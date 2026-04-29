Fußball heute live im TV 1:1 – Wer überträgt das 2.Champions League Halbfinale Atlético Madrid – FC Arsenal?

Atlético Madrid und der FC Arsenal treffen heute am Mittwoch, 29.04.2026, im 2.Halbfinale der Champions League aufeinander. Anpfiff im Riyadh Air Metropolitano ist um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie live und komplett bei DAZN. Dabei werden deutsche Fußballfans Kai Havertz vermissen, der verletzt fehlen wird.

Fußball heute Ergebnisse: Atletico – Arsenal 1:1 – Traum vom Endspiel lebt

Champions League Paris Saint Germain (PSG) 1.91 xG 2.43 5 4 FC Bayern München Champions League Atlético Madrid 2.22 xG 1.47 1 1 FC Arsenal

TV-Übertragung, Termin und Ausgangslage

DAZN zeigt Atlético Madrid gegen Arsenal FC exklusiv für Zuschauer in Deutschland. Es handelt sich um das Hinspiel im Halbfinale der Champions League, gespielt wird am Mittwochabend um 21:00 Uhr in Madrid. Wer die Königsklasse heute im TV verfolgen will, braucht also ein DAZN-Abo, denn im Free TV wird die Begegnung nicht gezeigt.

Atlético geht mit einer wechselhaften, aber erfolgreichen Europapokal-Saison in das Duell. Trotz Platz 14 in der Gruppenphase arbeitete sich das Team von Diego Simeone über die Playoffs gegen den FC Brügge weiter, nachdem es auswärts 3:3 und zu Hause 4:1 gestanden hatte. Im Achtelfinale reichten ein 5:2-Heimsieg gegen Tottenham und die 2:3-Niederlage in London, im Viertelfinale schaltete Atlético Barcelona mit 2:0 auswärts und 1:2 daheim aus. In den letzten fünf CL-Partien stehen saisonübergreifend drei Siege und zwei Niederlagen zu Buche, national lief es zuletzt schwächer mit nur einem Erfolg aus fünf Pflichtspielen, zuletzt dem 3:2 gegen Athletic Bilbao.

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Arsenal reist dagegen mit deutlich konstanterer Königsklassenform an. Die Londoner beendeten die Ligaphase auf Platz 1 und setzten sich im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen mit 1:1 auswärts und 2:0 zuhause durch. Im Viertelfinale folgten gegen Sporting CP ein 1:0-Auswärtssieg und ein 0:0 im Rückspiel. In den letzten fünf Champions-League-Partien holte Arsenal drei Siege und zwei Unentschieden, insgesamt stehen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen in der Bilanz. Zuletzt gewann das Team in der Liga mit 1:0 gegen Newcastle United.

Direkter Vergleich und Schlüsselspieler

Auch die jüngsten direkten Duelle versprechen Spannung, denn die Bilanz ist relativ ausgeglichen. In den letzten vier Begegnungen siegte Atlético zweimal, einmal trennten sich beide Teams remis, einmal gewann Arsenal. Das bislang jüngste Aufeinandertreffen entschied der FC Arsenal am 21.10.2025 in der Gruppenphase deutlich mit 4:0 für sich. Trotzdem hat Atlético in früheren Partien gezeigt, dass es den Gunners vor allem in engen K.o.-Spielen Paroli bieten kann.

Im Mittelpunkt steht auf Atlético-Seite Julián Álvarez. Der Argentinier ist mit 9 Treffern der erfolgreichste Torschütze des Teams in dieser Champions-League-Saison und hat zudem 4 Assists beigesteuert. Ebenfalls auf 4 Vorlagen kommt Antoine Griezmann, der gemeinsam mit Álvarez die kreative Achse bildet. Dazu kommen Alexander Sørloth mit 6 Toren und Marcos Llorente mit 4 Treffern als weitere Gefahrenherde.

Bei Arsenal führt Gabriel Martinelli die interne Torschützenliste in der Königsklasse mit 6 Toren an. Leandro Trossard ist mit 4 Assists der wichtigste Vorbereiter. Ergänzt wird das Angriffspaket durch Viktor Gyökeres mit 4 Treffern sowie Kai Havertz, Gabriel Jesus und Bukayo Saka, die je nach Formation für Unruhe in der Atlético-Defensive sorgen können.

Favoritenrolle und Wettmärkte

Auf dem Papier ist Arsenal der leichte Favorit. Der Grund liegt in der stabileren Champions-League-Leistung, dem ersten Platz in der Ligaphase und der insgesamt besseren Konstanz. Atlético bleibt vor heimischer Kulisse jedoch jederzeit gefährlich, weshalb die Partie schwer zu prognostizieren ist.

Wett-Tipp 1 lautet auf Auswärtssieg Arsenal FC, Tipp 2. Dafür sprechen Arsenals Verlässlichkeit in der Königsklasse, die defensive Stabilität und die bessere Chancenverwertung. Die beste Quote für Tipp 2 bietet Interwetten mit 2.65.

Wett-Tipp 2 lautet: Beide Teams treffen? Nein. Atlético setzt unter Simeone traditionell stark auf die Defensive, Arsenal agiert effizient vor dem gegnerischen Tor. Entsprechend ist ein enges Spiel denkbar, in dem nur eine Mannschaft trifft. Für das Nein liegt die beste Quote bei Merkur Bets mit 1.86.

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Fragen zum Spiel

Wer ist der Favorit bei Atlético Madrid gegen Arsenal FC?

Arsenal geht als leichter Favorit in das Halbfinal-Hinspiel, vor allem wegen der starken CL-Form und Platz 1 in der Gruppenphase. Atlético ist zuhause aber gefährlich und kann besonders in engen K.o.-Duellen überraschen.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Die besten Quoten für diesen Vergleich bieten aktuell Merkur Bets und Interwetten. Merkur Bets ist bei Unentschieden und einigen Spezialwetten stark, Interwetten ist für Auswärtssiege attraktiv, darunter Tipp 2 mit 2.65. Vor dem Einsatz lohnt sich der Anbietervergleich.

Wann und wo wird Atlético Madrid gegen Arsenal FC übertragen?

Das Halbfinal-Hinspiel wird am Mittwoch, 29.04.2026, um 21:00 Uhr im Riyadh Air Metropolitano angepfiffen und in Deutschland live bei DAZN übertragen. Wer die Partie sehen will, benötigt dafür ein DAZN-Abo.

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Atlético Madrid und Arsenal FC bringt Taktik, Intensität und viel Brisanz zusammen, während DAZN die Begegnung für deutsche Fans live zeigt. Wer überträgt heute live Fußball, bekommt in diesem Fall eine klare Antwort, und wer den Überblick über weitere Spiele sucht, findet auf unserer Übersichtsseite für Fußball-Live-Übertragungen im Fernsehen die passenden Informationen.

Liveticker heute

22:44 Uhr 1:1 Julián Álvarez trifft per Foulelfmeter. Es sind noch 6 Minuten zu spielen! Schafft hier noch jemand der Lucky Punch?



22:10 Uhr Zur Halbzeit führt Arsenal Der Schwede Viktor Gyökeres bringt die Gunners in Führung, aber nur per Foul-Elfmeter. Das Spiel ist mehr als ausgeglichen und wage gesagt das krasse Gegenteil vom gestrigen Spiel!

