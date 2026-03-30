Fußball heute live im TV: Wo kommt Deutschland – Ghana heute live im TV & Stream?

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Wer überträgt das Länderspiel Deutschland gegen Ghana im TV?
Die Übertragungsrechte für das zweite Testspiel der Nationalmannschaft in diesem Kalenderjahr hat sich die ARD gesichert. Folglich ist die Partie im Free-TV zu sehen und zusätzlich kostenfrei in der ARD-Mediathek verfügbar.
Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Esther Sedlaczek wird die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Abend führen. Die Moderatorin wird dabei von Bastian Schweinsteiger unterstützt, der als Experte fungiert. Kommentator ist Phillip Sohmer.
Prüfung in Stuttgart: Wer nutzt die Chance?
Im zweiten Testspiel des Länderspielfensters steht die Nagelsmann-Elf gegen Ghana auf dem Prüfstand. Beendet die DFB-Elf die Länderspielpause mit einem Sieg? Und bekommen die VfB-Akteure Alexander Nübel, Deniz Undav, Angelo Stiller und Chris Führich von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Chance, sich in der heimischen MHP-Arena zu beweisen?
Diese Frage wird am Montag, den 30. März 2026, in Stuttgart beantwortet. Der Ball rollt ab 20.45 Uhr.
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Überblick zur Partie
Partie: Deutschland gegen Ghana – Freundschaftsspiel
Datum: Montag, 30. März 2026
Anstoßzeit: 20.45 Uhr
Ort: MHP-Arena, Stuttgart
Übertragung: ARD / ARD-Mediathek
Neue Gesichter im zweiten DFB-Test?
Es wird mit Spannung erwartet, welchen Akteuren der Bundestrainer gegen Ghana die Chance gibt, sich zu zeigen. Verzichtet Nagelsmann im zweiten Testspiel des Kalenderjahres weitgehend auf Experimente oder passt der 37-Jährige seine Startformationen nach dem Duell mit der Schweiz nochmal an?
Gleichzeitig ist klar, dass die Zeit bis zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko langsam zur Neige geht. Schließlich gibt es für das DFB-Team nur noch drei Testspiele bis zum WM-Auftakt gegen Curacao (6. Juni).
Letztes Aufeinandertreffen: 2014 in Brasilien
Das letzte Duell mit Ghana liegt derweil bis zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien zurück. In der Vorrunde rettete der aktuelle Cheftrainer des 1. FC Nürnberg, Miroslav Klose, der Nationalmannschaft spät einen Punkt (2:2-Endstand).
Damals kämpfte das Team von Joachim Löw mit Ghana, den USA und Portugal um das Achtelfinalticket. Der Ausgang des Turniers ist hinlänglich bekannt und soll in diesem Jahr wiederholt werden.
Liveticker heute Deutschland gegen Ghana
Um 20:45 Uhr geht es los
Heute im 2.Länderspiel des Jahres geht es um eine gute Stimmung mitnehmen in die WM-Vorbereitung, das gilt für beide Teams. Am 12.Mai wird Bundestrainer Nagelsmann seinen DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Erst danach gibt es nochmals 2 Länderspiele für Deutschland.