Fußball heute live im TV – Wer überträgt FC Bayern – Mönchengladbach im Free-TV/Stream?

Am heutigen Freitag, 06.03.2026, um 20:30 Uhr trifft der Bayern München in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach (25. Spieltag). Die Partie wird live bei Sky übertragen — unter anderem auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD — ist jedoch nicht im Free-TV zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den relevanten Streaming-Optionen finden Zuschauer hier kompakt zusammengefasst. Die Aufstellungen ohne Goalgetter Kane gibt es hier.

TV-Übertragung: Wer zeigt Bayern – Mönchengladbach?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach überträgt Sky live im Pay-TV. Zuschauer können das Spiel auf den Sky-Bundesliga-Kanälen verfolgen; namentlich werden Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD als Sender genannt. Ein kostenloser Free-TV-Stream steht laut vorliegenden Informationen nicht zur Verfügung. Fans sollten für die Live-Verfolgung ein Sky-Abonnement oder einen entsprechenden Streamingzugang bereithalten.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 25 | Allianz Arena | - 20:30 FC Bayern München S S S S S - : - Borussia Mönchengladbach U U N N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Termin, Ort und Anstoßzeit

Die Partie findet am Freitag, den 6. März 2026, um 20:30 Uhr in der Allianz Arena statt und gehört zum 25. Spieltag der Bundesliga-Saison. Sky beginnt seine Vorberichterstattung in der Regel vor Anstoß mit Hintergrundberichten und Aufstellungen — ideal für Zuschauer, die noch letzte Infos zu Startformationen oder Taktik suchen. Gleichsam empfiehlt sich ein Blick auf die technischen Voraussetzungen für UHD-Streams, falls Zuschauer die Partie in hoher Bildqualität verfolgen möchten.

Aktuelle Form und Tabellenlage

Bayern München führt die Tabelle mit 63 Punkten und einer Bilanz von 20 Siegen, 3 Unentschieden und einer Niederlage an. Unter Trainer Vincent Kompany präsentierten sich die Münchner besonders zuhause stark: 10 von 12 Heimspielen wurden in der Allianz Arena gewonnen. Zuletzt feierte Bayern einen 3:2-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach rangiert derzeit auf Platz 12 mit 25 Punkten (6 Siege, 7 Unentschieden, 11 Niederlagen). Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin hofft Gladbachs Trainer Eugen Polański auf eine bessere Auswärtsbilanz — bisher gelangen den Gästen lediglich 3 Siege in 12 Auswärtspartien.

Bilanz der Direktduelle und Wett-Quoten

Die jüngsten direkten Duelle zwischen Bayern und Gladbach sprechen klar für die Münchner: Die letzten fünf Begegnungen gewann Bayern, das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 3:0-Auswärtssieg für den Rekordmeister. Für Sportwetter bieten Buchmacher unterschiedliche Quoten: Ein Heimsieg Bayern wird bei Interwetten mit 1,15 bewertet, ein Unentschieden bei Winamax mit 12,00, ein Sieg der Gäste bei Betano mit 22,00. Die Wette „Beide Teams treffen – Ja“ notiert Tipico mit 1,83, während Interwetten für „Nein“ eine 2,00 anbietet. Wer Angebote vergleichen möchte, findet bei Sportwetten-Vergleichsseiten zusätzliche Konditionen und Boni.

Die letzten Spiele gegeneinander

Bundesliga Borussia Mönchengladbach 0.79 xG 3.22 0 3 FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München 2 0 Borussia Mönchengladbach Bundesliga Borussia Mönchengladbach 0 1 FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München 3 1 Borussia Mönchengladbach Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1 2 FC Bayern München

Liveticker heute FC Bayern gegen Mönchengladbach