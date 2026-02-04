Fußball heute im TV – Wer überträgt heute Fußball live? DFB-Pokal Viertelfinale

Das DFB-Pokalviertelfinale steht am Mittwoch sowie nächste Woche am 10./11.Februar auf dem Fußball-Spielplan. Fußballfans fragen sich, wo sie die spannenden Spiele live verfolgen können. In dieser Runde kämpfen acht Teams um den Einzug ins Halbfinale, darunter Rekordchampion FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart. Die Übertragung der Viertelfinalpartien erfolgt größtenteils im Free-TV, sodass Fans keine Gelegenheit verpassen müssen, das Geschehen hautnah zu erleben. Drei der Vier DFB Pokalspiele werden im ZDF und der ARD übertragen. Gestern Abend gewann Leverkusen erwartungsgemäß mit 3:0 gegen St.Pauli im 1.Viertelfinale.

Der DFB-Pokal Viertelfinal Spielplan

Im Viertelfinale des DFB-Pokals sind zwei Zweitligisten und sechs Erstligisten vertreten. Den Auftakt machen am Dienstag Bayer 04 Leverkusen, der Pokalsieger von 2023, und der FC St. Pauli. Leverkusen sicherte sich mit einem 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund den Platz im Viertelfinale, während der FC St. Pauli Borussia Mönchengladbach mit 2:1 bezwang. Auch Holstein Kiel, der zweite verbliebene Zweitligist, hat sich durch ein Elfmeterschießen gegen den Hamburger SV qualifiziert und trifft am Mittwoch auf den VfB Stuttgart. Hertha BSC, der sich im Achtelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern (6:1) durchsetzte, trifft auf den SC Freiburg, der im Achtelfinale den SV Darmstadt 98 mit 2:0 besiegte. Den Abschluss bilden Bayern München, der sich gegen den 1. FC Union Berlin 3:2 durchsetzte, und RB Leipzig, der die Partie gegen den 1. FC Magdeburg mit 3:1 gewann.

DFB Pokal Bayer 04 Leverkusen 3 0 FC St. Pauli DFB Pokal Holstein Kiel - - VfB Stuttgart

Live-Übertragungen der Viertelfinalpartien

Drei der vier Viertelfinalpartien werden live im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt am Dienstag ab 20:45 Uhr das Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC St. Pauli. Am Mittwoch folgt die Übertragung des Spiels zwischen Holstein Kiel und dem Titelverteidiger VfB Stuttgart ebenfalls ab 20:45 Uhr. Die Partie zwischen Hertha BSC und SC Freiburg wird am Dienstag, 10. Februar, ab 20:45 Uhr von Sky übertragen. Den Abschluss des Viertelfinals bildet das Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und RB Leipzig am Mittwoch, 11. Februar, ab 20:45 Uhr, das live in der ARD und auf Sky zu sehen sein wird.

Geplante Termine für die nächsten Runden

Die Halbfinalpartien sind für den 21. und 22. April 2026 angesetzt. Das große Finale im Berliner Olympiastadion findet am 23. Mai 2026 statt.

Verteilung der Prämien im DFB-Pokal

In der aktuellen Saison 2025/2026 erhalten die Vereine im DFB-Pokal eine Ausschüttung von insgesamt knapp 68 Millionen Euro, die von der ersten Runde bis zum Halbfinale verteilt wird. Zusätzlich kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale hinzu. Die Prämienverteilung ist wie folgt geregelt:

1. Runde: 211.886 Euro

2. Runde: 423.772 Euro

Achtelfinale: 847.544 Euro

Viertelfinale: 1.695.088 Euro

Halbfinale: 3.390.175 Euro

Verlierer des Finals: 2.880.000 Euro

Gewinner des DFB-Pokals: 4.320.000 Euro

Quelle: https://www.dfb.de/news/faq-hier-wird-das-dfb-pokalviertelfinale-live-uebertragen