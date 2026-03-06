+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute live im TV – 4:1 – Wer überträgt FC Bayern – Mönchengladbach im Free-TV/Stream?

LIVEvon

Am heutigen Freitag, 06.03.2026, um 20:30 Uhr trifft der Bayern München in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach (25. Spieltag). Die Partie wird live bei Sky übertragen — unter anderem auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD — ist jedoch nicht im Free-TV zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den relevanten Streaming-Optionen finden Zuschauer hier kompakt zusammengefasst. Die Aufstellungen ohne Goalgetter Kane gibt es hier.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

Spiel- und Ergebnisbericht: Bayern gewinnen 4:1 gegen Mönchengladbach

Manuel Neuer vom FC Bayern München in der Uefa Champions League gegen Lazio im März 2024. (Depositphotos.com/canno73)
Manuel Neuer vom FC Bayern München in der Uefa Champions League gegen Lazio im März 2024. (Depositphotos.com/canno73)

TV-Übertragung: Wer zeigt Bayern – Mönchengladbach?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach überträgt Sky live im Pay-TV. Zuschauer können das Spiel auf den Sky-Bundesliga-Kanälen verfolgen; namentlich werden Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD als Sender genannt. Ein kostenloser Free-TV-Stream steht laut vorliegenden Informationen nicht zur Verfügung. Fans sollten für die Live-Verfolgung ein Sky-Abonnement oder einen entsprechenden Streamingzugang bereithalten.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 25
| Allianz Arena | 6.3.2026-20:30
FC Bayern München
S S S S S
4 : 1
2.98
xG
1.04
Endergebnis
Borussia Mönchengladbach
U U N N S
Luis Díaz
33'
Konrad Laimer
45'+1'
Jamal Musiala
57'
Nicolas Jackson
79'
Wael Mohya
89'
| Schiedsrichter: R. Schröder | Halbzeit: 2-0
1
Manuel Neuer
20
Tom Bischof
3
Min-jae Kim
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
8
Leon Goretzka
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
42
Lennart Karl
11
Nicolas Jackson
33
M. Nicolas
4
K. Diks
30
N. Elvedi
16
P. Sander
17
J. Castrop
7
K. Stöger
27
R. Reitz
29
J. Scally
38
H. Bolin
9
F. Honorat
15
H. Tabaković
field field
Tore
Tor
Luis Díaz (Assist: Leon Goretzka)
33'
Tor
Konrad Laimer (Assist: Luis Díaz)
45'
+1
Elfmetertor
Jamal Musiala
57'
Tor
Nicolas Jackson (Assist: Lennart Karl)
79'
89'
Tor
Wael Mohya

Termin, Ort und Anstoßzeit

Die Partie findet am Freitag, den 6. März 2026, um 20:30 Uhr in der Allianz Arena statt und gehört zum 25. Spieltag der Bundesliga-Saison. Sky beginnt seine Vorberichterstattung in der Regel vor Anstoß mit Hintergrundberichten und Aufstellungen — ideal für Zuschauer, die noch letzte Infos zu Startformationen oder Taktik suchen. Gleichsam empfiehlt sich ein Blick auf die technischen Voraussetzungen für UHD-Streams, falls Zuschauer die Partie in hoher Bildqualität verfolgen möchten.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Aktuelle Form und Tabellenlage

Bayern München führt die Tabelle mit 63 Punkten und einer Bilanz von 20 Siegen, 3 Unentschieden und einer Niederlage an. Unter Trainer Vincent Kompany präsentierten sich die Münchner besonders zuhause stark: 10 von 12 Heimspielen wurden in der Allianz Arena gewonnen. Zuletzt feierte Bayern einen 3:2-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach rangiert derzeit auf Platz 12 mit 25 Punkten (6 Siege, 7 Unentschieden, 11 Niederlagen). Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin hofft Gladbachs Trainer Eugen Polański auf eine bessere Auswärtsbilanz — bisher gelangen den Gästen lediglich 3 Siege in 12 Auswärtspartien.

Bilanz der Direktduelle und Wett-Quoten

Die jüngsten direkten Duelle zwischen Bayern und Gladbach sprechen klar für die Münchner: Die letzten fünf Begegnungen gewann Bayern, das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 3:0-Auswärtssieg für den Rekordmeister. Für Sportwetter bieten Buchmacher unterschiedliche Quoten: Ein Heimsieg Bayern wird bei Interwetten mit 1,15 bewertet, ein Unentschieden bei Winamax mit 12,00, ein Sieg der Gäste bei Betano mit 22,00. Die Wette „Beide Teams treffen – Ja“ notiert Tipico mit 1,83, während Interwetten für „Nein“ eine 2,00 anbietet. Wer Angebote vergleichen möchte, findet bei Sportwetten-Vergleichsseiten zusätzliche Konditionen und Boni.

Die letzten Spiele gegeneinander

Bundesliga
6.3.2026
- 20:30
FC Bayern München
2.98
xG
1.04
4 1
Borussia Mönchengladbach
Allianz Arena
Bundesliga
25.10.2025
- 15:30
Borussia Mönchengladbach
0.79
xG
3.22
0 3
FC Bayern München
BORUSSIA-PARK
Bundesliga
10.5.2025
- 18:30
FC Bayern München
2 0
Borussia Mönchengladbach
Allianz Arena
Bundesliga
11.1.2025
- 18:30
Borussia Mönchengladbach
0 1
FC Bayern München
BORUSSIA-PARK
Bundesliga
3.2.2024
- 15:30
FC Bayern München
3 1
Borussia Mönchengladbach

Liveticker heute FC Bayern gegen Mönchengladbach

21:45 Uhr

Nur noch 4:1 für die Bayern

Der 17.Jährige eingewechselte Wael Mohya mit dem 4:1 Abstaubertor!
21:45 Uhr

4:0 für die Bayern

79.Spielminute – 4:0 durch Nicolas Jackson
21:45 Uhr

3:0 für die Bayern

Musiala darf sich in die Torschützenliste per Elfmeter eintragen, Reitz bekommt die Rote nach Foulspiel. Urbig kommt zur Halbzeit für Neuer, der die letzten zwei Spiele wegen einem Muskelfaserriss aussetzen musste, ist unsicher, ob er nun nur geschont wird.
21:25 Uhr

2:0 für die Bayern

Luis Diaz gibt dieses Mal die Vorlage für das 2:0 durch Konrad Laimer
21:05 Uhr

1:0 für die Bayern

Luis Diaz nach Vorlage von Goretzka zum 1:0 in der 33.Spielminute.
20:00 Uhr

Das sagt Gladbach-Trainer Polanski

Wir kennen die herausragenden Qualitäten der Bayern. Es geht darum, als Mannschaft dorthin zu fahren und sich so zu präsentieren, dass wir den Glauben haben, bestehen zu können. Dafür brauchen wir absolute Leistungsbereitschaft. Wir müssen konzentriert, aggressiv in den Zweikämpfen und gleichzeitig klug mit Ball agieren.
18:45 Uhr

Warum die Bayern so gerne den Spieltag eröffnen

In den vergangenen 15 Freitagsspielen in der Bundesliga blieb der FCB unbesiegt (zwölf Siege, drei Remis) – die letzte Niederlage gab es aber ausgerechnet zuhause gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Januar 2022 (1:2).
10:00 Uhr

Bayern ohne wichtige Spieler

Die Schlagzeilen vor dem Anpfiff bestimmen jedoch die Ausfälle. So fehlen den Gastgebern Hiroki Ito, Alphonso Davies (beide Muskelfaserriss). Und auch Torjäger Harry Kane ist nicht dabei:

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++