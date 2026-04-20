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Fußball heute live im TV – Wer überträgt FC Bayern – VfB Stuttgart im Free-TV?

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🇩🇪

Am Sonntag, 19. April 2026, um 17:30 Uhr steigt in der Allianz Arena das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart. Es ist das Duell des 30. Spieltags, in dem die Münchner sich vorzeitig die Meisterschaft sichern können. Wer das Spiel in Deutschland live sehen will, muss auf DAZN Deutschland setzen – ein Free-TV-Signal gibt es nicht.

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Fußball heute: FC Bayern kürt sich erneut zum Meister – Nr. 35!

Harry Kane vom FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 4:0 gegen den VfB Stuttgart am 19. April 2026 in der Allianz Arena – der englische Torjäger wird von seinen Mitspielern, darunter Nicolas Jackson (#11) und Josip Stanišić (#44), freudig umringt. Leonhard Simon / Getty Images
Harry Kane vom FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 4:0 gegen den VfB Stuttgart am 19. April 2026 in der Allianz Arena – der englische Torjäger wird von seinen Mitspielern, darunter Nicolas Jackson (#11) und Josip Stanišić (#44), freudig umringt. Leonhard Simon / Getty Images

Übertragung: nur bei DAZN Deutschland

Bundesliga
19.4.2026
- 17:30
FC Bayern München
4.13
xG
1.14
4 2
VfB Stuttgart
Allianz Arena

Die Partie wird exklusiv von DAZN Deutschland übertragen. Für Fußballfans in Deutschland heißt das: Bayern gegen Stuttgart läuft live ausschließlich im Stream. Im klassischen Fernsehen ist das Spiel nicht zu sehen, denn eine Free-TV-Übertragung ist ausgeschlossen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 30
| Allianz Arena | 19.4.2026-17:30
FC Bayern München
S S S S S
4 : 2
4.13
xG
1.14
Endergebnis
VfB Stuttgart
S N S N S
Raphaël Guerreiro
31'
Nicolas Jackson
33'
A. Davies
37'
Harry Kane
52'
Chris Führich
21'
Chema Andrés
89'
| Schiedsrichter: S. Storks | Halbzeit: 3-1
Tore
21'
Tor
Chris Führich (Assist: B. El Khannouss)
Tor
Raphaël Guerreiro (Assist: Jamal Musiala)
31'
Tor
Nicolas Jackson (Assist: Luis Díaz)
33'
Tor
A. Davies (Assist: Luis Díaz)
37'
Tor
Harry Kane
52'
89'
Tor
Chema Andrés (Assist: A. Karazor)
40
J. Urbig
19
A. Davies
21
H. Ito
3
Min-jae Kim
44
J. Stanišić
8
Leon Goretzka
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
22
Raphaël Guerreiro
11
Nicolas Jackson
33
Alexander Nübel
3
R. Hendriks
24
J. Chabot
29
Finn Jeltsch
4
J. Vagnoman
6
Angelo Stiller
16
A. Karazor
18
Jamie Leweling
10
Chris Führich
11
B. El Khannouss
8
Tiago Tomás
field field

Tabelle der Bundesliga Top 5

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
U S S S S
>
30
25
4
1
109
29
80
79
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
S S S N N
>
30
19
7
4
61
31
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
N S S S S
>
30
18
5
7
59
37
22
59
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
S S N S N
>
30
17
5
8
62
42
20
56
5
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
U N N U S
>
30
16
6
8
59
44
15
54
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs

Formstarke Bayern gegen ambitionierte Schwaben

Der FC Bayern reist mit 76 Punkten als Tabellenführer in das Heimspiel und hat an der heimischen Bilanz kaum etwas auszusetzen: zwölf Siege, ein Remis und nur eine Niederlage in der Allianz Arena sprechen für sich. Auch das Torverhältnis von 105:27 unterstreicht die Dominanz der Münchner, die zuletzt mit einem 5:0-Auswärtssieg beim FC St. Pauli ihre Stärke untermauerten. Unter Vincent Kompany gewann der Rekordmeister zudem seine vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben.

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Der VfB Stuttgart geht als Tabellendritter mit 56 Zählern in die Begegnung und kämpft ebenfalls um einen Platz in der nächsten UEFA-Champions-League-Saison. Auswärts stehen für die Schwaben bislang sechs Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche. Das jüngste 4:0 gegen den Hamburger SV zeigt, dass das Team von Sebastian Hoeneß in guter Verfassung anreist.

Bundesliga heute Tabelle: Wie wird der FC Bayern am nächsten Spieltag Deutscher Meister?
Bundesliga heute Tabelle: Wie wird der FC Bayern am nächsten Spieltag Deutscher Meister?

Direkter Vergleich klar in Bayerns Händen

Auch die jüngere Bilanz spricht für die Münchner: In den letzten fünf Duellen setzte sich Bayern viermal durch, Stuttgart gewann einmal. Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschied der FC Bayern deutlich mit 5:0 für sich.

Bayern München empfängt den VfB Stuttgart am 19.04.2026 um 17:30 Uhr in der Allianz Arena im Rahmen der Bundesliga, 30. Spieltag. Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland. Läuft das Spiel im Free TV? Nein.

Liveticker heute 4:1 FC Bayern gegen VFB Stuttgart

18:45 Uhr

4:1

Kane kommt in der 2.Hälfte für Musiala, Olise kommt für Luis Diaz – und dann steht es 4:1 ! Kane mit seinem Tor Nr. 32!

18:19 Uhr

Bayern ist so gut wie Deutscher Meister

Derzeit hat man 15 Punkte Vorsprung in der Tabelle nach einer starken 1.Halbzeit mit 3 Toren in nur 7 Minuten!

18:07 Uhr

3:1

Was geht hier ab? 7 Minuten später und es steht 3:1. – Doppelpack von Nicolas Jackson und dann noch Alphonso Davies hinterher. Spiel gedreht.

18:04 Uhr

Ausgleich

Raphaël Guerreiro mit dem verdienten Ausgleich!

17:56 Uhr

1:0 für Stuttgart

Führich bringt die Gäste in Führung! Flacher Schuß ins rechte Eck!

17:48 Uhr

Die Bayern bestimmen

65% Ballbesitz für die Bayern, 2 Torschüsse und eine Ecke. Wann fällt hier das Führungstor?

17:30 Uhr

Anpfiff

Pünktlich geht es los in München!

17:02 Uhr

Anpfiff

Offizielle Aufstellung Bayern
So startet der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart:

Urbig – Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Davies, Ito, Guerreiro, Stanišić.

Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Tah, Kane, Olise, Laimer, Ofli, Ndiaye, Pavlović.

15:04 Uhr

Um 17:30 Uhr geht es los!

Anstoß in der Allianz Arena zum 1.Titelgewinn des Jahres?

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