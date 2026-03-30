Fußball heute ARD im TV – 2:1 – Wer überträgt Deutschland – Ghana heute live im TV?

Das Erste zeigt heute Abend das Testspiel Deutschland gegen Ghana aus der MHP-Arena in Stuttgart. Anstoß ist um 20.45 Uhr, die TV-Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Im Fokus stehen einige Nationalspieler der Nagelsmann-Elf: Nutzen VfB-Akteure wie Alexander Nübel, Deniz Undav, Angelo Stiller und Chris Führich die Gelegenheit zur Eigenwerbung? Wer das Spiel nicht im Free-TV sehen kann, der kann unseren Liveticker Deutschland gegen Ghana verfolgen.

Spielbericht: Fußball heute Ergebnis: Deutschland gewinnt – Undav rettet DFB-Team

Deutschland – Ghana: Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik

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Wer überträgt das Länderspiel Deutschland gegen Ghana im TV?

Die Übertragungsrechte für das zweite Testspiel der Nationalmannschaft in diesem Kalenderjahr hat sich die ARD gesichert. Folglich ist die Partie im Free-TV zu sehen und zusätzlich kostenfrei in der ARD-Mediathek verfügbar.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Esther Sedlaczek wird die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Abend führen. Die Moderatorin wird dabei von Bastian Schweinsteiger unterstützt, der als Experte fungiert. Kommentator ist Phillip Sohmer.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland 2 1 Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S 2 : 1 Endergebnis Ghana S S S N N Kai Havertz 45'+3' Deniz Undav 88' I. Fatawu 70' 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 5 Pascal Groß 17 Florian Wirtz 20 Serge Gnabry 7 Kai Havertz 11 Nick Woltemade 16 Benjamin Asare 2 Derrick Köhn 21 K. Peprah Oppong 23 A. Djiku 4 Jonas Adjei Adjetey 3 Caleb Yirenkyi 9 J. Ayew 5 Thomas Partey 8 K. Sibo 11 Antoine Semenyo 19 P. Adu Tore Elfmetertor Kai Havertz 45' +3 70' Tor I. Fatawu Assist: Derrick Köhn) Tor Deniz Undav Assist : Leroy Sané) 88'

Liveticker heute 2:1 Deutschland gegen Ghana

22:20 Uhr Das war zu einfach! Schneller Konter über links und Union-Spieler Köhn, der Fatawu in der Mitte bedient!

22:11 Uhr Es wird weiter gewechselt: Vierfach Wechsel.Brown, Wirtz, Groß, Stiller raus. Goretzka, Führich, Raum und Vagnoman kommen.

22:05 Uhr Flanke von links: Karl zu Woltemade, der köpft an die Latte!

21:54 Uhr Undav, Karl und Rüdiger kommen rein! Tah, Havertz und Gnabry werden ausgewechselt!

21:36 Uhr 1:0 per Handelfmeter Handelfmeter – Havertz ganz abgebrüht mit dem 1:0 – nicht ganz unverdient! Aber mehr war in der 1.Halbzeit nicht drin.

21:20 Uhr Woltemade & Wirtz mit Abseitstor Tolles Tor von Woltemade und Wirtz, aber Wolte ist knapp im abseits!

20:50 Uhr 2 Chancen Schon 2 starke chancen, einmal Woltemade links vorbei, nach einem Havertz-Foul knapper Schuß von Wirtz rechts vorbei!

Prüfung in Stuttgart: Wer nutzt die Chance?

Im zweiten Testspiel des Länderspielfensters steht die Nagelsmann-Elf gegen Ghana auf dem Prüfstand. Beendet die DFB-Elf die Länderspielpause mit einem Sieg? Und bekommen die VfB-Akteure Alexander Nübel, Deniz Undav, Angelo Stiller und Chris Führich von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Chance, sich in der heimischen MHP-Arena zu beweisen?

Diese Frage wird am Montag, den 30. März 2026, in Stuttgart beantwortet. Der Ball rollt ab 20.45 Uhr.

Überblick zur Partie

Partie: Deutschland gegen Ghana – Freundschaftsspiel

Datum: Montag, 30. März 2026

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung: ARD / ARD-Mediathek

Neue Gesichter im zweiten DFB-Test?

Es wird mit Spannung erwartet, welchen Akteuren der Bundestrainer gegen Ghana die Chance gibt, sich zu zeigen. Verzichtet Nagelsmann im zweiten Testspiel des Kalenderjahres weitgehend auf Experimente oder passt der 37-Jährige seine Startformationen nach dem Duell mit der Schweiz nochmal an?

Gleichzeitig ist klar, dass die Zeit bis zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko langsam zur Neige geht. Schließlich gibt es für das DFB-Team nur noch drei Testspiele bis zum WM-Auftakt gegen Curacao (6. Juni).

Letztes Aufeinandertreffen: 2014 in Brasilien

Das letzte Duell mit Ghana liegt derweil bis zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien zurück. In der Vorrunde rettete der aktuelle Cheftrainer des 1. FC Nürnberg, Miroslav Klose, der Nationalmannschaft spät einen Punkt (2:2-Endstand).

Länderspiele Deutschland 2 1 Ghana Weltmeisterschaften Deutschland 2 2 Ghana Weltmeisterschaften Ghana 0 1 Deutschland

Damals kämpfte das Team von Joachim Löw mit Ghana, den USA und Portugal um das Achtelfinalticket. Der Ausgang des Turniers ist hinlänglich bekannt und soll in diesem Jahr wiederholt werden.