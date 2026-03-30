Fußball heute ARD im TV – 2:1 – Wer überträgt Deutschland – Ghana heute live im TV?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Wer überträgt das Länderspiel Deutschland gegen Ghana im TV?
- 2 Liveticker heute 2:1 Deutschland gegen Ghana
- 3 Prüfung in Stuttgart: Wer nutzt die Chance?
- 4 Überblick zur Partie
- 5 Neue Gesichter im zweiten DFB-Test?
- 6 Letztes Aufeinandertreffen: 2014 in Brasilien
Spielbericht: Fußball heute Ergebnis: Deutschland gewinnt – Undav rettet DFB-Team
Deutschland – Ghana: Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik
Wer überträgt das Länderspiel Deutschland gegen Ghana im TV?
Die Übertragungsrechte für das zweite Testspiel der Nationalmannschaft in diesem Kalenderjahr hat sich die ARD gesichert. Folglich ist die Partie im Free-TV zu sehen und zusätzlich kostenfrei in der ARD-Mediathek verfügbar.
Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Esther Sedlaczek wird die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Abend führen. Die Moderatorin wird dabei von Bastian Schweinsteiger unterstützt, der als Experte fungiert. Kommentator ist Phillip Sohmer.
Liveticker heute 2:1 Deutschland gegen Ghana
Das war zu einfach! Schneller Konter über links und Union-Spieler Köhn, der Fatawu in der Mitte bedient!
Es wird weiter gewechselt: Vierfach Wechsel.Brown, Wirtz, Groß, Stiller raus.
Goretzka, Führich, Raum und Vagnoman kommen.
Flanke von links: Karl zu Woltemade, der köpft an die Latte!
Undav, Karl und Rüdiger kommen rein! Tah, Havertz und Gnabry werden ausgewechselt!
1:0 per Handelfmeter
Handelfmeter – Havertz ganz abgebrüht mit dem 1:0 – nicht ganz unverdient! Aber mehr war in der 1.Halbzeit nicht drin.
Woltemade & Wirtz mit Abseitstor
Tolles Tor von Woltemade und Wirtz, aber Wolte ist knapp im abseits!
2 Chancen
Schon 2 starke chancen, einmal Woltemade links vorbei, nach einem Havertz-Foul knapper Schuß von Wirtz rechts vorbei!
Prüfung in Stuttgart: Wer nutzt die Chance?
Im zweiten Testspiel des Länderspielfensters steht die Nagelsmann-Elf gegen Ghana auf dem Prüfstand. Beendet die DFB-Elf die Länderspielpause mit einem Sieg? Und bekommen die VfB-Akteure Alexander Nübel, Deniz Undav, Angelo Stiller und Chris Führich von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Chance, sich in der heimischen MHP-Arena zu beweisen?
Diese Frage wird am Montag, den 30. März 2026, in Stuttgart beantwortet. Der Ball rollt ab 20.45 Uhr.
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Überblick zur Partie
Partie: Deutschland gegen Ghana – Freundschaftsspiel
Datum: Montag, 30. März 2026
Anstoßzeit: 20.45 Uhr
Ort: MHP-Arena, Stuttgart
Übertragung: ARD / ARD-Mediathek
Neue Gesichter im zweiten DFB-Test?
Es wird mit Spannung erwartet, welchen Akteuren der Bundestrainer gegen Ghana die Chance gibt, sich zu zeigen. Verzichtet Nagelsmann im zweiten Testspiel des Kalenderjahres weitgehend auf Experimente oder passt der 37-Jährige seine Startformationen nach dem Duell mit der Schweiz nochmal an?
Gleichzeitig ist klar, dass die Zeit bis zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko langsam zur Neige geht. Schließlich gibt es für das DFB-Team nur noch drei Testspiele bis zum WM-Auftakt gegen Curacao (6. Juni).
Letztes Aufeinandertreffen: 2014 in Brasilien
Das letzte Duell mit Ghana liegt derweil bis zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien zurück. In der Vorrunde rettete der aktuelle Cheftrainer des 1. FC Nürnberg, Miroslav Klose, der Nationalmannschaft spät einen Punkt (2:2-Endstand).
Damals kämpfte das Team von Joachim Löw mit Ghana, den USA und Portugal um das Achtelfinalticket. Der Ausgang des Turniers ist hinlänglich bekannt und soll in diesem Jahr wiederholt werden.