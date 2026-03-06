+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute live im TV – Wer überträgt FC Bayern – Mönchengladbach im Free-TV/Stream?

LIVEvon

Am heutigen Freitag, 06.03.2026, um 20:30 Uhr trifft der Bayern München in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach (25. Spieltag). Die Partie wird live bei Sky übertragen — unter anderem auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD — ist jedoch nicht im Free-TV zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den relevanten Streaming-Optionen finden Zuschauer hier kompakt zusammengefasst. Die Aufstellungen ohne Goalgetter Kane gibt es hier.

Manuel Neuer vom FC Bayern München in der Uefa Champions League gegen Lazio im März 2024. (Depositphotos.com/canno73)
TV-Übertragung: Wer zeigt Bayern – Mönchengladbach?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach überträgt Sky live im Pay-TV. Zuschauer können das Spiel auf den Sky-Bundesliga-Kanälen verfolgen; namentlich werden Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD als Sender genannt. Ein kostenloser Free-TV-Stream steht laut vorliegenden Informationen nicht zur Verfügung. Fans sollten für die Live-Verfolgung ein Sky-Abonnement oder einen entsprechenden Streamingzugang bereithalten.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 25
| Allianz Arena | 6.3.2026-20:30
FC Bayern München
S S S S S
- : -
Borussia Mönchengladbach
U U N N S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Gewinner : Bayern München

Termin, Ort und Anstoßzeit

Die Partie findet am Freitag, den 6. März 2026, um 20:30 Uhr in der Allianz Arena statt und gehört zum 25. Spieltag der Bundesliga-Saison. Sky beginnt seine Vorberichterstattung in der Regel vor Anstoß mit Hintergrundberichten und Aufstellungen — ideal für Zuschauer, die noch letzte Infos zu Startformationen oder Taktik suchen. Gleichsam empfiehlt sich ein Blick auf die technischen Voraussetzungen für UHD-Streams, falls Zuschauer die Partie in hoher Bildqualität verfolgen möchten.

Aktuelle Form und Tabellenlage

Bayern München führt die Tabelle mit 63 Punkten und einer Bilanz von 20 Siegen, 3 Unentschieden und einer Niederlage an. Unter Trainer Vincent Kompany präsentierten sich die Münchner besonders zuhause stark: 10 von 12 Heimspielen wurden in der Allianz Arena gewonnen. Zuletzt feierte Bayern einen 3:2-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach rangiert derzeit auf Platz 12 mit 25 Punkten (6 Siege, 7 Unentschieden, 11 Niederlagen). Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin hofft Gladbachs Trainer Eugen Polański auf eine bessere Auswärtsbilanz — bisher gelangen den Gästen lediglich 3 Siege in 12 Auswärtspartien.

Bilanz der Direktduelle und Wett-Quoten

Die jüngsten direkten Duelle zwischen Bayern und Gladbach sprechen klar für die Münchner: Die letzten fünf Begegnungen gewann Bayern, das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 3:0-Auswärtssieg für den Rekordmeister. Für Sportwetter bieten Buchmacher unterschiedliche Quoten: Ein Heimsieg Bayern wird bei Interwetten mit 1,15 bewertet, ein Unentschieden bei Winamax mit 12,00, ein Sieg der Gäste bei Betano mit 22,00. Die Wette „Beide Teams treffen – Ja“ notiert Tipico mit 1,83, während Interwetten für „Nein“ eine 2,00 anbietet. Wer Angebote vergleichen möchte, findet bei Sportwetten-Vergleichsseiten zusätzliche Konditionen und Boni.

Die letzten Spiele gegeneinander

Bundesliga
25.10.2025
- 15:30
Borussia Mönchengladbach
0.79
xG
3.22
0 3
FC Bayern München
BORUSSIA-PARK
Bundesliga
10.5.2025
- 18:30
FC Bayern München
2 0
Borussia Mönchengladbach
Allianz Arena
Bundesliga
11.1.2025
- 18:30
Borussia Mönchengladbach
0 1
FC Bayern München
BORUSSIA-PARK
Bundesliga
3.2.2024
- 15:30
FC Bayern München
3 1
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga
2.9.2023
- 17:30
Borussia Mönchengladbach
1 2
FC Bayern München

Liveticker heute FC Bayern gegen Mönchengladbach

10:00 Uhr

Bayern ohne wichtige Spieler

Die Schlagzeilen vor dem Anpfiff bestimmen jedoch die Ausfälle. So fehlen den Gastgebern Hiroki Ito, Alphonso Davies (beide Muskelfaserriss). Und auch Torjäger Harry Kane ist nicht dabei:

