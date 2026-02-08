Fußball heute live im TV: Wer zeigt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live?

Am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr erwartet die Fußballwelt ein spannendes Spitzenspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern München trifft auf die TSG Hoffenheim. Dieses Duell erinnert an den legendären 16. Spieltag der Saison 2008/09, als Hoffenheim als Aufsteiger in München für Furore sorgte. Die Begegnung verspricht, erneut für Aufregung und packenden Fußball zu sorgen. Fans und Experten sind gespannt, ob die TSG das Kunststück wiederholen kann. Bayern ist aktueller Tabellenerster, 1899 Hoffenheim steht auf Platz 3. Im Free-TV wird das Bundesliga-Topspiel nicht übertragen, sondern ab 17:30 Uhr braucht man ein DAZN Abo, um das Spiel zu schauen!

DAZN oder Sky: Wer überträgt FC Bayern vs. Hoffenheim?

Am Sonntag zeigt DAZN das abschließende Spiel des 21. Bundesliga-Spieltags zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. Anders als bei anderen Sendern fällt die Sonntags-Konstellation zugunsten von DAZN aus; Sky ist für diese Partie nicht als Überträger genannt. Die Übertragung umfasst Vorberichte, Live-Kommentar und Reporter-Einblendungen – die Live-Übertragung ist über App, Website sowie Pay-TV verfügbar.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 21 | Allianz Arena | - 17:30 FC Bayern München S S N S U - : - TSG 1899 Hoffenheim S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Übertragungsbeginn, Vorberichte und Moderation

Die Vorberichte starten um 16.45 Uhr, das eigentliche Spiel beginnt um 17.30 Uhr in der Allianz-Arena. Für die Live-Übertragung stellt DAZN das folgende Team: Lukas Schönmüller als Moderator, Freddy Harder am Mikrofon als Kommentator, Michael Ballack als Experte und Marco Hagemann als Reporter am Spielfeldrand. Beachten: DAZN ist kostenpflichtig und für die Bundesliga ist das Abonnement DAZN Unlimited erforderlich.

Sportlicher Kontext: Formkurven vor dem Anpfiff

Der Rekordmeister zeigte nach einer starken Hinrunde zuletzt Schwankungen: Zunächst setzte es ein 1:2 gegen den FC Augsburg, anschließend ein 2:2 gegen den HSV. Zudem fiel Harry Kane unter der Woche wiederholt krank aus. Hoffenheim präsentiert sich aktuell in besserer Verfassung: Die Kraichgauer fuhren fünf Ligasiege in Folge ein und stehen derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, während sich das Klub-Management mit dem Weggang von Tim Jost bereits der vierten Veränderung in der Führungsetage innerhalb weniger Wochen gegenübersieht.