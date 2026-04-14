Fußball heute live im TV: Wer überträgt FC Bayern – Real Madrid im Free-TV & Stream?

Am Mittwoch, 15.04.2026, steigt in der Allianz Arena das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Anstoß ist um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN – ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Das Hinspiel hatten die Münchner in Madrid mit 2:1 für sich entschieden und nehmen diesen knappen Vorsprung mit nach Hause.

Übertragung: So sehen Fans Bayern gegen Real Madrid live

Damit ist klar, wo das Königsklassen-Duell im Fernsehen und Stream zu verfolgen ist: DAZN zeigt Bayern München gegen Real Madrid live in Deutschland. Wer nach einer Free-TV-Übertragung sucht, wird enttäuscht, denn die Begegnung wird nicht frei empfangbar ausgestrahlt. Für Champions League heute im TV ist DAZN also die einzige Anlaufstelle.

Begegnung: Bayern München gegen Real Madrid

Datum: Mittwoch, 15.04.2026, 21:00 Uhr

Bewerb: Champions League, Viertelfinale Rückspiel

Ergebnis Hinspiel: 2:1-Auswärtssieg für Bayern München

Wer überträgt das Spiel? DAZN Deutschland

Läuft das Spiel im Free TV? Nein

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Formkurve und Weg ins Viertelfinale

Bayern geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell. In der Champions League ist der Rekordmeister in den vergangenen fünf Partien ungeschlagen, dazu kommen fünf Siege in Serie in allen Wettbewerben. Zuletzt setzte sich der FCB deutlich mit 5:0 beim FC St. Pauli durch.

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Auch der Weg in die Runde der letzten acht war überzeugend: Im Playoff gegen Celtic Glasgow behielt Bayern mit 2:1 in Schottland und 1:1 daheim die Oberhand, ehe im Achtelfinale Atalanta Bergamo klar aus dem Weg geräumt wurde (6:1 auswärts, 4:1 zu Hause).

Real Madrid präsentierte sich in der Königsklasse ebenfalls stark, landete in der Ligaphase aber nur auf Rang 9 und musste deshalb über die Playoffs gehen. Dort setzte sich das Team zunächst gegen SL Benfica durch (1:0 auswärts, 2:1 daheim) und anschließend gegen Manchester City (3:0 zu Hause, 2:1 auswärts). Im Hinspiel gegen Bayern reichte es dann allerdings nur zu einem 1:2. Die aktuelle Form ist wechselhafter: In den letzten fünf Pflichtspielen stehen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen, zuletzt ein 1:1 gegen Girona.

Direkter Vergleich und die Schlüsselspieler

Auch der Blick auf die jüngsten Duelle fällt leicht pro Bayern aus. In den vergangenen fünf direkten Aufeinandertreffen holten die Münchner zwei Siege, dazu kamen zwei Unentschieden und ein Real-Erfolg. Das letzte Kapitel dieser Rivalität schrieb das Hinspiel am 07.04.2026 in Madrid, als Bayern mit 2:1 gewann.

Im Fokus stehen dabei vor allem die Offensivkräfte beider Teams. Bei Bayern ist Harry Kane der treffsicherste Mann der laufenden Champions-League-Saison: Der Stürmer kommt auf 11 Tore und ist damit die zentrale Anspielstation im Strafraum. Michael Olise ist der wichtigste Vorlagengeber der Münchner und steht bei 7 Assists.

Real setzt dagegen auf die individuelle Klasse von Kylian Mbappé, der in der Champions League bereits 14 Treffer erzielt hat. Die kreative Hauptrolle übernimmt Vinícius Jr. mit 6 Assists. Dahinter folgen Federico Valverde und Arda Güler, die jeweils 4 Vorlagen beigesteuert haben.

Favoritenrolle, Quoten und Wett-Tipps

Die Buchmacher sehen Bayern leicht vorne. Für einen Heimsieg wird bei Interwetten derzeit etwa Quote 1.60 angeboten, ein Erfolg Reals ist bei NEO.bet mit 5.05 notiert. Das Unentschieden liegt bei Winamax bei rund 5.70. Beim Markt „Beide Teams treffen“ steht „Ja“ bei Betway mit 1.38 am besten, „Nein“ ist bei ADMIRALBET mit 3.15 gelistet.

Wett Tipp 1: Heimsieg Bayern (Tipp 1). Die Begründung liegt auf der Hand: Heimvorteil, der starke Rhythmus der vergangenen Wochen und das 2:1 aus dem Hinspiel geben den Münchnern die bessere Ausgangslage.

Wett Tipp 2: Beide Mannschaften treffen – Ja. Beide Teams verfügen mit Kane und Mbappé über Ausnahmestürmer, dazu kommen kreative Außenbahnen mit viel Tempo. Das spricht für Chancen auf beiden Seiten.

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Die wichtigsten Fragen zur Begegnung

Wer ist der Favorit bei Bayern München gegen Real Madrid?

Bayern München geht als leichter Favorit ins Rückspiel, nicht zuletzt wegen des 2:1-Auswärtssiegs im Hinspiel und der starken Form in den letzten Wochen. Real Madrid bleibt aber durch Spieler wie Mbappé und Vinícius Jr. stets brandgefährlich und kann mit einem mutigen Auftritt alles drehen.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Die besten Quoten für die einzelnen Spielausgänge variieren je nach Buchmacher; aktuell gibt es sehr attraktive Werte für Bayern bei Interwetten (Tipp 1) und für Real bei NEO.bet (Tipp 2). Ein Vergleich der Wettanbieter lohnt sich vor der Wettabgabe, um die besten Konditionen zu finden.

Wann und wo wird Bayern München gegen Real Madrid übertragen?

Das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League findet am Mittwoch, 15.04.2026 um 21:00 in der Allianz Arena statt. In Deutschland überträgt DAZN die Partie live, Fans können das Spiel im DAZN-Stream verfolgen.

Wer die Partie live verfolgen will, findet die Übertragung ausschließlich bei DAZN – parallel lohnt sich ein Blick auf die Übersicht zu Fußball-Live-Übertragungen im Fernsehen für weitere Sender- und Stream-Hinweise. Vor dem Anpfiff empfiehlt sich zudem ein letzter Quotenvergleich.