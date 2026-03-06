Fußball heute live im TV – 4:1 – Wer überträgt FC Bayern – Mönchengladbach im Free-TV/Stream?

Am heutigen Freitag, 06.03.2026, um 20:30 Uhr trifft der Bayern München in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach (25. Spieltag). Die Partie wird live bei Sky übertragen — unter anderem auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD — ist jedoch nicht im Free-TV zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den relevanten Streaming-Optionen finden Zuschauer hier kompakt zusammengefasst. Die Aufstellungen ohne Goalgetter Kane gibt es hier.

Spiel- und Ergebnisbericht: Bayern gewinnen 4:1 gegen Mönchengladbach

TV-Übertragung: Wer zeigt Bayern – Mönchengladbach?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach überträgt Sky live im Pay-TV. Zuschauer können das Spiel auf den Sky-Bundesliga-Kanälen verfolgen; namentlich werden Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD als Sender genannt. Ein kostenloser Free-TV-Stream steht laut vorliegenden Informationen nicht zur Verfügung. Fans sollten für die Live-Verfolgung ein Sky-Abonnement oder einen entsprechenden Streamingzugang bereithalten.

Termin, Ort und Anstoßzeit

Die Partie findet am Freitag, den 6. März 2026, um 20:30 Uhr in der Allianz Arena statt und gehört zum 25. Spieltag der Bundesliga-Saison. Sky beginnt seine Vorberichterstattung in der Regel vor Anstoß mit Hintergrundberichten und Aufstellungen — ideal für Zuschauer, die noch letzte Infos zu Startformationen oder Taktik suchen. Gleichsam empfiehlt sich ein Blick auf die technischen Voraussetzungen für UHD-Streams, falls Zuschauer die Partie in hoher Bildqualität verfolgen möchten.

Aktuelle Form und Tabellenlage

Bayern München führt die Tabelle mit 63 Punkten und einer Bilanz von 20 Siegen, 3 Unentschieden und einer Niederlage an. Unter Trainer Vincent Kompany präsentierten sich die Münchner besonders zuhause stark: 10 von 12 Heimspielen wurden in der Allianz Arena gewonnen. Zuletzt feierte Bayern einen 3:2-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach rangiert derzeit auf Platz 12 mit 25 Punkten (6 Siege, 7 Unentschieden, 11 Niederlagen). Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin hofft Gladbachs Trainer Eugen Polański auf eine bessere Auswärtsbilanz — bisher gelangen den Gästen lediglich 3 Siege in 12 Auswärtspartien.

Bilanz der Direktduelle und Wett-Quoten

Die jüngsten direkten Duelle zwischen Bayern und Gladbach sprechen klar für die Münchner: Die letzten fünf Begegnungen gewann Bayern, das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 3:0-Auswärtssieg für den Rekordmeister. Für Sportwetter bieten Buchmacher unterschiedliche Quoten: Ein Heimsieg Bayern wird bei Interwetten mit 1,15 bewertet, ein Unentschieden bei Winamax mit 12,00, ein Sieg der Gäste bei Betano mit 22,00. Die Wette „Beide Teams treffen – Ja“ notiert Tipico mit 1,83, während Interwetten für „Nein“ eine 2,00 anbietet. Wer Angebote vergleichen möchte, findet bei Sportwetten-Vergleichsseiten zusätzliche Konditionen und Boni.

Die letzten Spiele gegeneinander

Bundesliga FC Bayern München 2.98 xG 1.04 4 1 Borussia Mönchengladbach Bundesliga Borussia Mönchengladbach 0.79 xG 3.22 0 3 FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München 2 0 Borussia Mönchengladbach Bundesliga Borussia Mönchengladbach 0 1 FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München 3 1 Borussia Mönchengladbach

Liveticker heute FC Bayern gegen Mönchengladbach

21:45 Uhr Nur noch 4:1 für die Bayern Der 17.Jährige eingewechselte Wael Mohya mit dem 4:1 Abstaubertor!

21:45 Uhr 4:0 für die Bayern 79.Spielminute – 4:0 durch Nicolas Jackson

21:45 Uhr 3:0 für die Bayern Musiala darf sich in die Torschützenliste per Elfmeter eintragen, Reitz bekommt die Rote nach Foulspiel. Urbig kommt zur Halbzeit für Neuer, der die letzten zwei Spiele wegen einem Muskelfaserriss aussetzen musste, ist unsicher, ob er nun nur geschont wird.

21:25 Uhr 2:0 für die Bayern Luis Diaz gibt dieses Mal die Vorlage für das 2:0 durch Konrad Laimer

21:05 Uhr 1:0 für die Bayern Luis Diaz nach Vorlage von Goretzka zum 1:0 in der 33.Spielminute.

20:00 Uhr Das sagt Gladbach-Trainer Polanski Wir kennen die herausragenden Qualitäten der Bayern. Es geht darum, als Mannschaft dorthin zu fahren und sich so zu präsentieren, dass wir den Glauben haben, bestehen zu können. Dafür brauchen wir absolute Leistungsbereitschaft. Wir müssen konzentriert, aggressiv in den Zweikämpfen und gleichzeitig klug mit Ball agieren.

18:45 Uhr Warum die Bayern so gerne den Spieltag eröffnen In den vergangenen 15 Freitagsspielen in der Bundesliga blieb der FCB unbesiegt (zwölf Siege, drei Remis) – die letzte Niederlage gab es aber ausgerechnet zuhause gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Januar 2022 (1:2).