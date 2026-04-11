Fußball heute live im TV – Wer überträgt Dortmund gegen Leverkusen im Free-TV/Streaming?

Am heutigen Samstag, 11. April 2026, um 15:30 Uhr steigt im Signal Iduna Park das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Wer das Duell des 29. Spieltags live verfolgen will, hat im Fernsehen und Stream zwei unterschiedliche Optionen: Sky zeigt die Partie als Einzelspiel, DAZN überträgt die Samstagsspiele um 15:30 Uhr in der Konferenz. Im Free-TV läuft die Begegnung nicht.

Übertragung: Sky mit dem Einzelspiel, DAZN in der Konferenz

Für die Live-Bilder ist die Lage klar geregelt: Sky besitzt die Rechte am Einzelspiel und zeigt Dortmund gegen Leverkusen in voller Länge. DAZN schaltet parallel die Konferenz aller Bundesliga-Partien am Samstag um 15:30 Uhr. Zuschauer müssen sich also zwischen der kompletten Einzelpartie auf Sky und der Sammelübertragung auf DAZN entscheiden.

Begegnung: Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen

Datum: Samstag, 11.04.2026, 15:30 Uhr

Wettbewerb: Bundesliga, 29. Spieltag

Wer überträgt das Spiel? Sky (Einzelspiel) und DAZN (Konferenz)

Läuft das Spiel im Free TV? Nein

Bundesliga Borussia Dortmund - - Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 29 | SIGNAL IDUNA PARK | - 15:30 Borussia Dortmund N S S S S - : - Bayer 04 Leverkusen U U N U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Formkurve und Ausgangslage vor dem Spitzenspiel

Borussia Dortmund geht als Tabellenzweiter mit 64 Punkten in die Partie. Der Revierklub kommt bislang auf 19 Siege, 7 Unentschieden und nur 2 Niederlagen. Vor allem die Bilanz vor heimischer Kulisse sticht hervor: 11 Siege, 2 Remis und lediglich eine Niederlage unterstreichen die Stärke im Signal Iduna Park. Zuletzt setzte sich der BVB mit 2:0 beim VfB Stuttgart durch.

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Bayer Leverkusen reist als Tabellensechster nach Dortmund. Die Werkself bringt 49 Punkte mit, hat 14 Siege, 7 Unentschieden und 7 Niederlagen auf dem Konto und will sich weiter für das internationale Geschäft positionieren. Rückenwind liefert der jüngste 6:3-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg, in dem die Offensive ihre ganze Durchschlagskraft zeigte.

Direkter Vergleich und Wettquoten

Die jüngsten fünf Duelle zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen verliefen ausgeglichen: Beide Teams gewannen jeweils zweimal, dazu kam ein Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen entschied Bayer Leverkusen mit 1:0 auswärts für sich.

Auch die Wettmärkte sehen ein offenes Spiel. Die beste Quote auf einen Dortmunder Heimsieg bietet Interwetten mit 2.00 an. Für ein Remis notiert Winamax bei 4.00, während Tipico einen Erfolg von Bayer Leverkusen mit 3.70 quotiert. Als Tipps werden ein Heimsieg für Borussia Dortmund und Treffer auf beiden Seiten genannt; wer tiefer einsteigen will, findet auf der Quotenboost-Seite weitere Informationen zu möglichen Angeboten rund um die Partie.

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