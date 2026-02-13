Fußball heute live im TV: Wer überträgt den BVB gegen Mainz im Free-TV?

Wer überträgt den BVB gegen Mainz im Free‑TV? RTL zeigt das 1.Bundesliga-Spiel des 22.Spieltages am Freitag, 13.02., live aus dem Signal Iduna Park zur Primetime ab 20:15 Uhr (Anstoß 20:30 Uhr) – parallel zur Übertragung auf Sky Sport Bundesliga. Moderatorin Laura Papendick und Experte Felix Kroos begleiten die Übertragung bei RTL direkt aus Dortmund. Die Ausstrahlung des Freitagabendspiels erfolgt in Kooperation mit Sky Sport und beinhaltet den Original‑Kommentar von Sky. Für Stimmung an der Konsole der Reportage sorgen die Kult‑Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt‑Sommerfeld.

Wer zeigt BVB gegen Mainz im Free‑TV?

Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05 am 22. Spieltag der Bundesliga läuft im Free‑TV bei RTL. Der Sender schaltet zur Primetime ab 20:15 Uhr live aus dem Signal Iduna Park, der Anstoß ist für 20:30 Uhr terminiert. Gleichzeitig überträgt Sky Sport Bundesliga das Spiel, sodass Zuschauer die Partie sowohl im linearen Fernsehen als auch via Sky sehen können. Damit bietet RTL Fans die Möglichkeit, das Duell ohne Pay‑Abo live zu verfolgen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 22 | SIGNAL IDUNA PARK | - 20:30 Borussia Dortmund N S N S S - : - 1. FSV Mainz 05 S N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Warum zeigt RTL das Bundesliga-Spiel Dortmund gegen Mainz heute?

Die Übertragung ist Teil einer Kooperation zwischen Sky und RTL, die es erlaubt, pro Halbserie eine Partie als „Schnupper‑Angebot“ frei empfangbar zu zeigen. Für Borussia Dortmund steht mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte: Der Klub liegt sechs Zähler hinter Bayern und braucht dringend einen Dreier, um das Titelrennen offen zu halten.

Sendezeit, Kooperation und Kommentar

RTL produziert die Übertragung in Kooperation mit Sky Sport; Bestandteil der Zusammenarbeit ist der Original‑Kommentar von Sky. Die Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt‑Sommerfeld führen gemeinsam durch die Partie und liefern die live‑Analysen aus dem Kommentatorenraum. Moderatorin Laura Papendick und Experte Felix Kroos begleiten das Programm vor Ort in Dortmund, liefern Einordnungen zur Aufstellung und taktischen Ausrichtung und binden die Sky‑Elemente in die RTL‑Primetime‑Show ein. Dennoch bleibt die tonangebende Übertragungsquelle für den Spielkommentar der Originalton von Sky.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Sportlicher Hintergrund: Titelrennen trifft auf Kampf um den Klassenerhalt

Sportlich stehen die Vorzeichen klar unterschiedlich: Borussia Dortmund will im Titelrennen weiterhin Druck auf den FC Bayern ausüben, während für Mainz jeder Punkt im Kampf um den Klassenverbleib zählt. Das Flutlichtspiel im Signal Iduna Park bietet daher attraktiven Spannungsstoff – von schnellen Umschaltmomenten bis zu möglichen Großchancen in der Schlussphase. Gleichzeitig spielen Faktoren wie Heimvorteil und Publikum eine Rolle, wenn das Leder an diesem Abend über das Geläuf rollt und das Stadion die Atmosphäre für das Duell vorgibt.