luis Enrique, das das Hinspiel in Paris mit 2:0 gewann.

Direkter Vergleich und die prägendsten Köpfe

Auch der Blick auf die jüngsten Duelle spricht leicht für PSG. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen gewann Paris drei, Liverpool zwei; ein Remis gab es nicht. Das jüngste Spiel war natürlich das Hinspiel am 08.04.2026, als PSG mit 2:0 die Oberhand behielt. Bereits in der Saison 2024/25 trafen beide Klubs im Achtelfinale aufeinander, wobei Paris Liverpool über zwei Spiele hinweg ebenfalls aus dem Wettbewerb nahm, darunter mit einem 4:1-Auswärtssieg an der Anfield Road im März 2025. Genau diese K.o.-Bilanz verschafft den Franzosen im direkten Vergleich den historischen Vorteil.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Paris Saint Germain (PSG) N S S S S 2 : 0 2.27 xG 0.18 Endergebnis FC Liverpool N N U S N Désiré Doué 11' Khvicha Kvaratskhelia 65' Tore Tor Désiré Doué 11' Tor Khvicha Kvaratskhelia Assist : João Neves) 65' 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 2 A. Hakimi 33 W. Zaïre-Emery 17 Vitinha 87 João Neves 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué 25 Giorgi Mamardashvili 2 J. Gomez 4 V. van Dijk 5 Ibrahima Konaté 6 Miloš Kerkez 10 Alexis Mac Allister 38 R. Gravenberch 8 D. Szoboszlai 30 J. Frimpong 22 Hugo Ekitike 7 Florian Wirtz

Im Fokus stehen dabei vor allem die Offensivspieler. Bei Liverpool ist Dominik Szoboszlai in der Champions-League-Saison 2025/26 der treffsicherste Akteur mit fünf Toren und zugleich vier Assists. Mohamed Salah folgt mit drei Treffern und drei Vorlagen, während auch Cody Gakpo und Ekitiké das Angriffsspiel ergänzen. Szoboszlai ist damit der zentrale Fixpunkt für Pressing, Standards und den letzten Pass.

Aufseiten von PSG führt Khvicha Kvaratskhelia die interne Torjägerliste in der Champions League mit acht Toren an. Dahinter liegt Vitinha mit sechs Treffern, während Achraf Hakimi mit fünf Assists als wichtigster Vorlagengeber herausragt. Kvaratskhelia selbst brachte es ebenfalls auf vier Assists. Die Mischung aus Kreativität, Tempo und Flügelspiel macht Paris gerade auswärts schwer ausrechenbar.

Quotenlage, Wett-Tipps und wichtige Fragen zur Partie

Auch aus Quotensicht wird das Duell eng bewertet; ein klarer Favorit lässt sich nicht erkennen. Unser Wett-Tipp 1 lautet deshalb Unentschieden. Die Begründung: Liverpool muss das Risiko erhöhen, PSG bleibt in Umschaltsituationen gefährlich, weshalb ein Remis angesichts des Hinspielergebnisses und der taktischen Konstellation plausibel erscheint. Die beste Quote für das Unentschieden liegt derzeit bei Winamax bei 4.50.

Wett-Tipp 2: Beide Teams treffen – Ja. Liverpool wird offensiv voll auf Sieg spielen müssen, um das 0:2 aus dem Hinspiel aufzuholen, während PSG mit individueller Qualität selbst aus Kontern oder Standards treffen kann. Für den Markt „Beide Teams treffen – Ja“ bietet Bet365 aktuell eine der besten Quoten mit 1.44; die Variante „Nein“ ist bei Tipico mit 2.90 deutlich höher dotiert, aber entsprechend riskanter. Wer tiefer einsteigen will, kann bei uns die Wettanbieter vergleichen und sich den besten Bookie samt möglicher Sportwetten-Boni ansehen.

Wer ist der Favorit bei Liverpool FC gegen Paris Saint-Germain?

PSG geht nach dem 2:0 im Hinspiel mit der besseren Ausgangsposition in die Partie und ist leicht favorisiert, auch wenn Anfield für jeden Gegner ein schwieriges Pflaster bleibt und ein Comeback der Reds nicht ausgeschlossen ist.

Wo gibt es die besten Quoten zur Begegnung?

Je nach Markt wechseln die besten Angebote: Für ein Remis ist Winamax aktuell stark aufgestellt, während Bet365 beim Markt „Beide Teams treffen“ attraktive Notierungen liefert. Ein Quotenvergleich lohnt sich auch wegen möglicher Quotenboosts.

Wann und wo wird Liverpool FC gegen Paris Saint-Germain übertragen?

Das Rückspiel des Viertelfinals steigt am Dienstag, 14.04.2026, um 21:00 Uhr in Anfield und wird in Deutschland live bei Prime Video von Amazon Prime übertragen. Nur Abonnenten können die Partie dort per Stream verfolgen.