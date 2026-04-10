Fußball heute live im TV: Wer überträgt FC Augsburg – 1899 Hoffenheim im TV?

Der FC Augsburg trifft heute Abend am Freitag, 10. April 2026, in der WWK ARENA auf 1899 Hoffenheim. Anstoß am 29. Spieltag der Bundesliga ist um 20:30 Uhr, zu sehen gibt es die Partie in Deutschland live bei Sky. Ein Free-TV-Angebot für das Duell gibt es nicht.

TV-Übertragung von Augsburg gegen Hoffenheim

Wer die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und 1899 Hoffenheim live verfolgen möchte, benötigt ein Sky-Abo. Die Bundesliga-Übertragung läuft dabei über die Sky-Kanäle Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD, die das Spiel national ausstrahlen. Im Free-TV wird die Partie nicht gezeigt.

Bundesliga FC Augsburg - - TSG 1899 Hoffenheim

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 29 | WWK Arena | - 20:30 FC Augsburg S N N N U - : - TSG 1899 Hoffenheim N S U N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Form, Tabellenstand und direkte Duelle

Der FC Augsburg geht als Tabellenelfter mit 32 Punkten in das Heimspiel. Nach 29 Partien stehen neun Siege, fünf Unentschieden und 14 Niederlagen zu Buche, dazu ein Torverhältnis von 34:51. Vor eigenem Publikum liest sich die Bilanz mit sechs Siegen, drei Remis und fünf Niederlagen ordentlich. Zuletzt trennte sich Augsburg auswärts 1:1 vom Hamburger SV; die jüngste Formkurve aus fünf Ligaspielen weist einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen aus.

1899 Hoffenheim reist hingegen als Fünfter mit 50 Punkten an und mischt im Rennen um die Champions League mit. Die Kraichgauer kommen auf 15 Siege, fünf Remis und acht Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 55:41. Auswärts ist das Team mit sieben Erfolgen, vier Unentschieden und drei Niederlagen ebenfalls stark unterwegs. Allerdings setzte es am vergangenen Spieltag ein 1:2 zu Hause gegen Mainz 05; auch in den letzten fünf Bundesliga-Partien stehen ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen.

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Der direkte Vergleich spricht klar für Hoffenheim: In den jüngsten fünf Duellen gab es drei Siege für 1899, zwei Begegnungen endeten unentschieden. Augsburg wartet in diesem Zeitraum weiter auf einen Erfolg, das letzte Aufeinandertreffen entschied Hoffenheim mit 3:0 für sich.

Wett-Tipps und Quoten

Als interessante Wettoption gilt ein Auswärtssieg von 1899 Hoffenheim, für den Interwetten die beste Quote von 2.20 anbietet. Ebenfalls attraktiv erscheint der Markt „Beide Teams treffen“, bei dem ODDSET für ein „Ja“ eine Quote von 1.52 stellt. Wer sich intensiver mit Sportwetten beschäftigen möchte, findet zudem einen Quotenboost-Vergleich mit möglichen Angeboten zu diesem Spiel.

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