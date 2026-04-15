Rückspiel in der Champions League: Bayern empfängt Real Madrid

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League trifft der FC Bayern heute auf Real Madrid. Die Münchner gehen mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie in der Allianz Arena. Für die Königlichen zählt damit nur ein Sieg, um noch ins Halbfinale einzuziehen. Das Spiel beginnt um 21 Uhr und wird nur bei DAZN gezeigt, ab 23 Uhr gibt es die ZDF Zusammenfassung der Spiele im Viertelfinale.

Spielbericht: Fußball heute Ergebnis 4:3 (6:4): Bayern erreichen Halbfinale der Champions League

Champions League FC Arsenal 0.67 xG 0.23 0 0 Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München 1.97 xG 2.27 4 3 Real Madrid

DAZN zeigt das Topduell live

Die Partie zwischen dem FC Bayern und Real Madrid wird heute Abend vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen. Anstoß ist um 21 Uhr, die Übertragung startet bereits um 20.15 Uhr. Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht.

Wer kein passendes Abo besitzt, kann dennoch auf dem Laufenden bleiben: SPORT BILD.de bietet einen Live-Ticker zum Spiel an.

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Begegnung: FC Bayern – Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

Spielort: Allianz Arena, München

Hinspiel: 2:1 für die Bayern

Schiedsrichter: Slavko Vinčić (Slowenien)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker heute FC Bayern gegen Real Madrid 4:3 (6:4)

22:55 Uhr Bayern im Halbfinale! Der FC Bayern hat sich zum 22. Mal für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Im umkämpften Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Münchner mit 4:3 (2:3) durch und stehen damit erneut in der Runde der letzten Vier. Dort wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai – das Rückspiel steigt in München.



22:49 Uhr 3:3! Luiz Diaz mit dem 3:3 kurz vor Ende – Steht Bayern nun im Halbfinale?



22:39 Uhr Noch 12 Minuten zu spielen! Es wird hitzig hier, noch 12 Minuten zu spielen! Rüdiger muss aufpassen nach einer Gelben Karte, dass er nicht vom Platz fliegt. Vincent Kompany hat auch schon eine Gelbe kassiert. Ansonsten sind alle gelb verwarnten, die im Halbfinale fehlen würden, bisher verschont geblieben.



22:22 Uhr 60.Spielminute - Musiala für Gnabry Nun darf Musiala noch eine halbe Stunde ran, Gnabry geht glücklos vom Platz.



22:05 Uhr Anpfiff 2-Hälfte Es geht weiter, ein Wechsel bei den Bayern, für Stanisic kommt Davies.



21:59 Uhr Halbzeit - es steht 4:4 nach 2 Spielen Hier ist noch nichts entschieden! Und bevor es nicht abgepfiffen wird, ist es nicht vorbei. Wir sehen hier nein selten spannendes Fußballspiel!



21:45 Uhr 3:2! Was ist hier los? Mbappe mit einem schnellen Konter und es steht 3:2!



21:41 Uhr Harry Kane mir dem 2:2 Wer sonst? Harry Kane macht das 2:2 – und das ist verdient und hat sich angekündigt!



21:32 Uhr 2:1 für Madrid Der „türkische Messi“ Arda Güler mit dem 2:1 per Freistoß – über die Mauer gezirkelt – Neuer war noch dran, sah aber nicht glücklich aus!

21:10 Uhr Ausgleich Ausgleich! 8.Minute – Kimmich mit einer Ecke – Aleksandar Pavlović ist mit dem Kopf da. Das war einfach! Nun ist hier Feuer im Spiel. Vinícius Júnior wird danach verwarnt, geht Kimmich an.



Champions League FC Arsenal 0.67 xG 0.23 0 0 Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München 1.97 xG 2.27 4 3 Real Madrid

Am vergangenen Dienstag feierte der FC Bayern im Bernabéu den ersten Sieg seit 25 Jahren gegen Real Madrid. Luis Diaz und Harry Kane trafen für die Münchner, Kylian Mbappé verkürzte für die Gastgeber noch.

Vor dem Rückspiel zeigte sich Vincent Kompany (40) respektvoll gegenüber dem Gegner: „Sicherlich eine der großen Sachen ist, dass wir Real sehr respektieren. Das haben wir schon vor dem Bernabéu so gemacht, das machen wir immer noch. Wir bereiten uns auf die beste Version von Real vor, die hat man wohl gegen Manchester City gesehen. Die Ergebnisse gerade sind kein Abbild des Talentes, das sie in sich tragen. Es ist immer noch eine der besten Mannschaften Europas.“

Auch Real Madrid gibt sich vor dem Duell nicht geschlagen. Real-Coach Álvaro Arbeloa (43) kündigte einen entschlossenen Auftritt an: „Bayern ist überzeugt, dass sie mit dem Vorsprung, den sie haben, und dem Heimvorteil die Favoriten sind. Aber sie treffen auf Real Madrid, und ich bin sicher, dass wir ihnen einen großen Kampf liefern werden.“

Bayern oder Real Madrid – wer setzt sich durch und zieht ins Halbfinale ein? Hält Manuel Neuer erneut einen starken Abend fest, wie schon vor einer Woche? Und was ist mit Mbappé und Vini? Antworten gibt es am Mittwoch ab 21 Uhr.