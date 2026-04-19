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Fußball heute live im TV – 3:1 Wer überträgt FC Bayern gegen VfB Stuttgart im Free-TV!

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Am Sonntag, 19. April 2026, um 17:30 Uhr steigt in der Allianz Arena das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart. Es ist das Duell des 30. Spieltags, in dem die Münchner sich vorzeitig die Meisterschaft sichern können. Wer das Spiel in Deutschland live sehen will, muss auf DAZN Deutschland setzen – ein Free-TV-Signal gibt es nicht.

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Harry Kane bejubelt den Sieg des FC Bayern München gegen Real Madrid CF im Viertelfinale der UEFA Champions League am 15. April 2026 in der Fußball Arena München. (Adam Pretty / Getty Images)
Harry Kane bejubelt den Sieg des FC Bayern München gegen Real Madrid CF im Viertelfinale der UEFA Champions League am 15. April 2026 in der Fußball Arena München. (Adam Pretty / Getty Images)

Übertragung: nur bei DAZN Deutschland

Bundesliga
19.4.2026
- 17:30
FC Bayern München
- -
VfB Stuttgart
Allianz Arena
Vorschau: Combo Gewinner : FC Bayern München und +1.5 Tore

Die Partie wird exklusiv von DAZN Deutschland übertragen. Für Fußballfans in Deutschland heißt das: Bayern gegen Stuttgart läuft live ausschließlich im Stream. Im klassischen Fernsehen ist das Spiel nicht zu sehen, denn eine Free-TV-Übertragung ist ausgeschlossen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 30
| Allianz Arena | 19.4.2026-17:30
FC Bayern München
S S S S S
- : -
VfB Stuttgart
S N S N S
| Schiedsrichter: S. Storks
Vorschau: Combo Gewinner : Bayern München und +1.5 Tore
40
J. Urbig
19
A. Davies
21
H. Ito
3
Min-jae Kim
44
J. Stanišić
8
Leon Goretzka
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
22
Raphaël Guerreiro
10
Jamal Musiala
11
Nicolas Jackson
33
Alexander Nübel
3
R. Hendriks
24
J. Chabot
29
Finn Jeltsch
4
J. Vagnoman
6
Angelo Stiller
16
A. Karazor
10
Chris Führich
11
B. El Khannouss
18
Jamie Leweling
8
Tiago Tomás
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Tabelle der Bundesliga Top 5

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S U S S S
>
29
24
4
1
105
27
78
76
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
S S S N N
>
30
19
7
4
61
31
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
N S S S S
>
30
18
5
7
59
37
22
59
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
U S S N S
>
29
17
5
7
60
38
22
56
5
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
U N N U S
>
30
16
6
8
59
44
15
54
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs

Formstarke Bayern gegen ambitionierte Schwaben

Der FC Bayern reist mit 76 Punkten als Tabellenführer in das Heimspiel und hat an der heimischen Bilanz kaum etwas auszusetzen: zwölf Siege, ein Remis und nur eine Niederlage in der Allianz Arena sprechen für sich. Auch das Torverhältnis von 105:27 unterstreicht die Dominanz der Münchner, die zuletzt mit einem 5:0-Auswärtssieg beim FC St. Pauli ihre Stärke untermauerten. Unter Vincent Kompany gewann der Rekordmeister zudem seine vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben.

Der VfB Stuttgart geht als Tabellendritter mit 56 Zählern in die Begegnung und kämpft ebenfalls um einen Platz in der nächsten UEFA-Champions-League-Saison. Auswärts stehen für die Schwaben bislang sechs Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche. Das jüngste 4:0 gegen den Hamburger SV zeigt, dass das Team von Sebastian Hoeneß in guter Verfassung anreist.

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Direkter Vergleich klar in Bayerns Händen

Auch die jüngere Bilanz spricht für die Münchner: In den letzten fünf Duellen setzte sich Bayern viermal durch, Stuttgart gewann einmal. Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschied der FC Bayern deutlich mit 5:0 für sich.

Bayern München empfängt den VfB Stuttgart am 19.04.2026 um 17:30 Uhr in der Allianz Arena im Rahmen der Bundesliga, 30. Spieltag. Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland. Läuft das Spiel im Free TV? Nein.

Liveticker heute 3:1 FC Bayern gegen VFB Stuttgart

18:19 Uhr

Bayern ist so gut wie Deutscher Meister

Derzeit hat man 15 Punkte Vorsprung in der Tabelle nach einer starken 1.Halbzeit mit 3 Toren in nur 7 Minuten!

18:07 Uhr

3:1

Was geht hier ab? 7 Minuten später und es steht 3:1. – Doppelpack von Nicolas Jackson und dann noch Alphonso Davies hinterher. Spiel gedreht.

18:04 Uhr

Ausgleich

Raphaël Guerreiro mit dem verdienten Ausgleich!

17:56 Uhr

1:0 für Stuttgart

Führich bringt die Gäste in Führung! Flacher Schuß ins rechte Eck!

17:48 Uhr

Die Bayern bestimmen

65% Ballbesitz für die Bayern, 2 Torschüsse und eine Ecke. Wann fällt hier das Führungstor?

17:30 Uhr

Anpfiff

Pünktlich geht es los in München!

17:02 Uhr

Anpfiff

Offizielle Aufstellung Bayern
So startet der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart:

Urbig – Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Davies, Ito, Guerreiro, Stanišić.

Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Tah, Kane, Olise, Laimer, Ofli, Ndiaye, Pavlović.

15:04 Uhr

Um 17:30 Uhr geht es los!

Anstoß in der Allianz Arena zum 1.Titelgewinn des Jahres?

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