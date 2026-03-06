Fußball heute im TV: So siehst du das heutige Spiel der Bayern vs. Mönchengladbach im Free-TV & Livestream

Fußball heute live im TV: Wer überträgt FC Bayern – Mönchengladbach im Free-TV/Stream? Am Freitag, 6. März 2026, trifft der FC Bayern in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach (25. Spieltag) — Anstoß ist um 20:30 Uhr. Die Übertragung läuft live im Pay-TV bei Sky; namentlich auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD. Ein kostenloser Free-TV-Stream steht laut vorliegenden Informationen nicht zur Verfügung. Zuschauer brauchen ein Sky-Abonnement oder einen entsprechenden Streamingzugang, wenn sie das Spiel live verfolgen wollen.

Spiel- und Ergebnisbericht: Bayern gewinnen 4:1 gegen Mönchengladbach

TV-Übertragung: Sky zeigt FC Bayern – Mönchengladbach

Die Live-Übertragung der Partie übernimmt Sky exklusiv im Pay-TV. Genannt werden die Sender Sky Bundesliga 1 sowie Sky Bundesliga UHD; demnach ist die Begegnung nicht im Free-TV empfangbar. Gleichzeitig beginnt Sky üblicherweise mit einer Vorberichterstattung vor Anstoß, in der Aufstellungen, aktuelle Form und taktische Ansätze besprochen werden. Zuschauer ohne klassisches Pay-TV sollten prüfen, ob ihr Sky-Streamingzugang das UHD-Angebot unterstützt und die technischen Voraussetzungen für hochauflösende Streams vorhanden sind.

Liveticker heute FC Bayern gegen Mönchengladbach

21:45 Uhr Nur noch 4:1 für die Bayern Der 17.Jährige eingewechselte Wael Mohya mit dem 4:1 Abstaubertor!

21:45 Uhr 4:0 für die Bayern 79.Spielminute – 4:0 durch Nicolas Jackson

21:45 Uhr 3:0 für die Bayern Musiala darf sich in die Torschützenliste per Elfmeter eintragen, Reitz bekommt die Rote nach Foulspiel. Urbig kommt zur Halbzeit für Neuer, der die letzten zwei Spiele wegen einem Muskelfaserriss aussetzen musste, ist unsicher, ob er nun nur geschont wird.

21:25 Uhr 2:0 für die Bayern Luis Diaz gibt dieses Mal die Vorlage für das 2:0 durch Konrad Laimer

21:05 Uhr 1:0 für die Bayern Luis Diaz nach Vorlage von Goretzka zum 1:0 in der 33.Spielminute.

20:00 Uhr Das sagt Gladbach-Trainer Polanski Wir kennen die herausragenden Qualitäten der Bayern. Es geht darum, als Mannschaft dorthin zu fahren und sich so zu präsentieren, dass wir den Glauben haben, bestehen zu können. Dafür brauchen wir absolute Leistungsbereitschaft. Wir müssen konzentriert, aggressiv in den Zweikämpfen und gleichzeitig klug mit Ball agieren.

18:45 Uhr Warum die Bayern so gerne den Spieltag eröffnen In den vergangenen 15 Freitagsspielen in der Bundesliga blieb der FCB unbesiegt (zwölf Siege, drei Remis) – die letzte Niederlage gab es aber ausgerechnet zuhause gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Januar 2022 (1:2).

10:00 Uhr Bayern ohne wichtige Spieler Die Schlagzeilen vor dem Anpfiff bestimmen jedoch die Ausfälle.

Termin, Ort und Anstoßzeit

Das Spiel findet am Freitag, 6. März 2026, um 20:30 Uhr in der Allianz Arena statt und gehört zum 25. Spieltag der Bundesliga-Saison. Für Zuschauer im Stadion gelten die üblichen Einlass- und Sicherheitsregelungen; für TV-Zuschauer empfiehlt sich das Einschalten zur Vorberichterstattung, um letzte Informationen zu Aufstellungen und Spielerzuständen zu erhalten. Zudem sollten Streamingnutzer rechtzeitig prüfen, ob ihre Internetverbindung und das Endgerät Live-Streams in UHD zuverlässig wiedergeben.

Formkurve, Tabellenlage und Personal

Bayern München führt die Tabelle mit 63 Punkten und einer Bilanz von 20 Siegen, 3 Unentschieden und einer Niederlage an. Unter Trainer Vincent Kompany zeigten sich die Münchner besonders in der Allianz Arena stark: 10 von 12 Heimspielen wurden dort gewonnen. Borussia Mönchengladbach steht derzeit auf Platz 12 mit 25 Punkten (6 Siege, 7 Unentschieden, 11 Niederlagen) und hofft nach dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Union Berlin auf mehr Konstanz in Auswärtsspielen, wo den Gästen erst 3 Siege aus 12 Partien gelungen sind.

Vor dem Anpfiff fehlen beim FC Bayern mehrere wichtige Spieler: Hiroki Ito und Alphonso Davies fallen mit Muskelfaserrissen aus. Torjäger Harry Kane steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Diese Ausfälle beeinflussen die Mannschaftsaufstellung und die taktische Herangehensweise; die offiziellen Startformationen werden kurz vor Spielbeginn in der Vorberichterstattung bekanntgegeben. Aktuelle Aufstellungen — darunter Hinweise zur fehlenden Beteiligung von Kane — sind separat abrufbar.

Direktduelle, Quoten und Liveticker

Die jüngsten direkten Duelle sprechen klar für Bayern: Die letzten fünf Begegnungen gewann der Rekordmeister, das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 3:0 für Bayern. Für Sportwetter notieren Buchmacher unterschiedliche Quoten: Ein Heimsieg Bayern liegt bei Interwetten bei 1,15, ein Unentschieden bei Winamax bei 12,00 und ein Auswärtssieg von Gladbach bei Betano bei 22,00. Die Wettoption „Beide Teams treffen – Ja“ wird bei Tipico mit 1,83 gelistet, während Interwetten für „Nein“ eine 2,00 angibt.

Für Nutzer, die das Spiel ohne TV verfolgen möchten, gibt es Liveticker-Angebote, die das Spielgeschehen in Echtzeit dokumentieren. In der Vorberichterstattung laufen zudem Live-Updates zu Ausfällen und Aufstellungen, etwa die Meldung „Bayern ohne wichtige Spieler“ mit den genannten Ausfällen. Wettfreudige Zuschauer und Tippinteressierte sollten Quoten vergleichen und die jeweiligen Konditionen prüfen.