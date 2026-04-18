Fußball heute live im TV – Wer überträgt FC Bayern – VfB Stuttgart im Free-TV?

Am Sonntag, 19. April 2026, um 17:30 Uhr steigt in der Allianz Arena das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart. Es ist das Duell des 30. Spieltags, in dem die Münchner sich vorzeitig die Meisterschaft sichern können. Wer das Spiel in Deutschland live sehen will, muss auf DAZN Deutschland setzen – ein Free-TV-Signal gibt es nicht.

Übertragung: nur bei DAZN Deutschland

Die Partie wird exklusiv von DAZN Deutschland übertragen. Für Fußballfans in Deutschland heißt das: Bayern gegen Stuttgart läuft live ausschließlich im Stream. Im klassischen Fernsehen ist das Spiel nicht zu sehen, denn eine Free-TV-Übertragung ist ausgeschlossen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 30 | Allianz Arena | - 17:30 FC Bayern München S S S S S - : - VfB Stuttgart S N S N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Tabelle der Bundesliga Top 5

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München S U S S S > 29 24 4 1 105 27 78 76 2 Borussia Dortmund S S S N N > 30 19 7 4 61 31 30 64 3 ▲ RB Leipzig N S S S S > 30 18 5 7 59 37 22 59 4 ▼ VfB Stuttgart U S S N S > 29 17 5 7 60 38 22 56 5 ▲ TSG 1899 Hoffenheim U N N U S > 30 16 6 8 59 44 15 54 Champions League

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Formstarke Bayern gegen ambitionierte Schwaben

Der FC Bayern reist mit 76 Punkten als Tabellenführer in das Heimspiel und hat an der heimischen Bilanz kaum etwas auszusetzen: zwölf Siege, ein Remis und nur eine Niederlage in der Allianz Arena sprechen für sich. Auch das Torverhältnis von 105:27 unterstreicht die Dominanz der Münchner, die zuletzt mit einem 5:0-Auswärtssieg beim FC St. Pauli ihre Stärke untermauerten. Unter Vincent Kompany gewann der Rekordmeister zudem seine vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben.

Der VfB Stuttgart geht als Tabellendritter mit 56 Zählern in die Begegnung und kämpft ebenfalls um einen Platz in der nächsten UEFA-Champions-League-Saison. Auswärts stehen für die Schwaben bislang sechs Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche. Das jüngste 4:0 gegen den Hamburger SV zeigt, dass das Team von Sebastian Hoeneß in guter Verfassung anreist.

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Direkter Vergleich klar in Bayerns Händen

Auch die jüngere Bilanz spricht für die Münchner: In den letzten fünf Duellen setzte sich Bayern viermal durch, Stuttgart gewann einmal. Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschied der FC Bayern deutlich mit 5:0 für sich.

Bayern München empfängt den VfB Stuttgart am 19.04.2026 um 17:30 Uhr in der Allianz Arena im Rahmen der Bundesliga, 30. Spieltag. Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland. Läuft das Spiel im Free TV? Nein.

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